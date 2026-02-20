Linia electrică Vulcănești–Chișinău ar urma să devină funcțională în mai 2026

13:40

Pentru un câine care își petrece majoritatea timpului afară, cușca nu este un simplu accesoriu, ci adevărata lui casă care trebuie să îi asigure protecție totală 24/7. Un adăpost de calitate este bariera principală împotriva gerului, ploilor înghețate sau a caniculei, oferindu-i animalului confortul necesar pentru a-și îndeplini rolul de paznic în siguranță. O alegere corectă transformă curtea într-un mediu primitor, unde câinele are propriul său teritoriu bine definit, adaptat perfect nevoilor sale biologice.