Echipele AND continuă intervențiile pe drumurile naționale pentru deszăpezire. Restricțiile pentru circulația camioanelor se mențin (VIDEO)

Linia electrică Vulcănești-Chișinău, care leagă direct sistemul energetic al R, Moldova, de cel românesc și european, urmează să fie testată și dată în exploatare la sfârșitul lunii martie, a spus la Radio Chișinău ministrul Energiei Dorin Junghietu. El a explicat principalele direcții de acțiune în ceea ce privește securitatea energetică a R. Moldova, care nu dispune de resurse proprii, sunt consolidarea interconexiunilor cu România și Ucraina și investiții în generarea locală și stocarea de energie. Totodată, ministrul a atenționat că în continuare orice perturbație în sistemul energetic ucrainean ne poate afectează și influența sistemul nostru național.