Un străin a fost prins la frontieră cu peste 18 mii de euro nedeclarați, pe ruta Chișinău–Dubai

Țigările electronice sunt tot mai răspindite și au ajuns și în școli. Potrivit datelor oficiale, 10% dintre elevii din Republica Moldova, cu vârste de 15–16 ani, au fumat țigări în ultimele 30 de zile. Ei folosesc dispozitivele chiar și în incinta școlilor. Medicii avertizează că riscurile pentru sănătate sunt serioase, în special la vârste fragede. Autoritățile încearcă să limiteze amploarea acestuia prin controale, sancțiuni pentru comercianții care vând produse minorilor și programe de prevenție în instituțiile de învățământ.