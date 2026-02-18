Ministerul Energiei rămâne fără un secretar de stat

12:00

Lucrările din cadrul proiectului „Îmbunătățirea infrastructurii de apă în Moldova Centrală”, considerat cel mai important proiect de asigurare cu apă potabilă din Republica Moldova, sunt în plină desfășurare, chiar și în condiții de iarnă. Reprezentanții echipei de implementare au efectuat luni, 16 februarie, o vizită de monitorizare pe șantierele deschise în mai multe localități din Regiunea Centru, transmite MOLDPRES.