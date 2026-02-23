Când trecem la ora de vară și de ce nu se renunță la schimbarea sezonieră?

18:40

Sute de oameni sunt atacaţi anual de câinii fără stăpân. Potrivit Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, de la începutul anului au avut de suferit peste 860 de persoane. Doar în sectorul Botanica din Chişinău au fost înregistrate mai bine de 80 cazuri. Autorităţile municipale spun că întreprind măsurile necesare pentru a aduna maidanezii de pe străzi, iar anual sterilizează şi vaccinează în jur de două mii de căţei.