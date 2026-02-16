VIDEO | Maia Sandu exclude, deocamdată, o carieră politică la București sau Bruxelles după mandatul său

22:30

Săptămâna aceasta, conflictul de la Dereneu a revenit, cu o intensitate care ne obligă, din nou, să ne prefacem surprinși. Autoritățile oferă, aproape ritualic, aceeași explicație tehnică: precum că ar fi vorba despre un diferend religios, între „două comunități de creștini ortodocși din același sat”. La fel ca în alte dăți, atunci când tensiunile din …