Proiectele finanțate de SUA ce țin de securitatea energetică a Republicii Moldova, discutate de Alexandru Munteanu și o delegație de senatori amwericani

Delegația Uniunii Europene la Chișinău va comemora patru ani de la începutul războiului de agresiune pe scară largă al Rusiei împotriva Ucrainei prin proiecția documentarului „Porcelain War” (Războiul de porțelan), care va avea loc la Teatrul Fără Nume (Ginta Latină), pe 23 februarie. Accesul este gratuit, în limita locurilor disponibile.