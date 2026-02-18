LIVE | Ședința Guvernului din 18 februarie 2026. Pe ordinea de zise află 18 proiecte de HG, printre care și cel privind admisia, șederea și supravegherea străinilor în Republica Moldova

09:15

Presa și analiștii rămân preocupați de securitatea R. Moldova, în contextul agresiunii ruse și al lipsei unor garanții clare de protecție. Un grup de senatori americani aflați la Chișinău spun că și administrația Trump, și opoziția cred că R. Moldova trebuie sprijinită, mai subliniază presa de la Chișinău. Iar jurnaliștii care urmăresc dosarul transnistrean relevă cine este personajul interzis de autoritățile Republicii Moldova – un pretins reprezentant al Osetiei de Sud în regiunea transnistreană.