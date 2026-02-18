Liderul „sindicatului oligarhilor” spune că mediul de afaceri nu crede în promisiunea lui Putin de a nu crește taxele

17:40

Nicușor Dan nu a decis încă dacă va participa la reuniunea „Consiliului pentru Pace", creat Donald Trump. Evenimentul urmează să se desfășoare pe 19 februarie, la Washington. Sursele de la Palatul Cotroceni au relatat că „balanța înclină spre a nu merge", conform Antena 3 CNN. Deși există argumente pro și contra, deocamdată nu este clar [...]