Condamnat pentru foi cu mesaje anti-Putin, a murit în detenție

Numărul armelor de foc deținute legal în Polonia a depășit pentru prima dată pragul de un milion, conform datelor prezentate de poliția poloneză şi preluate de Euronews.com, după ce autorităţile din această ţară au emis un număr record de 50.700 de permise de port-arme în 2025. Civilii s-ar înarma de teama unui conflict cu Rusia, [...] Articolul Polonia a depăşit pragul de un milion de oameni care deţin legal arme de foc. Civilii s-ar înarma de teama unui conflict cu Rusia apare prima dată în DISINFO.MD.