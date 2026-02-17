Războiul apasă pe infrastructură: Căile Ferate Ruse cresc tarifele ca să evite falimentul

06:00

Ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker, a răspuns luni concluziilor raportului premergător al Conferinţei de Securitate de la Munchen (MSC), ale cărei lucrări se vor deschide vineri. Acesta a spus că „respinge complet tot ceea ce tocmai a auzit”, după ce autorii raportului au avertizat că principala provocare pentru ordinea internaţională liberală „vine din interior”, și anume prin [...] Articolul Ambasadorul SUA la NATO răspunde raportului Conferinţei de Securitate de la Munchen: „Încercăm să întărim Alianța, nu să ne retragem” apare prima dată în DISINFO.MD.