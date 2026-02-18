De ce nu au fost interceptate rachetele balistice de sistemele Patriot și ce rol au avut avioanele F-16 și Mirage în ultimul atac combinat al Rusiei

22:10

Mascații de la batalionul cu destinație specială „Fulger" au intervenit la Dereneu, pentru a calma spiritele. Poliția anunță că manifestanții ar fi ultragiat oamenii legii și carabinierii și ar fi încercat să-i deposedeze de echipamente speciale. Au fost reținute cel puțin șase persoane pentru 72 de ore. Printre ei se numără primarul socialist din Dereneu [...]