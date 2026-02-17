Moscova și-ar fi împărtășit tehnologia militară cu Phenianul, inclusiv un submarin nuclear, avertizează experții

15:20

Decizia privind interzicerea accesului copiilor din Moldova, care au până la 16 ani, pe rețelele de socializare va fi luată până la sfârșitul anului 2026. Ministrul Educației a anunțat la TVR Moldova că vor fi consultați profesori, psihologi și părinți. Dan Perciun consideră că dezbaterea este între a instrui populația despre pericolul social media și [...]