Traficul la frontieră ar putea fi restricționat din cauza vremii nefavorabile. Recomandările autorităților
Radio Chisinau, 17 februarie 2026 19:45
În contextul avertizărilor meteorologice emise pentru următoarea perioadă, Serviciul Vamal (SV) al Republicii Moldova anunță că circulația pe drumurile de acces spre și dinspre punctele de trecere a frontierei ar putea fi limitată temporar, în cazul în care condițiile meteo vor face deplasarea dificilă sau periculoasă, comunică MOLDPRES.
UE intenționează să adopte cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei până pe 24 februarie, când se împlinesc patru ani de la invazia Ucrainei # Radio Chisinau
Comisia Europeană a confirmat marți că intenționează să adopte cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei până pe 24 februarie, data care marchează patru ani de la declanșarea invaziei la scară largă a Ucrainei, relatează The Guardian.
Circulația pe drumurile publice naționale se desfășoară în condiții de iarnă, iar șoferii sunt atenționați să manifeste prudență, în contextul avertizărilor meteorologice privind ninsori și intensificări ale vântului, comunică MOLDPRES.
Maia Sandu a discutat despre consolidarea rezilienței Republicii Moldova cu o delegație de senatori ai SUA # Radio Chisinau
Maia Sandu a avut astăzi o întrevedere cu o delegație de membri ai Senatului Statelor Unite ale Americii, condusă de senatoarea Jeanne Shaheenm, precizează un comunicat al Președinției Republicii Moldova.
Reuniunea Biroului Congresului Autorităților Locale și Regionale al Consiliul Europei. Alexei Buzu: „Vom încuraja autoritățile publice și locale să se antreneze într-un proces de amalgamare voluntară” # Radio Chisinau
Republica Moldova a găzduit astăzi Reuniunea Biroului Congresului Autorităților Locale și Regionale al Consiliul Europei. Reuniunea a reunit reprezentanți ai autorităților locale și regionale din mai multe state europene, care au analizat progresele Republicii Moldova în implementarea administrației publice locale, dificultățile întâmpinate și bunele practici din alte țări membre ale Consiliului Europei.
Învățământ la distanță, program de lucru modificat, armata și IGSU pregătite să intervină. Deciziile Guvernului în contextul codurilor galben și portocaliu de ninsori abundente # Radio Chisinau
Premierul Alexandru Munteanu a anunțat astăzi o serie de măsuri pentru protecția populației și buna desfășurare a activităților instituțiilor publice, ca urmare a codurilor galben și portocaliu de lapoviță și intensificări ale vântului prognozate pentru această noapte și ziua de mâine.
DOC | Mai multe licee cu predare în limba română din regiunea transnistreană au primit amenințări: „Elevii sunt gata să atace școlile” # Radio Chisinau
Mai multe licee cu predare în limba română din regiunea transnistreană au primit emailuri cu amenințări. Informația a fost confirmată pentru Radio Chișinău de către Eleonora Cercavschi, directoarea Liceului Ștefan cel Mare și Sfânt din Grigoriopol.
Specialiști ANSP: Citiți etichetele! Uleiul de palmier hidrogenat poate afecta sănătatea # Radio Chisinau
Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) atenționează populația asupra riscurilor asociate consumului de ulei de palmier hidrogenat, în contextul informațiilor apărute recent în spațiul public privind impactul acestuia asupra sănătății, comunică MOLDPRES.
Zestrea Neamului | Ileana Țurcanu: „Sunt o fire lirică, dar abordez stiluri și ritmuri variate” (Audio) # Radio Chisinau
„Zestrea Neamului” cu Tatiana Slivca.
Raport Promo-LEX. La alegerile din 2025 a fost înregistrat cel mai înalt nivel al discursului de ură # Radio Chisinau
Discursul de ură în Moldova a înregistrat o creștere alarmantă, în pofida existenței unui cadru legal care îl sancționează și a eforturilor autorităților de a-l combate. În perioada electorală din 2025, numărul cazurilor de discurs de ură a fost de 1,7 ori mai mare față de alegerile parlamentare din 2021. Concluzia se regăsește într-un raport de monitorizare prezentat de Asociația Promo-LEX, transmite IPN.
Ora de Vârf | Relevanța deschiderii unei ambasade a Norvegiei la Chișinău, una din temele discutate în cadrul emisiunii din 17 februarie (Audio) # Radio Chisinau
Ora de Vârf, emisiune de dezbateri cu Corneliu Rusnac și invitatul permanent, comentatorul politic Ion Tăbârță.
Maia Sandu a primit scrisorile de acreditare din partea mai multor ambasadori agreați. Opt dintre aceștia nu sunt rezidenți în R. Moldova # Radio Chisinau
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a primit, astăzi, 17 februarie, scrisorile de acreditare din partea a nouă ambasadori agreați.
Un cetățean al Republicii Moldova a fost arestat pentru oprirea unui tren de marfă polonez. Avea documente rusești și „aparatură electronică” asupra sa # Radio Chisinau
Poliția poloneză a reținut un bărbat moldovean în vârstă de 25 de ani într-o gară din estul Poloniei, după ce acesta a acționat frâna de mână a unui tren de marfă care circula spre Dorohusk, la granița cu Ucraina, au anunțat luni autoritățile.
Ce a declarat Igor Dodon, după ședința în dosarul „Sacoșa neagră” în care este acuzat de corupere pasivă și acceptarea finanțării ilegale a unui partid politic # Radio Chisinau
Fostul președinte, Igor Dodon, învinuit în dosarul „Sacoșa neagră”, declară că nu se teme de eventualele mărturii ale lui Vlad Plahotniuc și susține că este pregătit să răspundă oricăror întrebări. După ședința Curții Supreme de Justiție, în care Plahotniuc a fost adus silit, dar a refuzat să depună declarații, liderul Partidului Socialiștilor le-a spus jurnaliștilor că înregistrările video și audio apărute în spațiul public au fost „tăiate”.
Alertă de ninsori puternice. Cod Portocaliu în sud, cod galben în centrul Republicii Moldova # Radio Chisinau
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a transmis o alertă de ninsori puternice ăn sudul și în centrul Republcii Moldova.
Concurs-dezbatere PLURILINGV „Promovarea echității și solidarității pentru o societate incluzivă”, la Comrat # Radio Chisinau
Vineri, 20 februarie, la Comrat va fi organizat concursul-dezbatere PLURILINGV „Promovarea echității și solidarității pentru o societate incluzivă”. Primii 3 clasați vor beneficia de o vizită de documentare la Bruxelles, în perioada 20-23 martie 2026.
Studiu: Violența verbală și psihologică sunt cele mai răspândite forme de agresiune în școlile din Rep. Moldova # Radio Chisinau
Aproape jumătate dintre elevii din Republica Moldova au fost ținta violenței în școli în ultimul an, arată primul Barometru Școlar Național, prezentat asăzi de Ministerul Educației și Cercetării. Studiul a fost realizat pe un eșantion de peste 6.000 de respondenți - elevi, părinți, cadre didactice și directori de instituții de învățământ. Cercetarea, măsoară la scară națională calitatea educației, climatul școlar, respectarea drepturilor copilului și nivelul de integritate în instituțiile de învățământ general, transmite Radio Chișinău.
Peste 100 de proiecte, depuse în cadrul Programului „Părinți angajați – copii la creșe”. Investiții record în 2026 # Radio Chisinau
Un număr de 102 proiecte au fost înregistrate pentru finanțare în cadrul celei de-a treia ediții a Programului național „Părinți angajați – copii la creșe”, marcând cele mai mari investiții din ultimii ani în creșele publice din Republica Moldova.
Traficul rutier de pe strada George Coșbuc din capitală, pe tronsonul cuprins între străzile Columna și Alexandru cel Bun, va fi suspendat până în iunie 2027.
MEC organizează testarea materialelor de examene pentru elevii din învățământul primar, gimnazial și liceal # Radio Chisinau
Ministerul Educației și Cercetării și Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare organizează, în perioada 17 – 19 februarie 2026, testarea pe eșantion reprezentativ a materialelor de examen.
Un automobil s-a prăbușit sub gheața Lacului Ghidighici. IGSU: recuperarea autoturismului nu este posibilă din cauza condițiilor dificile (FOTO) # Radio Chisinau
Un automobil s-a prăbușit sub gheață în Lacul Ghidighici, la aproximativ 200 de metri de mal. Cazul a fost sesizat de un cameraman amator care efectua filmări cu drona deasupra lacului, iar ulterior au fost alertate serviciile de urgență.
Interdicție de 5 ani de intrare în Republica Moldova pentru trimisul osetin la Tiraspol # Radio Chisinau
Vitali Iancovskii, reprezentantul așa-numitei republici Osetia de Sud în regiunea transnistreană, nu a fost lăsat recent să intre pe teritoriul Republicii Moldova și a primit o interdicție valabilă pentru cinci ani.
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile pentru ziua de 18 februarie.
Bursa Română de Mărfuri EST a finalizat prima ședință de tranzacționare pe Platforma de Echilibrare a gazelor naturale, marcând operaționalizarea Pieței de Echilibrare pentru luna ianuarie. Ministerul Energiei precizează că rezultatul a fost posibil datorită parteneriatului dintre BRM EST și Vestmoldtransgaz, în calitate de Operator al Sistemului de Transport și Entitate de Echilibrare. La sesiunea inaugurală au participat 22 de entități din domeniul gazelor.
VIDEO | Bubuituri puternice la Soroca. Ministerul Apărării: Sunt cauzate de interceptarea dronelor în Ucraina # Radio Chisinau
Bubuituri puternice s-au auzit în această dimineață în mai multe localități din raionul Soroca, informează Poliția, care a fost sesizată de localnici. Oamenii legii au stabilit că în urma verificărilor preliminare și a schimbului de informații cu autoritățile din țara vecină, s-a stabilit că bubuiturile au fost generate de o deflagrație produsă într-o localitate din Ucraina.
VIDEO | Lucrările la cel mai mare apeduct din Republica Moldova continuă: proiectul de alimentare cu apă pentru centrul țării avansează # Radio Chisinau
Lucrările din cadrul proiectului „Îmbunătățirea infrastructurii de apă în Moldova Centrală”, considerat cel mai important proiect de asigurare cu apă potabilă din Republica Moldova, sunt în plină desfășurare, chiar și în condiții de iarnă. Reprezentanții echipei de implementare au efectuat luni, 16 februarie, o vizită de monitorizare pe șantierele deschise în mai multe localități din Regiunea Centru, transmite MOLDPRES.
Rusia „disprețuiește eforturile de pace” printr-un atac masiv înaintea negocierilor de la Geneva, denunță Sîbiga. Moscova a lansat 29 de rachete și 396 de drone # Radio Chisinau
Rusia „disprețuiește eforturile de pace”, acuză marți ministrul ucrainean de Externe Andrii Sîbiga, prin lansarea a sute de drone și zeci de rachete în noaptea de luni spre marți, înaintea reluării unor negocieri, la Geneva în vederea opririi celor aproape patru ani de Război din Ucraina, relateză AFP.
Ex-liderul democraților, Vladimir Plahotniuc, a refuzat să depună mărturii în dosarul „sacoșa neagră” # Radio Chisinau
Ex-liderul democraților, Vladimir Plahotniuc, a refuzat să depună mărturii în dosarul „sacoșa neagră”. Acesta s-a prezentat astăzi la ședința de judecată desfășurată la Curtea Supremă de Justiție (CSJ), în cadrul căreia urma a fi audiat în calitate de martor, comunică MOLDPRES.
Statul va interveni cu soluții pentru a debloca piața imobiliară din Republica Moldova, în condițiile în care, în ultimul an, s-a înregistrat o scădere semnificativă a numărului de imobile vândute comparativ cu anii precedenți. Declarația aparține președintelui Comisiei parlamentare pentru economie, buget și finanțe, Radu Marian. Potrivit deputatului, autoritățile vor veni cu măsuri menite să crească oferta de apartamente și să stimuleze investițiile.
Consumatorii afectați de chiciura din weekend au fost reconectați la rețeaua electrică. Autoritățile atenționează privind posibile avarii # Radio Chisinau
Toți consumatorii care au fost afectați de depunerile de chiciură din noaptea de 15 spre 16 februarie au fost reconectați la rețeaua electrică pe parcursul zilei de ieri, potrivit datelor prezentate de operatorii de distribuție, anunță Ministerul Energiei.
Recomandările IGSU pentru cetățeni, în contextul codului portocaliu și galben de ninsori # Radio Chisinau
În contextul avertizării meteorologice emise de Serviciul Hidrometeorologic de Stat (IGSU) privind ninsori puternice, viscol și formarea ghețușului, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență îndeamnă cetățenii să respecte o serie de măsuri de siguranță pentru a preveni situațiile de risc.
„Vom restabili justiția”: Zelenski sancționează 10 sportivi ruși după scandalul de la Jocurile Olimpice # Radio Chisinau
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat sancțiuni împotriva a 10 sportivi ruși acuzați că au susținut agresiunea Moscovei în Ucraina, la scurt timp după scandalul izbucnit la Jocurile Olimpice, unde un sportiv ucrainean a fost descalificat pentru un gest de solidaritate cu victimele războiului.
Ambasadorul Vlad Kulminsk: Întrevederea Maiei Sandu cu Marco Rubio a avut loc la inițiativa SUA # Radio Chisinau
Întrevederea dintre președinta Maia Sandu și secretarul de stat american, Marco Rubio, a avut loc la inițiativa Statelor Unite ale Americii. Declarația a fost făcută de ambasadorul Republicii Moldova în SUA, Vlad Kulminski, care a precizat că această întrevedere va fi urmată de alte discuții importante pe domenii strategice.
Ce se întâmplă la Dereneu după retragerea Poliției din curtea bisericii (Revista presei) # Radio Chisinau
Presa de la Chișinău analizează posibile soluții pentru reglementarea conflictului transnistrean și relatează despre ce se întâmplă la Dereneu după incidentele de săptămâna trecută.
Încasările la impozitul pe venit de la persoanele fizice care transmit în locațiune bunuri imobile au crescut cu 18,4% în perioada ianuarie 2026 și constituie 9,7 milioane lei, comparativ cu perioada similară a anului 2025.
Trump pune presiune pe Ucraina să „negocieze rapid”. Marți începe o nouă rundă de discuții cu Rusia, la Geneva # Radio Chisinau
Președintele american Donald Trump a afirmat că Ucraina trebuie să negocieze și să ajungă la un acord „rapid”, în timp ce negociatorii ruși, ucraineni și americani urmează să înceapă o nouă rundă de discuții la Geneva, marți, notează AFP.
Cât valorează un euro și un dolar. Cursul valutar stabilit de BNM pentru astăzi, 17 februarie # Radio Chisinau
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit pentru astăzi, 17 februarie, un curs de 20 lei și 13 bani pentru euro. Dolarul american este cotat la 16 lei și 97 bani.
Republica Moldova găzduiește Reuniunea Biroului Congresului Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei # Radio Chisinau
Republica Moldova va găzduiește Reuniunea Biroului Congresul Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei (CALRE), structură executivă a Consiliul Europei care asigură coordonarea activităților Congresului între sesiunile plenare. Evenimentul se desfășoară la Palatul Republicii, transmite MOLDPRES.
Circulație în condiții de iarnă pe drumurile naționale. Intervenții pe mai multe sectoare de drum # Radio Chisinau
Administrația Națională a Drumurilor informează că, în această dimineață, circulația pe drumurile publice naționale se desfășoară în condiții de iarnă.
Patru ani de război în Ucraina, comemorați la Chișinău prin proiecția peliculei „Porcelain War” # Radio Chisinau
Delegația Uniunii Europene la Chișinău va comemora patru ani de la începutul războiului de agresiune pe scară largă al Rusiei împotriva Ucrainei prin proiecția documentarului „Porcelain War” (Războiul de porțelan), care va avea loc la Teatrul Fără Nume (Ginta Latină), pe 23 februarie. Accesul este gratuit, în limita locurilor disponibile.
AIPA a autorizat subvenții de peste 63 de milioane de lei pentru agricultură, în ultima săptămână # Radio Chisinau
În ultima săptămână, Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) a autorizat subvenții în valoare totală de 63,01 milioane de lei din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural, prin două mecanisme de sprijin. Cea mai mare parte a sumei, 62,11 milioane de lei, a fost destinată plăților postinvestiții pentru 150 de cereri.
Ministerul Sănătății confirmă nereguli la spitalul din Nisporeni: activitatea secției este oprită temporar, iar directoarea și-a dat demisia # Radio Chisinau
Agenția Națională pentru Sănătate Publică și Consiliul Național de Evaluare și Acreditare în Sănătate au confirmat existența unor nereguli privind normele sanitaro-igienice și organizarea proceselor interne într-o secție a spitalului din Nisporeni. Anunțul a fost făcut de ministrul Sănătății, Emil Ceban, care a precizat că activitatea secției vizate în imaginile apărute în presă a fost sistată temporar, iar directoarea spitalului a depus cerere de demisie, comunică MOLDPRES.
Fiscul a încasat, săptămâna trecută, la bugetul public național circa 860 milioane de lei # Radio Chisinau
Săptămâna precedentă încasările la Bugetul public național administrate de Serviciul Fiscal de Stat (SFS) au constituit circa 860 milioane de lei.
Zestrea Neamului | Dana Dăncilă: „În casa bunicii mele am văzut prima dată camerele de luat vederi și acolo am îndrăgit cântecul” (Audio) # Radio Chisinau
„Zestrea Neamului” cu Tatiana Slivca.
Fostul șef al Biroului Vamal Centru a fost trimis în judecată, fiind acuzat de corupere pasivă. Potrivit informațiilor publicate pe portalul instanțelor de judecată, procesul va începe pe 4 martie la Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana.
Un bărbat din Orhei a decedat până la sosirea ambulanței blocate în zăpadă. CNAMUP vine cu detalii # Radio Chisinau
Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (CNAMUP) a venit astăzi cu precizări despre pacientul care a decedat noaptea trecută, înainte de sosirea ambulanței, blocată în zăpadă.
Reforma administrației publice locale, discutată de Igor Grosu și președintele CALRE, Marc Cools # Radio Chisinau
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a avut o întrevedere cu președintele Congresului Autorităților Locale și Regionale (CALRE) al Consiliului Europei, Marc Cools. În cadrul discuțiilor, șeful legislativului a menționat că Republica Moldova se pregătește pentru una dintre cele mai importante reforme destinate satelor și orașelor din țară – reforma administrației publice locale.
