AI intră în prima linie. Armata SUA testează sisteme de inteligență artificială capabile să analizeze mii de ținte pe zi
DISINFO.MD, 17 februarie 2026 07:20
Armata Statelor Unite avertizează că volumul uriaș de informații generate pe câmpul de luptă modern depășește cu mult capacitatea umană de analiză, motiv pentru care dezvoltarea unor sisteme avansate de inteligență artificială a devenit esențială. Concluzia vine după exercițiul „Dynamic Front”, desfășurat recent în Europa alături de aliați NATO, potrivit Business Insider. Colonelul Jeff Pickler, comandantul celei de-a [...] Articolul AI intră în prima linie. Armata SUA testează sisteme de inteligență artificială capabile să analizeze mii de ținte pe zi apare prima dată în DISINFO.MD.
• • •
Alte ştiri de DISINFO.MD
Acum 15 minute
07:30
Kremlinul va respinge orice rezultat electoral în Ucraina care nu îi este favorabil, avertizează Institutul pentru Studiul Războiului # DISINFO.MD
Kremlinul își intensifică eforturile de a influența viitorul politic al Ucrainei, promovând teza „ilegitimității” actualei conduceri de la Kiev și folosind tema alegerilor ca instrument de presiune. Potrivit unei analize publicate de Institutul pentru Studiul Războiului (ISW), Moscova transmite deja că nu va recunoaște rezultatele unui scrutin care nu ar conduce la formarea unui guvern [...] Articolul Kremlinul va respinge orice rezultat electoral în Ucraina care nu îi este favorabil, avertizează Institutul pentru Studiul Războiului apare prima dată în DISINFO.MD.
Acum 30 minute
07:20
AI intră în prima linie. Armata SUA testează sisteme de inteligență artificială capabile să analizeze mii de ținte pe zi # DISINFO.MD
Armata Statelor Unite avertizează că volumul uriaș de informații generate pe câmpul de luptă modern depășește cu mult capacitatea umană de analiză, motiv pentru care dezvoltarea unor sisteme avansate de inteligență artificială a devenit esențială. Concluzia vine după exercițiul „Dynamic Front”, desfășurat recent în Europa alături de aliați NATO, potrivit Business Insider. Colonelul Jeff Pickler, comandantul celei de-a [...] Articolul AI intră în prima linie. Armata SUA testează sisteme de inteligență artificială capabile să analizeze mii de ținte pe zi apare prima dată în DISINFO.MD.
Acum o oră
07:00
Moscova și-ar fi împărtășit tehnologia militară cu Phenianul, inclusiv un submarin nuclear, avertizează experții # DISINFO.MD
Moscova și-ar fi împărtășit tehnologia militară cu Phenianul, inclusiv un submarin nuclear, în timp ce Coreea de Nord continuă să sprijine războiul Rusiei în Ucraina. Liderul nord-coreean Kim Jong-un a inaugurat recent un cartier rezidențial pentru familiile soldaților trimiși să lupte alături de forțele rusești, în cadrul unei campanii de propagandă menite să glorifice trupele [...] Articolul Moscova și-ar fi împărtășit tehnologia militară cu Phenianul, inclusiv un submarin nuclear, avertizează experții apare prima dată în DISINFO.MD.
06:50
Comitetul Dumei de Stat pentru Industrie și Comerț a aprobat propunerea de introducere a unui TVA de 22% pentru bunurile importate vândute pe marketplace-uri, începând cu anul 2027. Prevederea figurează într-un proiect de recomandări elaborat după audierile parlamentare privind dezvoltarea industriei ușoare. Măsura nu ar urma să depindă de existența unui prag neimpozabil pentru importuri. [...] Articolul Rusia ar putea introduce TVA de 22% pentru bunurile importate pe marketplace-uri apare prima dată în DISINFO.MD.
Acum 2 ore
06:30
Al treilea război mondial ar putea începe în tăcere, la 2.000 de kilometri deasupra Pământului # DISINFO.MD
Departe de ochii noștri, la peste 2000 de kilometri deasupra Pământului, se desfășoară deja un conflict fără explozii spectaculoase și fără declarații oficiale de război. Nu are tranșee, nici fronturi clasice. Are însă sateliți care orbitează tăcuți și state care își ascut ambițiile. Pentru secole, războaiele au fost purtate la sol, pe mare sau în [...] Articolul Al treilea război mondial ar putea începe în tăcere, la 2.000 de kilometri deasupra Pământului apare prima dată în DISINFO.MD.
06:20
Se anunță negocieri tensionate la Geneva. Rusia vrea să abordeze direct chestiunile teritoriale cu Ucraina # DISINFO.MD
Kremlinul a anunțat luni că negocierile de pace programate în această săptămână la Geneva vor aborda „problemele principale” din conflictul cu Ucraina, inclusiv chestiunile teritoriale, transmite Reuters. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a precizat că Rusia intenționează să pună pe masă atât revendicările teritoriale, cât și celelalte solicitări formulate anterior, potrivit agenției, citate de News.ro. „De [...] Articolul Se anunță negocieri tensionate la Geneva. Rusia vrea să abordeze direct chestiunile teritoriale cu Ucraina apare prima dată în DISINFO.MD.
06:00
UE va participa la reuniunea Consiliului pentru Pace al lui Donald Trump, dar nu va deveni membră # DISINFO.MD
Un comisar european va participa în această săptămână la reuniunea inaugurală a Consiliului pentru pace, iniţiativă lansată recent de către preşedintele american Donald Trump, fără ca Uniunea Europeană să adere pentru moment la noua structură, a anunţat luni blocul comunitar european, transmit AFP şi Reuters, citate de Agerpres. România și Italia vor participa ca țări observatoare, în [...] Articolul UE va participa la reuniunea Consiliului pentru Pace al lui Donald Trump, dar nu va deveni membră apare prima dată în DISINFO.MD.
05:50
Costul mediu total al creditului pentru cardurile de credit destinate persoanelor fizice în Rusia a ajuns în ianuarie 2026 la 50,38%, relatează Reuters, citând datele Biroului Unificat de Credite (OKB). Nivelul de peste 50% se menține pentru a doua lună consecutiv și reprezintă un record cel puțin din 2021, perioada pentru care există date statistice [...] Articolul Dobânzi record la cardurile de credit în Rusia: peste 50% apare prima dată în DISINFO.MD.
Acum 4 ore
05:30
Importurile de petrol rusesc în China ar putea crește în februarie pentru a treia lună consecutiv și ar putea depăși pragul de 2 milioane de barili pe zi. Totuși, chiar și achizițiile mai active ale rafinăriilor independente chineze, care profită de reducerile record oferite de Rusia, nu reușesc să compenseze scăderea importurilor Indiei. În consecință, [...] Articolul China cumpără mai mult petrol rusesc, dar nu salvează exporturile Moscovei apare prima dată în DISINFO.MD.
05:20
Războiul apasă pe infrastructură: Căile Ferate Ruse cresc tarifele ca să evite falimentul # DISINFO.MD
Guvernul Rusiei introduce o majorare neplanificată a tarifelor feroviare pentru a sprijini compania Căile Ferate Ruse (RZD), care de la începutul războiului a pierdut 14% din volumul transportului de marfă, a acumulat datorii de 4 trilioane de ruble (aproximativ 44 de miliarde de euro) și a înregistrat anul trecut prima pierdere netă de la pandemie. [...] Articolul Războiul apasă pe infrastructură: Căile Ferate Ruse cresc tarifele ca să evite falimentul apare prima dată în DISINFO.MD.
05:00
Pe piața din Rusia au fost descoperite dispozitive electronice second-hand infectate cu programe malițioase, care transformă gadgeturile în noduri ale unor rețele de tip botnet folosite pentru atacuri DDoS. Informația a fost relatată de publicația Izvestia, citând companii din domeniul securității cibernetice. Potrivit specialiștilor, nu este vorba doar despre laptopuri și smartphone-uri, ci despre orice [...] Articolul Gadgeturi transformate în arme cibernetice în Rusia: avertisment al experților apare prima dată în DISINFO.MD.
04:30
Ministerul Afacerilor Externe al Polonia le-a recomandat cetățenilor săi să părăsească Rusia, invocând agresiunea continuă a Moscovei împotriva Ucrainei și desemnarea Poloniei de către Rusia drept „stat neprietenos”. Anunțul a fost publicat pe site-ul oficial al ministerului. Autoritățile poloneze au recomandat cetățenilor care locuiesc în Rusia să plece din această țară folosind mijloace comerciale sau [...] Articolul Polonia își îndeamnă cetățenii să părăsească Rusia apare prima dată în DISINFO.MD.
04:20
Patriarhul Moscovei și al Întregii Rusii, Patriarhul Kirill, le-a cerut credincioșilor să înceteze să se roage pentru majorări salariale sau achiziții importante, afirmând că astfel de rugăciuni nu sunt ascultate. „Nu trebuie să te rogi pentru lucruri care pur și simplu nu este corect să fie împlinite: mărește-mi salariul, ajută-mă să devin șef, ajută-mă să [...] Articolul Îndemn la modestie sau realism economic? Declarația Patriarhului rus apare prima dată în DISINFO.MD.
04:00
Președintele Vladimir Putin va primi dreptul exclusiv de a stabili cazurile în care Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) va putea cere operatorilor să blocheze orice tip de comunicație pe teritoriul Rusiei. Acest lucru reiese din amendamentele pregătite pentru lectura a doua a proiectului de lege „Cu privire la comunicații”. În versiunea inițială se [...] Articolul Putin ar putea decide personal oprirea comunicațiilor în Rusia apare prima dată în DISINFO.MD.
Acum 24 ore
16:30
Rusia atacă deliberat ambasada Azerbaidjanului la Kiev, consideră președintele Azerbaidjanului Ilham Aliev. Oficialul a făcut declarația pentru publicația Ukrainska Pravda, în marja Conferinței de Securitate de la Munchen. Aliyev a afirmat că forțele ruse au atacat de trei ori obiective diplomatice azere în Ucraina. Conform lui, diplomația de la Baku a transmis la Moscova adresele [...] Articolul Aliev: Rusia atacă deliberat ambasada Azerbaidjanului la Kiev apare prima dată în DISINFO.MD.
16:20
Kiril îndeamnă rușii să nu se roage pentru salarii, case, mașini și carieră: „Cerul nu va răspunde. Nu este corect să fie îndeplinit” # DISINFO.MD
Patriarhul Kiril a îndemnat rușii să nu se roage pentru salarii mai mari, avansare în carieră și bunuri materiale. Conform unei predici ținute de șeful bisericii ruse, „cerul nu va răspunde” la asemenea solicitări. Clericul a ținut discursul la Catedrala Hristos Mântuitorul din Moscova, pe 15 februarie, transmite fontanka.ru. Printre lucrurile pe care creștinii nu [...] Articolul Kiril îndeamnă rușii să nu se roage pentru salarii, case, mașini și carieră: „Cerul nu va răspunde. Nu este corect să fie îndeplinit” apare prima dată în DISINFO.MD.
15:40
FOTO Kim Jong Un inaugurează la Phenian un cartier dedicat soldaților care au luptat în Kursk: „Simbol al vieții strălucite…” # DISINFO.MD
Kim Jong Un a inaugurat la Pehnian un cartier dedicat soldaților nord-coreeni care au luptat în regiunea Kursk a Rusiei. Este vorba despre militarii trimiși de regimul autoritar să sprijine forțele armate ruse, urmare a războiului din Ucraina și a unor operațiuni efectuate de trupele subordonate Kievului în regiunile de la hotar. Una dintre străzile [...] Articolul FOTO Kim Jong Un inaugurează la Phenian un cartier dedicat soldaților care au luptat în Kursk: „Simbol al vieții strălucite…” apare prima dată în DISINFO.MD.
08:00
Viktor Orban spune că UE e un pericol mai mare pentru Ungaria decât Rusia: „Adversarii noștri sunt stăpânii de la Bruxelles” # DISINFO.MD
Prim-ministrul Viktor Orban a declarat sâmbătă că Uniunea Europeană (UE) reprezintă o amenințare mai mare pentru Ungaria decât Rusia, acuzând Bruxelles-ul că încearcă să submineze guvernul său prin sprijinirea opoziției, potrivit dw.com. Orban, care este prim-ministru din 2010, se confruntă cu cea mai mare provocare internă din ultimii ani, deoarece partidul său naționalist Fidesz a fost în spatele [...] Articolul Viktor Orban spune că UE e un pericol mai mare pentru Ungaria decât Rusia: „Adversarii noștri sunt stăpânii de la Bruxelles” apare prima dată în DISINFO.MD.
Ieri
07:30
Fostul ministru al Energiei din Ucraina, Gherman Galușcenko, a fost arestat în timp ce încerca să iasă din țară # DISINFO.MD
Agenția Anticorupție a Ucrainei (NABU) l-a arestat, duminică, pe fostul ministru al energiei Gherman Galușcenko, în timp ce încerca să părăsească țara. Galușcenko a demisionat anul trecut în urma unui vast scandal de corupție, relatează AFP, potrivit Agerpres. „Astăzi, în timp ce trecea granița, anchetatorii NABU l-au reținut pe fostul ministru al energiei în legătură cu cazul [...] Articolul Fostul ministru al Energiei din Ucraina, Gherman Galușcenko, a fost arestat în timp ce încerca să iasă din țară apare prima dată în DISINFO.MD.
07:00
Prima reacție a Rusiei după ce a fost acuzată că l-a ucis pe Alexei Navalnîi cu o toxină letală extrasă din broaște # DISINFO.MD
Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a respins acuzațiile potrivit cărora fostul lider al opoziției ruse Alexei Navalnîi a fost otrăvit în închisoare cu o toxină extrase de la broaște din Ecuador, transmite agenția rusă de presă de stat TASS. „Când vor fi disponibile rezultatele testelor şi vor fi făcute publice formulele substanţelor, [...] Articolul Prima reacție a Rusiei după ce a fost acuzată că l-a ucis pe Alexei Navalnîi cu o toxină letală extrasă din broaște apare prima dată în DISINFO.MD.
06:30
China a construit și modernizat, în ultimii ani, mai multe instalații nucleare în zone montane din provincia Sichuan, potrivit unei analize publicate de The New York Times, bazată pe imagini din satelit. Activitatea are loc într-un moment în care ultimul tratat major de control al armelor nucleare dintre Statele Unite și Rusia e mort. Imagini [...] Articolul China construiește instalații nucleare în munți de câțiva ani apare prima dată în DISINFO.MD.
06:00
Polonia ia în calcul arma nucleară de frica Rusiei. „Suntem la un pas de conflict armat” # DISINFO.MD
Președintele Polonia consideră că amenințarea tot mai agresivă venită dinspre Rusia obligă Varșovia să ia în calcul un pas radical: dezvoltarea propriei arme nucleare. Într-un interviu acordat postului Polsat News, liderul polonez Karol Nawrocki a declarat că țara sa „se află la limita unui conflict armat” și că nu își mai poate permite să ignore [...] Articolul Polonia ia în calcul arma nucleară de frica Rusiei. „Suntem la un pas de conflict armat” apare prima dată în DISINFO.MD.
05:30
VIDEO Teroare în rândul trupelor ruse: Comandanții își forțează soldații să participe la asalturi sinucigașe: „Ce dracu’ înseamnă «refuz»?” # DISINFO.MD
Serviciul de informații militare din Ucraina, HUR, a publicat duminică o convorbire telefonică interceptată care arată cum comandanți ruși își amenință și își jignesc subordonații pentru a-i forța să participe la atacuri extrem de periculoase. În înregistrare, un comandant rus țipă la soldați care par reticenți să avanseze pe linia frontului. „Cum adică e «plus-plus» [...] Articolul VIDEO Teroare în rândul trupelor ruse: Comandanții își forțează soldații să participe la asalturi sinucigașe: „Ce dracu’ înseamnă «refuz»?” apare prima dată în DISINFO.MD.
05:00
Decriptarea mesajului lui Rubio la Munchen: „Le-a spus europenilor lucruri mult mai grave și mai ofensatoare decât a făcut-o J.D. Vance” # DISINFO.MD
Analistul în securitate Hari Bucur-Marcu traduce mesajul transmis Europei de secretarul de stat american Marco Rubio, la Conferința de Securitate de la Munchen. Dincolo de limbajul diplomatic, discursul oficialului american este extrem de dur. Analistul în securitate Hari Bucur-Marcu, fost coordonator academic al Centrului de Studii NATO din București, ofițer responsabil cu aspectele miliare ale [...] Articolul Decriptarea mesajului lui Rubio la Munchen: „Le-a spus europenilor lucruri mult mai grave și mai ofensatoare decât a făcut-o J.D. Vance” apare prima dată în DISINFO.MD.
04:30
Kievul la limita supraviețuirii: Primarul Vitalii Kliciko avertizează că orașul se află „în pragul unei catastrofe” umanitare # DISINFO.MD
Kievul se află de aproape două luni într-o situație critică, pe fondul atacurilor intense ale Rusiei asupra infrastructurii energetice, a declarat primarul capitalei ucrainene, Vitalii Kliciko, într-un interviu acordat Financial Times. Potrivit acestuia, orașul a ajuns „în pragul catastrofei”, în timp ce milioane de locuitori se confruntă cu cea mai grea iarnă de la începutul invaziei [...] Articolul Kievul la limita supraviețuirii: Primarul Vitalii Kliciko avertizează că orașul se află „în pragul unei catastrofe” umanitare apare prima dată în DISINFO.MD.
04:00
SUA cataloghează „tulburător” raportul prin care Rusia este acuzată că l-a asasinat pe Aleksei Navalnîi # DISINFO.MD
Secretarul de stat al SUA Marco Rubio a catalogat ca „tulburător” raportul a cinci țări europene prin care Rusia este acuzată că l-a asasinat pe criticul Kremlinului Aleksei Navalnîi folosind o toxină extrasă de la o specie otrăvitoare de broască. „Este un raport tulburător. Suntem la curent cu cazul domnului Navalnîi și în mod sigur [...] Articolul SUA cataloghează „tulburător” raportul prin care Rusia este acuzată că l-a asasinat pe Aleksei Navalnîi apare prima dată în DISINFO.MD.
Mai mult de 2 zile în urmă
17:10
Dodon minte cu nerușinare la Dereneu? „Asistenții sociali vor să sustragă copiii preotului”. Ministra Plugaru îl contrazice # DISINFO.MD
Deși ministra Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a declarat că se negociază cu familia preotului din Dereneu ca să revină acasă copiii lui, baricadați împreună cu părinții în biserică, Igor Dodon afirmă că asistenții socialie ar fi vrut să sustragă copiii din familie. Miercuri, 11 februarie, Natalia Plugaru susținea că asistenții sociali au intrat în biserică [...] Articolul Dodon minte cu nerușinare la Dereneu? „Asistenții sociali vor să sustragă copiii preotului”. Ministra Plugaru îl contrazice apare prima dată în DISINFO.MD.
16:40
Până în martie, Republica Moldova va mai primi 168 de milioane de euro de la Uniunea Europeană # DISINFO.MD
Următoarea tranșă din Planul de creștere al Uniunii Europene pentru Moldova va avea o valoare de 168 de milioane de euro. Debursarea acesteia este planificată pentru sfârșitul lunii februarie – începutul lunii martie a anului curent. Ministrul Finanțelor Andrian Gavrilița a declarat pentru Moldpres că mijloacele financiare acordate de UE reprezintă oportunitate importantă pentru Republica [...] Articolul Până în martie, Republica Moldova va mai primi 168 de milioane de euro de la Uniunea Europeană apare prima dată în DISINFO.MD.
14:30
Ucraina sancționează 91 de nave din flota-fantomă a Rusiei. Va sesiza partenerii internaționali despre ele # DISINFO.MD
Ucraina a impus sancțiuni asupra a 91 de nave petroliere din „flotă umbră” a Rusiei. Decizia s-a anunțat joi, 12 februarie, de președintele Vladimir Zelenski, în cadrul ședinței Consiliului Național de Securitate și Apărare. Măsura vizează corăbiile folosite de Rusia pentru a transporta petrol și produse petroliere din porturile Novorosiisk, Ust-Luga și Primorsk către țări [...] Articolul Ucraina sancționează 91 de nave din flota-fantomă a Rusiei. Va sesiza partenerii internaționali despre ele apare prima dată în DISINFO.MD.
12 februarie 2026
20:20
RISE Moldova este prima organizație din Republica Moldova a cărei activitate a fost declarată indezirabilă pe teritoriul Federației Ruse, anunță echipa de jurnaliști. Hotărârea a fost adoptată de Procuratura Generală a Federației Ruse pe 29 ianuarie 2026 și publicată de Ministerul Justiției pe 10 februarie 2026. Se interzice activitatea publicației în Rusia, iar cetățenii ruși [...] Articolul Kremlinul se teme de presa din Moldova? A declarat publicația Rise indezirabilă apare prima dată în DISINFO.MD.
19:10
Putin și Lukașenko spun că au agenda prea încărcată, ca să ajungă la Consiliul Păcii: Invitația a venit târziu # DISINFO.MD
Vladimir Putin și Alexandr Lukașenko nu vor merge la Washington, la reuniunea Consiliului Păcii, organizată de Donald Trump. Cei doi afirmă că au agenda prea încărcată. Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, a spus jurnaliștilor că în agenda lui Vladimir Putin nu este inclusă o vizită în SUA. La rândul său, purtătoarea de cuvânt [...] Articolul Putin și Lukașenko spun că au agenda prea încărcată, ca să ajungă la Consiliul Păcii: Invitația a venit târziu apare prima dată în DISINFO.MD.
19:00
Maia Sandu va vorbi despre securitatea europeană și instabilitatea globală la Conferința de la Munchen # DISINFO.MD
Maia Sandu va vorbi despre securitatea europeană și instabilitatea globală. Președinta Moldovei participă în perioada 13-14 februarie la Conferința de Securitate de la München. Evenimentul este unul dintre cele mai importante forumuri internaționale dedicate securității. Lidera de la Chișinău are planificate întrevederi bilaterale cu mai mulți omologi și oficiali de rang înalt, în cadrul cărora [...] Articolul Maia Sandu va vorbi despre securitatea europeană și instabilitatea globală la Conferința de la Munchen apare prima dată în DISINFO.MD.
18:00
Tokaev ia exemplu de la Putin? Schimbă 84% din Constituția Kazahstanului în doar trei luni # DISINFO.MD
Pe 31 ianuarie, în Kazahstan a fost prezentat proiectul unei noi Constituții. Printre prevederile noi se numără faptul că nu va fi permisă „încălcarea onoarei și demnității altora, sănătatea cetățenilor și moralitatea societății sau încălcarea ordinii publice. Tratatele internaționale ratificate de Kazahstan își vor pierde prioritatea automată față de legile interne ale țării. Căsătoria va [...] Articolul Tokaev ia exemplu de la Putin? Schimbă 84% din Constituția Kazahstanului în doar trei luni apare prima dată în DISINFO.MD.
17:40
„Balanța înclină spre nu a merge”. Nicușor Dan se gândește dacă va participa sau nu la reuniunea „Consiliului pentru Pace” # DISINFO.MD
Nicușor Dan nu a decis încă dacă va participa la reuniunea „Consiliului pentru Pace”, creat Donald Trump. Evenimentul urmează să se desfășoare pe 19 februarie, la Washington. Sursele de la Palatul Cotroceni au relatat că „balanța înclină spre a nu merge”, conform Antena 3 CNN. Deși există argumente pro și contra, deocamdată nu este clar [...] Articolul „Balanța înclină spre nu a merge”. Nicușor Dan se gândește dacă va participa sau nu la reuniunea „Consiliului pentru Pace” apare prima dată în DISINFO.MD.
08:00
Un bărbat din Rusia care și-a luat numele de Iisus Hristos a fost forțat de instanță să revină la identitatea sa reală # DISINFO.MD
Tribunalul Districtual Novo‑Savinovsky din Kazan a decis că un localnic care și‑a schimbat oficial numele în „Iisus Hristos” trebuie să revină la identitatea sa inițială. Instanța a stabilit că autoritățile de stare civilă sunt obligate să îi restabilească numele real – Evgheni Cekulaev – bărbatului care și-a schimbat identitatea în „Isus Petrovici Hristos”., relatează publicația business-gazeta.ru. [...] Articolul Un bărbat din Rusia care și-a luat numele de Iisus Hristos a fost forțat de instanță să revină la identitatea sa reală apare prima dată în DISINFO.MD.
07:30
Zelenski, după împrumutul UE de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina: „Acesta este exact semnalul care trebuie trimis agresorului” # DISINFO.MD
Volodimir Zelenski a mulțumit Parlamentului European pentru împrumutul record de 90 de miliarde de euro acordat Ucrainei. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a transmis mulțumiri Parlamentului European pentru decizia de a acorda țării un împrumut de sprijin în valoare de 90 de miliarde de euro El a spus că aceste fonduri vor ajuta Ucraina să supraviețuiască [...] Articolul Zelenski, după împrumutul UE de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina: „Acesta este exact semnalul care trebuie trimis agresorului” apare prima dată în DISINFO.MD.
06:30
Planurile de a integra Ucraina în Uniunea Europeană înainte de finalizarea tuturor reformelor necesare, precum și discuțiile despre ocolirea veto-ului Ungariei, indică un sentiment tot mai accentuat de urgență la Bruxelles, scrie politico.eu. Uniunea Europeană analizează un plan fără precedent care ar putea permite Ucrainei o formă de aderare parțială încă de anul viitor, potrivit [...] Articolul Planurile UE pentru a depăși vetoul premierului Ungariei asupra aderării Ucrainei apare prima dată în DISINFO.MD.
06:00
Trump spune că a majorat tarifele pentru Elveția cu încă 9%, nemulțumit de tonul unui lider elvețian: „A fost foarte agresivă, dar politicoasă” # DISINFO.MD
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că a ordonat o creștere suplimentară de 9% a tarifelor vamale aplicate Elveției, ajungând la 39%, după ce nu i-a plăcut modul în care un lider elvețian i s-a adresat în timpul unei convorbiri telefonice în care îi cerea eliminarea taxelor. Trump a afirmat că tonul lui Karin [...] Articolul Trump spune că a majorat tarifele pentru Elveția cu încă 9%, nemulțumit de tonul unui lider elvețian: „A fost foarte agresivă, dar politicoasă” apare prima dată în DISINFO.MD.
05:00
Un militar rus îl contrazice pe Peskov în legătură cu importanța Telegram pe câmpul de luptă. Critici și din partea bloggerilor pro-război # DISINFO.MD
Restricționarea aplicației Telegram în Rusia a generat critici și preocupări privind potențialele prejudicii aduse propriilor forțe armate proprii, au avertizat bloggeri militari pro-război, dar și soldați, în contextul refuzului fondatorului platformei de a ceda presiunilor exercitate de Moscova, relatează The Guardian. Instituția de supraveghere a comunicațiilor din Rusia a anunțat miercuri o potențială încetinire a [...] Articolul Un militar rus îl contrazice pe Peskov în legătură cu importanța Telegram pe câmpul de luptă. Critici și din partea bloggerilor pro-război apare prima dată în DISINFO.MD.
04:30
Fost șef MI6: Pierderile Rusiei în Ucraina sunt „uluitoare”, 30.000 de soldați uciși într-o lună # DISINFO.MD
Rusia ar fi pierdut, doar în luna decembrie 2025, aproximativ de două ori mai mulți soldați decât a pierdut Uniunea Sovietică pe parcursul întregului război sovieto-afgan, a declarat pe 10 februarie fostul șef al serviciului britanic de informații externe. Sir Richard Moore a făcut declarațiile într-un interviu acordat jurnalistei Yalda Hakim, în cadrul podcastului World [...] Articolul Fost șef MI6: Pierderile Rusiei în Ucraina sunt „uluitoare”, 30.000 de soldați uciși într-o lună apare prima dată în DISINFO.MD.
04:00
Surse militare interne atribuie parțial eficiența scăzută a apărării aeriene ucrainene unei perioade insuficiente de pregătire a noilor recruți, relatează Euromaidan Press. Institutul pentru Știință și Securitate Internațională indică o scădere a ratei de interceptare ucrainene, de la 96,58% în ianuarie 2025, la 82,7% în decembrie, în timp ce atacurile rusești cu drone și rachete s-au [...] Articolul De ce a scăzut eficiența apărării antiaeriene a Ucrainei. Explicațiile unui expert apare prima dată în DISINFO.MD.
11 februarie 2026
16:10
Cum renunță azerii la moștenirea sovietică: Examene la limba de stat și excluderea manualelor rusești # DISINFO.MD
De la redobândirea independenței în 1991, Azerbaidjanul a implementat o serie de măsuri pentru a respinge moștenirea sa sovietică. Primii pași s-au referit la modificarea simbolurilor statului și ale toponimiei. Până în 2025, în Azerbaidjan nu a mai rămas vreun monument de pe vremea URSS. Comisia de Terminologie din Azerbaidjan a impus restricții privind atribuirea [...] Articolul Cum renunță azerii la moștenirea sovietică: Examene la limba de stat și excluderea manualelor rusești apare prima dată în DISINFO.MD.
10 februarie 2026
22:10
VIDEO „Valorile creștine” au luat razna la Dereneu. Rețineri cu mascați, pentru a calma spiritele # DISINFO.MD
Mascații de la batalionul cu destinație specială „Fulger” au intervenit la Dereneu, pentru a calma spiritele. Poliția anunță că manifestanții ar fi ultragiat oamenii legii și carabinierii și ar fi încercat să-i deposedeze de echipamente speciale. Au fost reținute cel puțin șase persoane pentru 72 de ore. Printre ei se numără primarul socialist din Dereneu [...] Articolul VIDEO „Valorile creștine” au luat razna la Dereneu. Rețineri cu mascați, pentru a calma spiritele apare prima dată în DISINFO.MD.
20:30
VIDEO Circa 150 de oameni au rupt cordonul Poliției la Dereneu. Predică în biserică, cu fraze șoptite pe la spate # DISINFO.MD
La Dereneu, unde de mai multe zile a izbucnit un scandal între preoți din Mitropolia Basarabiei și cea a Moldovei pentru biserica din localitate, manifestanții au rupt cordonul Poliției. Unii dintre ei se aflau la fața locului cu copii minori, în timp ce în interiorul bisericii era baricadat un cleric cu familia. Manifestanții susțin că [...] Articolul VIDEO Circa 150 de oameni au rupt cordonul Poliției la Dereneu. Predică în biserică, cu fraze șoptite pe la spate apare prima dată în DISINFO.MD.
17:30
Sportiva care a purtat drapelul Moldovei la Milano este fana lui Putin? Ar urmări mai multe grupuri rusești pro-război # DISINFO.MD
După ce s-a aflat că patru dintre cei cinci sportivi moldoveni care reprezintă Moldova la Jocurile Olimpice de la Milano sunt ruși, a izbucnit un nou scandal. Presa a descoperit că Elizaveta Hlusovici, care a purtat drapelul țării, urmări pe rețelele de socializare la grupuri rusești pro-război. Biatlonista ar fi fost abonată la publicații precum [...] Articolul Sportiva care a purtat drapelul Moldovei la Milano este fana lui Putin? Ar urmări mai multe grupuri rusești pro-război apare prima dată în DISINFO.MD.
15:30
Separatistul Krasnoselski vrea să explice Chișinăul de ce Rusia a provocat războiul de pe Nistru. Răspunsul autorităților constituționale # DISINFO.MD
Liderul separatist de la Tiraspol a cerut Chișinăului calificare juridică a războiului de pe Nistru. Vadim Krasnoselski susține că administrația constituțională ar îndreptăți persoanele care se fac vinovate de conflictul militar din 1992. Oficialul din regiunea autoproclamă afirmă că în acea perioadă au avut loc crime. În opinia sa, asemenea evenimente „s-ar putea repeta”, dacă [...] Articolul Separatistul Krasnoselski vrea să explice Chișinăul de ce Rusia a provocat războiul de pe Nistru. Răspunsul autorităților constituționale apare prima dată în DISINFO.MD.
15:20
Interzis pentru copiii din Moldova pe rețelele de socializare! Perciun anunță că decizia va fi luată până la sfârșitul anului # DISINFO.MD
Decizia privind interzicerea accesului copiilor din Moldova, care au până la 16 ani, pe rețelele de socializare va fi luată până la sfârșitul anului 2026. Ministrul Educației a anunțat la TVR Moldova că vor fi consultați profesori, psihologi și părinți. Dan Perciun consideră că dezbaterea este între a instrui populația despre pericolul social media și [...] Articolul Interzis pentru copiii din Moldova pe rețelele de socializare! Perciun anunță că decizia va fi luată până la sfârșitul anului apare prima dată în DISINFO.MD.
09:00
La începutul anului 2026, Rusia s-a apropiat de mai multe țări ale Uniunii Europene în ceea ce privește nivelul prețurilor la produsele alimentare, iar la unele categorii le-a depășit deja. Concluzia reiese dintr-o analiză realizată de „Vajnîe istorii”, bazată pe datele Rosstat și ale serviciului Numbeo. Potrivit analizei, în zece țări europene — România, Polonia, [...] Articolul Prețuri europene, venituri rusești: contrastul de pe rafturi apare prima dată în DISINFO.MD.
08:30
Uniunea Europeană încearcă să își reducă dependența de sistemele americane de plăți Visa și Mastercard, de teama că acestea ar putea deveni instrumente de presiune geopolitică din partea Statelor Unite. Informația este relatată de Financial Times, care o citează pe directoarea generală a European Payments Initiative (EPI), Martina Weimert. Potrivit acesteia, dominația companiilor americane reprezintă [...] Articolul Dependență riscantă: Europa caută alternativă la sistemele de plăți americane apare prima dată în DISINFO.MD.
08:20
Președintele Curții Supreme a Rusiei, Igor Krasnov, a dispus transmiterea către Procuratura Generală a materialelor privind doi judecători ai Curții Regionale din Nijni Novgorod — președinții colegiilor pentru cauze administrative și civile, Viktor Fomin și Veaceslav Sapega. La aceștia și la membrii familiilor lor au fost identificate active care nu corespund veniturilor declarate, relatează publicația [...] Articolul Confiscări și demiteri posibile: scandal de corupție în justiția rusă apare prima dată în DISINFO.MD.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.