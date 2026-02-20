/VIDEO/ Pastile-minune, slăbit rapid și vitamine „virale”. Trendurile toxice de pe internet pun sănătatea în pericol

17:20

Facturile pentru agentul termic și gazele naturale au crescut considerabil la Bălți, după luna ianuarie, marcată de temperaturi scăzute și ger persistent. Oamenii spun că sumele primite sunt mai mari față de luna precedentă, iar pentru mulți pensionari și familii cu venituri modeste cheltuielile au devenit greu de suportat. Unii locuitori afirmă că plătesc cu […]