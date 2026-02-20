Sprijin financiar masiv pentru pace: Trump anunță 10 miliarde de dolari pentru Consiliul pentru Pace

16:20

Patriarhul Kiril a îndemnat rușii să nu se roage pentru salarii mai mari, avansare în carieră și bunuri materiale. Conform unei predici ținute de șeful bisericii ruse, „cerul nu va răspunde” la asemenea solicitări. Clericul a ținut discursul la Catedrala Hristos Mântuitorul din Moscova, pe 15 februarie, transmite fontanka.ru. Printre lucrurile pe care creștinii nu [...] Articolul Kiril îndeamnă rușii să nu se roage pentru salarii, case, mașini și carieră: „Cerul nu va răspunde. Nu este corect să fie îndeplinit” apare prima dată în DISINFO.MD.