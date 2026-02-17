Traficul la frontieră ar putea fi restricționat din cauza vremii nefavorabile. Recomandările autorităților

12:35

Bursa Română de Mărfuri EST a finalizat prima ședință de tranzacționare pe Platforma de Echilibrare a gazelor naturale, marcând operaționalizarea Pieței de Echilibrare pentru luna ianuarie. Ministerul Energiei precizează că rezultatul a fost posibil datorită parteneriatului dintre BRM EST și Vestmoldtransgaz, în calitate de Operator al Sistemului de Transport și Entitate de Echilibrare. La sesiunea inaugurală au participat 22 de entități din domeniul gazelor.