Kremlinul invocă securitatea națională în disputa privind armele NATO

14:10

Zeci de șoferi din Chişinău au fost sancționați în această dimineață, după ce au fost surprinși folosind telefonul mobil în timp ce se aflau la volan. Operaţiunea face parte dintr-o amplă campanie națională desfășurată pe parcursul lunii februarie. De la începutul anului, în R. Moldova s-au produs 14 accidente rutiere, soldate cu doi morţi şi 11 răniţi, iar cauza este utilizarea dispozitivelor electronice la volan.