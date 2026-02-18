Ministerul Educației lansează înscrierile pentru cursurile gratuite de limba română. Cine poate participa
Radio Chisinau, 18 februarie 2026 09:50
Peste 8.500 de persoane vor beneficia în anul 2026 de cursuri gratuite de limbă română, cu finanțare de la bugetul de stat. Înscrierile au fost lansate de Ministerul Educației și Cercetării (MEC). Lecțiile vor începe în luna martie, informează MOLDPRES.
• • •
Alte ştiri de Radio Chisinau
Acum 15 minute
09:50
Ministerul Educației lansează înscrierile pentru cursurile gratuite de limba română. Cine poate participa # Radio Chisinau
Peste 8.500 de persoane vor beneficia în anul 2026 de cursuri gratuite de limbă română, cu finanțare de la bugetul de stat. Înscrierile au fost lansate de Ministerul Educației și Cercetării (MEC). Lecțiile vor începe în luna martie, informează MOLDPRES.
Acum 30 minute
09:45
LIVE | Ședința Guvernului din 18 februarie 2026. Pe ordinea de zise află 18 proiecte de HG, printre care și cel privind admisia, șederea și supravegherea străinilor în Republica Moldova # Radio Chisinau
Are loc ședința Guvernului din 18 februarie 2026. Pe ordinea de zi se află 18 proiecte de HG, printre care și cel privind admisia, șederea și supravegherea străinilor în Republica Moldova, modul de op
09:35
Moneda unică europeană și dolarul american se apreciază astăzi în raport cu leul moldovenesc, informează MOLDPRES.
Acum o oră
09:15
Fără garanții externe, Republica Moldova trebuie să adere la o alianță pentru a-și asigura securitatea (REVISTA PRESEI) # Radio Chisinau
Presa și analiștii rămân preocupați de securitatea R. Moldova, în contextul agresiunii ruse și al lipsei unor garanții clare de protecție. Un grup de senatori americani aflați la Chișinău spun că și administrația Trump, și opoziția cred că R. Moldova trebuie sprijinită, mai subliniază presa de la Chișinău. Iar jurnaliștii care urmăresc dosarul transnistrean relevă cine este personajul interzis de autoritățile Republicii Moldova – un pretins reprezentant al Osetiei de Sud în regiunea transnistreană.
Acum 2 ore
08:55
Mai multe deconectări ale energiei electrice au fost raportate miercuri, 18 februarie, în regiunile de centru și sud ale Republicii Moldova, în contextul Codului portocaliu emis de Serviciul Hidrometeorologic de Stat. Potrivit datelor furnizate de Premier Energy Distribution, au fost înregistrate 1.233 de întreruperi ale alimentării, transmite MOLDPRES.
08:40
Se circulă în condiții de iarnă pe traseele din Republica Moldova. Drumarii au intervenit pe mai multe șosele (FOTO) # Radio Chisinau
Administrația Națională a Drumurilor informează că, în această dimineață, circulația pe rețeaua drumurilor publice naționale se desfășoară în condiții de iarnă.
08:25
Românul David Popovici a fost desemnat pentru a doua oară Atletul Balcanilor. Diferență mare față de al doilea clasat # Radio Chisinau
Înotătorul român David Popovic este câștigătorul celei de-a 52-a ediții a sondajului „Atletul Balcanilor”, organizat în mod tradițional de BTA. Cei trei câștigători din sondajul pe anul 2025 au fost baschetbalistul sârb Nikola Jokic și halterofilul bulgar Karlos Nasar, transmite Rador.
08:05
Iarnă extremă în România. Cod roșu de ninsoare, mesaj Ro-Alert în București și Ilfov, mai multe curse aeriene, printre care și Chișinău-București, au fost anulate # Radio Chisinau
Viscolul afectează 12 județe din România, inclusiv Capitala, după ce meteorologii au emis o avertizare cod portocaliu de vreme severă privind ninsoarea și vântul puternic. În București și Ilfov, a fost emis Cod roșu de ninsoare, cu strat de zăpadă care poate ajunge la 50 de centimetri, iar autoritățile au emis mesaj Ro-Alert.
Acum 12 ore
21:15
Proiectele finanțate de SUA ce țin de securitatea energetică a Republicii Moldova, discutate de Alexandru Munteanu și o delegație de senatori americani # Radio Chisinau
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a avut astăzi o întrevedere cu Senatorii Congresului Statelor Unite (CODEL) în Republica Moldova, Jeanne Shaheen și Chris Coons. Oficialii au discutat despre parteneriatul dintre statele noastre, proiectele comune și contextul regional de securitate.
21:05
Proiectele finanțate de SUA ce țin de securitatea energetică a Republicii Moldova, discutate de Alexandru Munteanu și o delegație de senatori amwericani # Radio Chisinau
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a avut astăzi o întrevedere cu Senatorii Congresului Statelor Unite (CODEL) în Republica Moldova, Jeanne Shaheen și Chris Coons. Oficialii au discutat despre parteneriatul dintre statele noastre, proiectele comune și contextul regional de securitate.
Acum 24 ore
20:45
„Între știință și pseudoștiință – cum distingem adevărul în psihologie?”. Lecție deschisă susținută de academicianul român Daniel David, la USM # Radio Chisinau
Rectorul Universității „Babeș-Bolyai” (UBB) din Cluj-Napoca, prof. univ. dr. Daniel David, membru corespondent al Academiei Române și fost ministru al Educației din România, a susținut marți, 17 februarie, la Universitatea de Stat din Moldova (USM), lecția publică cu tema „Psihologia științifică vs. pseudoștiințifică: Implicații pentru viața cotidiană”, transmite MOLDPRES.
20:40
Autorităție anunță că traficul va fi suspendat în mai multe puncte de trecere a frontierei # Radio Chisinau
Activitatea punctelor de trecere a frontierei Palanca și Tudora va fi sistată, pe 18 februarie, pentru toate categoriile de participanți la trafic, începând cu ora 03:00. Măsura a fost dispusă în contextul condițiilor meteorologice nefavorabile, transmite IPN.
20:30
Elevii din Chișinău vor învăța online pe 18 februarie. Anunțul primarului Ion Ceban # Radio Chisinau
Elevii din municipiul Chișinău vor învăța de la distanță mâine, 18 februarie, a anunțat primarul Ion Ceban. Orele se vor face online după ce autoritățile au anunțat cod portocaliu de ninsori.
20:05
Încă 20 de zile de arest preventiv pentru Ciochină, în dosarul în care este acuzat de tortură # Radio Chisinau
Arestul preventiv al lui Nicanor Ciochină, într-un dosar în care este acuzat de tortură și tratament inuman, a fost prelungit cu încă 20 de zile.
19:45
Traficul la frontieră ar putea fi restricționat din cauza vremii nefavorabile. Recomandările autorităților # Radio Chisinau
În contextul avertizărilor meteorologice emise pentru următoarea perioadă, Serviciul Vamal (SV) al Republicii Moldova anunță că circulația pe drumurile de acces spre și dinspre punctele de trecere a frontierei ar putea fi limitată temporar, în cazul în care condițiile meteo vor face deplasarea dificilă sau periculoasă, comunică MOLDPRES.
19:25
UE intenționează să adopte cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei până pe 24 februarie, când se împlinesc patru ani de la invazia Ucrainei # Radio Chisinau
Comisia Europeană a confirmat marți că intenționează să adopte cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei până pe 24 februarie, data care marchează patru ani de la declanșarea invaziei la scară largă a Ucrainei, relatează The Guardian.
19:05
Circulația pe drumurile publice naționale se desfășoară în condiții de iarnă, iar șoferii sunt atenționați să manifeste prudență, în contextul avertizărilor meteorologice privind ninsori și intensificări ale vântului, comunică MOLDPRES.
18:25
Maia Sandu a discutat despre consolidarea rezilienței Republicii Moldova cu o delegație de senatori ai SUA # Radio Chisinau
Maia Sandu a avut astăzi o întrevedere cu o delegație de membri ai Senatului Statelor Unite ale Americii, condusă de senatoarea Jeanne Shaheenm, precizează un comunicat al Președinției Republicii Moldova.
18:05
Reuniunea Biroului Congresului Autorităților Locale și Regionale al Consiliul Europei. Alexei Buzu: „Vom încuraja autoritățile publice și locale să se antreneze într-un proces de amalgamare voluntară” # Radio Chisinau
Republica Moldova a găzduit astăzi Reuniunea Biroului Congresului Autorităților Locale și Regionale al Consiliul Europei. Reuniunea a reunit reprezentanți ai autorităților locale și regionale din mai multe state europene, care au analizat progresele Republicii Moldova în implementarea administrației publice locale, dificultățile întâmpinate și bunele practici din alte țări membre ale Consiliului Europei.
17:50
Învățământ la distanță, program de lucru modificat, armata și IGSU pregătite să intervină. Deciziile Guvernului în contextul codurilor galben și portocaliu de ninsori abundente # Radio Chisinau
Premierul Alexandru Munteanu a anunțat astăzi o serie de măsuri pentru protecția populației și buna desfășurare a activităților instituțiilor publice, ca urmare a codurilor galben și portocaliu de lapoviță și intensificări ale vântului prognozate pentru această noapte și ziua de mâine.
17:45
Învățământ la distanță, program de lucru modificat. Deciziile Guvernului în contextul codurilor galben și portocaliu de ninsori abundente # Radio Chisinau
Premierul Alexandru Munteanu a anunțat astăzi o serie de măsuri pentru protecția populației și buna desfășurare a activităților instituțiilor publice, ca urmare a codurilor galben și portocaliu de lapoviță și intensificări ale vântului prognozate pentru această noapte și ziua de mâine.
17:25
DOC | Mai multe licee cu predare în limba română din regiunea transnistreană au primit amenințări: „Elevii sunt gata să atace școlile” # Radio Chisinau
Mai multe licee cu predare în limba română din regiunea transnistreană au primit emailuri cu amenințări. Informația a fost confirmată pentru Radio Chișinău de către Eleonora Cercavschi, directoarea Liceului Ștefan cel Mare și Sfânt din Grigoriopol.
17:00
Specialiști ANSP: Citiți etichetele! Uleiul de palmier hidrogenat poate afecta sănătatea # Radio Chisinau
Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) atenționează populația asupra riscurilor asociate consumului de ulei de palmier hidrogenat, în contextul informațiilor apărute recent în spațiul public privind impactul acestuia asupra sănătății, comunică MOLDPRES.
16:55
Zestrea Neamului | Ileana Țurcanu: „Sunt o fire lirică, dar abordez stiluri și ritmuri variate” (Audio) # Radio Chisinau
„Zestrea Neamului” cu Tatiana Slivca.
16:40
Raport Promo-LEX. La alegerile din 2025 a fost înregistrat cel mai înalt nivel al discursului de ură # Radio Chisinau
Discursul de ură în Moldova a înregistrat o creștere alarmantă, în pofida existenței unui cadru legal care îl sancționează și a eforturilor autorităților de a-l combate. În perioada electorală din 2025, numărul cazurilor de discurs de ură a fost de 1,7 ori mai mare față de alegerile parlamentare din 2021. Concluzia se regăsește într-un raport de monitorizare prezentat de Asociația Promo-LEX, transmite IPN.
16:25
Ora de Vârf | Relevanța deschiderii unei ambasade a Norvegiei la Chișinău, una din temele discutate în cadrul emisiunii din 17 februarie (Audio) # Radio Chisinau
Ora de Vârf, emisiune de dezbateri cu Corneliu Rusnac și invitatul permanent, comentatorul politic Ion Tăbârță.
16:05
Maia Sandu a primit scrisorile de acreditare din partea mai multor ambasadori agreați. Opt dintre aceștia nu sunt rezidenți în R. Moldova # Radio Chisinau
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a primit, astăzi, 17 februarie, scrisorile de acreditare din partea a nouă ambasadori agreați.
15:50
Un cetățean al Republicii Moldova a fost arestat pentru oprirea unui tren de marfă polonez. Avea documente rusești și „aparatură electronică” asupra sa # Radio Chisinau
Poliția poloneză a reținut un bărbat moldovean în vârstă de 25 de ani într-o gară din estul Poloniei, după ce acesta a acționat frâna de mână a unui tren de marfă care circula spre Dorohusk, la granița cu Ucraina, au anunțat luni autoritățile.
15:25
Ce a declarat Igor Dodon, după ședința în dosarul „Sacoșa neagră” în care este acuzat de corupere pasivă și acceptarea finanțării ilegale a unui partid politic # Radio Chisinau
Fostul președinte, Igor Dodon, învinuit în dosarul „Sacoșa neagră”, declară că nu se teme de eventualele mărturii ale lui Vlad Plahotniuc și susține că este pregătit să răspundă oricăror întrebări. După ședința Curții Supreme de Justiție, în care Plahotniuc a fost adus silit, dar a refuzat să depună declarații, liderul Partidului Socialiștilor le-a spus jurnaliștilor că înregistrările video și audio apărute în spațiul public au fost „tăiate”.
15:05
Alertă de ninsori puternice. Cod Portocaliu în sud, cod galben în centrul Republicii Moldova # Radio Chisinau
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a transmis o alertă de ninsori puternice ăn sudul și în centrul Republcii Moldova.
14:50
Concurs-dezbatere PLURILINGV „Promovarea echității și solidarității pentru o societate incluzivă”, la Comrat # Radio Chisinau
Vineri, 20 februarie, la Comrat va fi organizat concursul-dezbatere PLURILINGV „Promovarea echității și solidarității pentru o societate incluzivă”. Primii 3 clasați vor beneficia de o vizită de documentare la Bruxelles, în perioada 20-23 martie 2026.
14:30
Studiu: Violența verbală și psihologică sunt cele mai răspândite forme de agresiune în școlile din Rep. Moldova # Radio Chisinau
Aproape jumătate dintre elevii din Republica Moldova au fost ținta violenței în școli în ultimul an, arată primul Barometru Școlar Național, prezentat asăzi de Ministerul Educației și Cercetării. Studiul a fost realizat pe un eșantion de peste 6.000 de respondenți - elevi, părinți, cadre didactice și directori de instituții de învățământ. Cercetarea, măsoară la scară națională calitatea educației, climatul școlar, respectarea drepturilor copilului și nivelul de integritate în instituțiile de învățământ general, transmite Radio Chișinău.
14:15
Peste 100 de proiecte, depuse în cadrul Programului „Părinți angajați – copii la creșe”. Investiții record în 2026 # Radio Chisinau
Un număr de 102 proiecte au fost înregistrate pentru finanțare în cadrul celei de-a treia ediții a Programului național „Părinți angajați – copii la creșe”, marcând cele mai mari investiții din ultimii ani în creșele publice din Republica Moldova.
14:00
Traficul rutier de pe strada George Coșbuc din capitală, pe tronsonul cuprins între străzile Columna și Alexandru cel Bun, va fi suspendat până în iunie 2027.
13:45
MEC organizează testarea materialelor de examene pentru elevii din învățământul primar, gimnazial și liceal # Radio Chisinau
Ministerul Educației și Cercetării și Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare organizează, în perioada 17 – 19 februarie 2026, testarea pe eșantion reprezentativ a materialelor de examen.
13:25
Un automobil s-a prăbușit sub gheața Lacului Ghidighici. IGSU: recuperarea autoturismului nu este posibilă din cauza condițiilor dificile (FOTO) # Radio Chisinau
Un automobil s-a prăbușit sub gheață în Lacul Ghidighici, la aproximativ 200 de metri de mal. Cazul a fost sesizat de un cameraman amator care efectua filmări cu drona deasupra lacului, iar ulterior au fost alertate serviciile de urgență.
13:05
Interdicție de 5 ani de intrare în Republica Moldova pentru trimisul osetin la Tiraspol # Radio Chisinau
Vitali Iancovskii, reprezentantul așa-numitei republici Osetia de Sud în regiunea transnistreană, nu a fost lăsat recent să intre pe teritoriul Republicii Moldova și a primit o interdicție valabilă pentru cinci ani.
12:45
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile pentru ziua de 18 februarie.
12:35
Bursa Română de Mărfuri EST a finalizat prima ședință de tranzacționare pe Platforma de Echilibrare a gazelor naturale, marcând operaționalizarea Pieței de Echilibrare pentru luna ianuarie. Ministerul Energiei precizează că rezultatul a fost posibil datorită parteneriatului dintre BRM EST și Vestmoldtransgaz, în calitate de Operator al Sistemului de Transport și Entitate de Echilibrare. La sesiunea inaugurală au participat 22 de entități din domeniul gazelor.
12:25
VIDEO | Bubuituri puternice la Soroca. Ministerul Apărării: Sunt cauzate de interceptarea dronelor în Ucraina # Radio Chisinau
Bubuituri puternice s-au auzit în această dimineață în mai multe localități din raionul Soroca, informează Poliția, care a fost sesizată de localnici. Oamenii legii au stabilit că în urma verificărilor preliminare și a schimbului de informații cu autoritățile din țara vecină, s-a stabilit că bubuiturile au fost generate de o deflagrație produsă într-o localitate din Ucraina.
12:20
VIDEO | Bubuituri puternice la Soroca. Ministerul Apărării: Sunt rezultate ale interceptării dronelor în Ucraina # Radio Chisinau
Bubuituri puternice s-au auzit în această dimineață în mai multe localități din raionul Soroca, informează Poliția, care a fost sesizată de localnici. Oamenii legii au stabilit că în urma verificărilor preliminare și a schimbului de informații cu autoritățile din țara vecină, s-a stabilit că bubuiturile au fost generate de o deflagrație produsă într-o localitate din Ucraina.
12:00
VIDEO | Lucrările la cel mai mare apeduct din Republica Moldova continuă: proiectul de alimentare cu apă pentru centrul țării avansează # Radio Chisinau
Lucrările din cadrul proiectului „Îmbunătățirea infrastructurii de apă în Moldova Centrală”, considerat cel mai important proiect de asigurare cu apă potabilă din Republica Moldova, sunt în plină desfășurare, chiar și în condiții de iarnă. Reprezentanții echipei de implementare au efectuat luni, 16 februarie, o vizită de monitorizare pe șantierele deschise în mai multe localități din Regiunea Centru, transmite MOLDPRES.
11:35
Rusia „disprețuiește eforturile de pace” printr-un atac masiv înaintea negocierilor de la Geneva, denunță Sîbiga. Moscova a lansat 29 de rachete și 396 de drone # Radio Chisinau
Rusia „disprețuiește eforturile de pace”, acuză marți ministrul ucrainean de Externe Andrii Sîbiga, prin lansarea a sute de drone și zeci de rachete în noaptea de luni spre marți, înaintea reluării unor negocieri, la Geneva în vederea opririi celor aproape patru ani de Război din Ucraina, relateză AFP.
11:15
Ex-liderul democraților, Vladimir Plahotniuc, a refuzat să depună mărturii în dosarul „sacoșa neagră” # Radio Chisinau
Ex-liderul democraților, Vladimir Plahotniuc, a refuzat să depună mărturii în dosarul „sacoșa neagră”. Acesta s-a prezentat astăzi la ședința de judecată desfășurată la Curtea Supremă de Justiție (CSJ), în cadrul căreia urma a fi audiat în calitate de martor, comunică MOLDPRES.
11:05
Statul va interveni cu soluții pentru a debloca piața imobiliară din Republica Moldova, în condițiile în care, în ultimul an, s-a înregistrat o scădere semnificativă a numărului de imobile vândute comparativ cu anii precedenți. Declarația aparține președintelui Comisiei parlamentare pentru economie, buget și finanțe, Radu Marian. Potrivit deputatului, autoritățile vor veni cu măsuri menite să crească oferta de apartamente și să stimuleze investițiile.
10:50
Consumatorii afectați de chiciura din weekend au fost reconectați la rețeaua electrică. Autoritățile atenționează privind posibile avarii # Radio Chisinau
Toți consumatorii care au fost afectați de depunerile de chiciură din noaptea de 15 spre 16 februarie au fost reconectați la rețeaua electrică pe parcursul zilei de ieri, potrivit datelor prezentate de operatorii de distribuție, anunță Ministerul Energiei.
10:25
Recomandările IGSU pentru cetățeni, în contextul codului portocaliu și galben de ninsori # Radio Chisinau
În contextul avertizării meteorologice emise de Serviciul Hidrometeorologic de Stat (IGSU) privind ninsori puternice, viscol și formarea ghețușului, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență îndeamnă cetățenii să respecte o serie de măsuri de siguranță pentru a preveni situațiile de risc.
10:10
„Vom restabili justiția”: Zelenski sancționează 10 sportivi ruși după scandalul de la Jocurile Olimpice # Radio Chisinau
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat sancțiuni împotriva a 10 sportivi ruși acuzați că au susținut agresiunea Moscovei în Ucraina, la scurt timp după scandalul izbucnit la Jocurile Olimpice, unde un sportiv ucrainean a fost descalificat pentru un gest de solidaritate cu victimele războiului.
Ieri
09:55
Ambasadorul Vlad Kulminsk: Întrevederea Maiei Sandu cu Marco Rubio a avut loc la inițiativa SUA # Radio Chisinau
Întrevederea dintre președinta Maia Sandu și secretarul de stat american, Marco Rubio, a avut loc la inițiativa Statelor Unite ale Americii. Declarația a fost făcută de ambasadorul Republicii Moldova în SUA, Vlad Kulminski, care a precizat că această întrevedere va fi urmată de alte discuții importante pe domenii strategice.
09:50
Ambasador Vlad Kulminsk: Întrevederea Maiei Sandu cu Marco Rubio a avut loc la inițiativa SUA # Radio Chisinau
Întrevederea dintre președinta Maia Sandu și secretarul de stat american, Marco Rubio, a avut loc la inițiativa Statelor Unite ale Americii. Declarația a fost făcută de ambasadorul Republicii Moldova în SUA, Vlad Kulminski, care a precizat că această întrevedere va fi urmată de alte discuții importante pe domenii strategice.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.