„Încurajăm oamenii să petreacă cât mai multe concedii acasă”. Guvernul a aprobat Regulamentul care stabilește modul de acordare, utilizare și returnare a tichetelor de vacanță

12:20

Bubuituri puternice s-au auzit în această dimineață în mai multe localități din raionul Soroca, informează Poliția, care a fost sesizată de localnici. Oamenii legii au stabilit că în urma verificărilor preliminare și a schimbului de informații cu autoritățile din țara vecină, s-a stabilit că bubuiturile au fost generate de o deflagrație produsă într-o localitate din Ucraina.