Circulația transportului de mare tonaj, sistată pe întreg teritoriul țării

18:45

La nivelul Uniunii Europene se discută o formulă de extindere „în două viteze”, care ar permite Republicii Moldova, Ucrainei și statelor din Balcanii de Vest să adere la blocul comunitar într-o variantă inversă: să devină membre și să aplice treptat politicile europene, chiar înainte de finalizarea tuturor capitolelor de negociere, a susținut într-o dezbatere publică la Chișinău analistul român Iulian Chifu. În același timp Bruxellesul ar putea depăși eventualele blocaje politice prin mecanisme care limitează dreptul de vot al statelor ce nu respectă angajamentele comune, transmite Radio Chișinău.