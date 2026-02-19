Un fondator al „DNR”, acuzat de discreditarea armatei ruse

14:50

Preoții care au fost plimbați de fugarul Ilan Șor la pelerinaje în Rusia s-au aflat în prima linie a violențelor de la Dereneu, conform unei investigații publicate de anticorupție.md. Majoritatea „enoriașilor” care au asistat la slujbele cu iz de propagandă și au venit să „apere” biserica, la fel, nu erau din sat. Jurnaliștii au mers [...] Articolul Preoții plimbați de Șor la pelerinaje în Rusia, în prima linie a violențelor de la Dereneu. Majoritatea „enoriașilor” – protestatari nu erau din sat apare prima dată în DISINFO.MD.