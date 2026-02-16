VIDEO | Maia Sandu exclude, deocamdată, o carieră politică la București sau Bruxelles după mandatul său
Cotidianul, 16 februarie 2026 15:30
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, afirmă că nu și-a făcut planuri privind o eventuală continuare a carierei politice peste hotare după încheierea mandatului. Declarațiile au fost făcute după participarea la Conferința de Securitate de la Munchen, în cadrul unui interviu cu jurnaliștii români, Lucian Mîndruță și Marco Badea, despre viitorul său politic. Marco Badea: „Dumneavoastră, …
Acum 30 minute
15:30
Acum o oră
15:00
Serviciile de informații ruse își adaptează strategiile și își extind operațiunile clandestine în Europa, folosind rețele asociate fostei grupări Wagner pentru recrutarea de agenți implicați în sabotaj și spionaj. Potrivit unei analize publicate de Financial Times, Moscova mizează tot mai mult pe intermediari neoficiali și pe persoane vulnerabile, recrutate online sau prin canale informale, pentru …
Acum 4 ore
13:40
Un angajat al Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova a fost reținut în weekend de autoritățile din Ucraina, potrivit surselor PulsMedia.md. Conform surselor din cadrul MAI, este vorba despre un angajat al Sectorului Poliției de Frontieră „Cișmichioi”, din cadrul Direcției Sud a Inspectoratului General al Poliției de Frontieră. Acesta ar fi fost reținut de organele …
13:30
Facturile la lumină ar putea crește. Premier Energy și FEE Nord solicită tarife mai mari # Cotidianul
Energia electrică ar putea să se scumpească pentru locuitorii țării. Premier Energy și Furnizarea Energiei Electrice Nord au depus o solicitare la Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, prin care au cerut majorarea tarifelor la energia electrică. În prezent, gospodăriile conectate la Premier Energy achită 3,59 lei/kWh, iar dacă solicitarea va fi aprobată, noul tarif …
13:20
Ai rămas fără buletin românesc? Pasul obligatoriu ca să-ți recuperezi alocația copilului # Cotidianul
Alocațiile de stat pentru copiii cu cetățenie română nu sunt anulate chiar dacă părintele rămâne fără carte de identitate, iar sumele neîncasate pot fi plătite ulterior. Totuși, recuperarea banilor nu se face automat — este necesară depunerea unei cereri la agenția teritorială, iar în unele cazuri trebuie prezentată și o procură specială. Situația apare pe …
12:30
John Healey: Rusia devine mai slabă pe front. Moscova depinde tot mai mult de mercenari străini # Cotidianul
Pierderile masive suferite de armata rusă în războiul împotriva Ucrainei forțează Moscova să recurgă tot mai des la mercenari străini, pentru a compensa deficitul de personal. Experții occidentali susțin că această tendință denotă slăbirea capacității militare a Rusiei și presiunea crescândă exercitată de forțele ucrainene. Ministrul britanic al Apărării, John Healey, a declarat, într-un interviu …
12:00
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău anunță întârzieri din cauza condițiilor meteorologice. Pasagerii, îndemnați să verifice tabloul online al zborurilor # Cotidianul
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău anunță că, din cauza condițiilor meteorologice, astăzi, 16 februarie, programul zborurilor poate suferi modificări. Pasagerii sunt îndemnați să consulte tabloul online al zborurilor înainte de a porni spre aeroport. Potrivit instituției, aeronavele aflate la sol necesită efectuarea procedurii de degivrare, o etapă esențială pentru desfășurarea zborurilor în siguranță. „Menționăm …
Acum 6 ore
11:10
Plahotniuc, absent din nou în instanță în dosarul „Frauda Bancară”. Ședință amânată, fără martori ai apărării # Cotidianul
O nouă ședință în dosarul „frauda bancară”, în care este vizat oligarhul Vladimir Plahotniuc, s-a desfășurat fără prezența inculpatului și fără audierea martorilor. Magistrații au confirmat că absența acestuia este motivată medical, iar examinarea cauzei avansează lent, pe fundalul amânărilor repetate. Astăzi, 16 februarie, instanța a anunțat că învinuitul nu participă la ședință din motive …
10:50
VIDEO | Mihai Isac despre cazul de la Dereneu: cum a fost transformat un simplu litigiu într-un „război sfânt” # Cotidianul
Un conflict juridic privind dreptul de folosință al unei biserici a fost prezentat în mod fals drept „persecuție religioasă” și „atac asupra creștinismului”. În cadrul emisiunii Fake News Alert de la TVR, analistul Mihai Isac a demontat pas cu pas narațiunile manipulate, explicând diferența dintre realitate și versiunea emoțională propagată în spațiul online. „În episodul …
10:40
RISE Moldova Marina Tauber are peste jumătate de milion de dolari la o bancă de stat din Rusia, sancționată internațional # Cotidianul
O scurgere de date din Federația Rusă arată că fosta deputată Marina Tauber deține peste o jumătate de milion de dolari la o bancă rusească de stat, sancționată internațional și aflată sub controlul lui Vladimir Putin. Banca se numește PSB și a fost utilizată în coruperea alegătorilor din R. Moldova în timpul mai multor scrutine …
10:30
Norvegia va deschide o ambasadă la Chișinău. Mihai Popșoi: „Un semnal puternic de încredere și consolidare a relațiilor dintre statele noastre” # Cotidianul
Norvegia își deschide ambasadă la Chișinău, marcând un nou pas în consolidarea relațiilor bilaterale cu Republica Moldova. Anunțul a fost făcut la München, în cadrul întrevederii viceprim-ministrului Mihai Popșoi cu omologul său norvegian, Espen Barth Eide. Potrivit oficialilor, deschiderea unei misiuni diplomatice rezidente la Chișinău reflectă aprofundarea relațiilor moldo-norvegiene și interesul ambelor state pentru o …
Acum 24 ore
22:30
Recensământul din 2024 arată că limba română este vorbită zilnic de doar 1,7% dintre locuitorii din UTA Găgăuzia, potrivit Biroul Național de Statistică. În timp ce statul ratează de ani buni o politică educațională coerentă în regiune, tot mai mulți părinți își înscriu copiii în școli cu predare în română. Între această cerere reală și …
18:00
Nicușor Dan va participa la prima reuniune a Consiliului de Pace din SUA. România, în calitate de observator # Cotidianul
Președintele României va efectua prima deplasare în Statele Unite ale Americii de la numirea în funcție. Nicușor Dan va participa, săptămâna viitoare, la prima reuniune a Consiliului Păcii de la Washington și dă curs invitației lansate de președintele SUA, Donald Trump. „Voi participa săptămâna viitoare la prima reuniune a Consiliului Păcii la Washington, răspunzând invitației …
Ieri
15:50
Un pasager a scos o armă și a îndreptat-o spre un taximetrist din capitală, amenințându-l cu moartea. Incidentul s-a produs în dimineața zilei de 14 februarie. Potrivit informațiilor oferite de oamenii legii, șoferul transporta un pasager de pe bulevardul Moscova spre sectorul Centru al capitalei, când între cei doi ar fi izbucnit un conflict verbal. …
15:30
Fostul ministru al Energiei din Ucraina, Herman Halușenko, a fost reținut de NABU în timp ce încerca să părăsească țara. El este implicat în dosarul „Midas” # Cotidianul
În timp ce încerca să treacă granița astăzi, 15 februarie, Herman Halușenko, fostul ministru al Energiei din Ucraina a fost reținut de către reprezentanții Biroului Național Anticorupție al Ucrainei, scrie Ukrinform. Reprezentanții Biroului Național Anticorupție al Ucrainei au făcut anunțul pe Telegram. „Astăzi, în timp ce trecea granița de stat, detectivii NABU l-au reținut pe fostul ministru …
13:50
Igor Grosu și Alexandru Munteanu la 37 de ani de la sfârșitul războiului din Afganistan: „Este important să prețuim pacea” # Cotidianul
Republica Moldova marchează astăzi, 15 februarie, 37 de ani de la retragerea trupelor militare sovietice din Afganistan, moment care a pus capăt unui conflict în care peste 12.500 de moldoveni au fost trimiși să lupte, iar 301 nu s-au mai întors acasă. Cu acest prilej, președintele Parlamentului, Igor Grosu, a transmis un mesaj de solidaritate …
12:30
Maia Sandu explică ce a discutat cu Marco Rubio la Conferința de Securitate de la München # Cotidianul
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat că, în cadrul întrevederii cu secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, la Conferința de Securitate de la München, a discutat despre proiectele energetice, securitatea cibernetică, cooperarea în domeniul apărării și atragerea investițiilor americane în Republica Moldova. Șefa statului a mulțumit pentru sprijinul oferit de Statele Unite și …
11:20
Marco Rubio, după întâlnirea cu Zelenski: „Trump doreşte o soluţie care să pună capăt vărsării de sânge o dată pentru totdeauna” # Cotidianul
Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat că preşedintele SUA Donald Trump urmăreşte o încheiere definitivă a războiului dintre Rusia şi Ucraina, după ce principalul diplomat al SUA s-a întâlnit sâmbătă cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, în marja Conferinţei de Securitate de la München, informează CNN, citat de News.ro. „M-am întâlnit cu preşedintele ucrainean …
10:40
Ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, și omologii săi din mai multe state au discutat despre securitatea regională și sporirea rezilienței în fața provocărilor hibride # Cotidianul
Situația de securitate regională, efectele războiului condus de Rusia în Ucraina și eforturile de consolidare a capacităților de apărare pentru sporirea rezilienței în fața provocărilor hibride au fost principalele subiecte abordate în cadrul dialogului dintre ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi și omologii săi din România, Lituania și Marele Ducat de Luxemburg. Discuțiile au avut loc în …
14 februarie 2026
19:00
Președinta Maia Sandu la Conferința de Securitate de la München: „O Moldovă mai puternică în interiorul Uniunii Europene înseamnă o Europă mai puternică și mai sigură” # Cotidianul
Președinta Maia Sandu a continuat la München discuțiile despre securitatea Republicii Moldova, despre reziliența țării și a societății la amenințările externe și despre parcursul european. Șefa statului a avut întrevederi bilaterale cu președintele Letoniei, Edgars Rinkēvičs și cu președintele Muntenegrului, Jacov Milatović. Totodată, Maia Sandu s-a întâlnit cu Reem Alabali Radovan, ministra federală pentru Cooperare …
18:10
Guvernul de la București salută preluarea Portului Giurgiulești de către Portul Constanța: investiții pentru consolidarea poziției strategice în regiunea Mării Negre # Cotidianul
Guvernul României salută tranzacția aflată în curs de finalizare prin care Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) vinde 100% din acțiunile deținute la ICS Danube Logistics, operatorul Portul Internațional Giurgiulești, către Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța. Acordul de cumpărare a acțiunilor a fost semnat la 31 decembrie 2025, iar tranzacția a fost …
17:50
Interviu cu Maia Sandu la Conferința de Securitate de la München: „Războiul cognitiv cred că este cel mai periculos pentru democrațiile noastre” # Cotidianul
Într-un dialog direct purtat în marja Conferinței de Securitate de la München, președinta R. Moldova, Maia Sandu, a acordat un interviu pentru Explicativ, în care a oferit o perspectivă tranșantă asupra amenințărilor hibride care vizează Chișinăul și a viitorului european al țărilor. Maia Sandu a pus accent pe „războiul cognitiv” și pe necesitatea unei „Uniri …
Mai mult de 2 zile în urmă
15:20
Maia Sandu și Igor Grosu, mesaje de Ziua Națională a Lecturii: „Într-o lume a ecranelor, lectura este o formă de grijă față de noi” # Cotidianul
Republica Moldova marchează pe 14 februarie Ziua Națională a Lecturii, inițiativă dedicată promovării cărții și culturii cunoașterii. Cu acest prilej, mesaje de încurajare a lecturii au transmis președinta țării, Maia Sandu, și președintele Parlamentului, Igor Grosu. Maia Sandu a îndemnat cetățenii să redescopere lectura ca formă de echilibru și reflecție personală. „De Ziua Națională a …
15:00
Un deputat din Adunarea Populară a UTA Găgăuzia a fost oprit de poliție în timp ce conducea o mașină de serviciu, de marca Skoda, deși era privat de dreptul de a conduce. Potrivit Poliției Republicii Moldova, bărbatul fusese lipsit de dreptul de a conduce după ce a fost depistat permis în luna decembrie, în stare …
12:30
Avocatul Copilului condamnă expunerea publică a unei minore, după acuzații lansate de Vasile Costiuc # Cotidianul
Avocatul Poporului pentru drepturile copilului, Vasile Coroi, s-a autosesizat după ce deputatul Vasile Costiuc a lansat în spațiul public acuzații privind un presupus caz de consum de droguri în cazul unei minore din Ștefan Vodă. Poliția a infirmat ulterior informațiile, calificându-le drept false și avertizând că acestea au afectat imaginea copilului și a familiei. Ombudsmanul …
12:00
Miniștrii de Externe ai R. Moldova, României și Ucrainei s-au reunit în formatul „Triunghiul Odesa”: consolidarea cooperării trilaterale, pe agenda discuțiilor # Cotidianul
Consolidarea cooperării trilaterale în contextul provocărilor de securitate generate de agresiunea Federației Ruse împotriva Ucrainei, cu accent pe coordonarea politică, securitatea energetică și conectivitatea regională, a fost în centrul discuțiilor primei reuniuni din acest an a miniștrilor de externe din Republica Moldova, România, Ucraina în formatul „Triunghiul Odesa”, scrie Moldpres. Discuțiile dintre viceprim-ministrul Mihai Popșoi, …
11:40
09:00
Maia Sandu a discutat la München despre consolidarea securității Republicii Moldova și aderarea la UE. Aceasta a avut întrevederi cu secretarul de stat al SUA și cu secretarul general al NATO # Cotidianul
Consolidarea rezilienței și securității Republicii Moldova, precum și aderarea la Uniunea Europeană s-au aflat în centrul întrevederilor purtate de șefa statului în marja Conferinței de Securitate de la München, care se desfăşoară în perioada 13-15 februarie. Evenimentul, deschis de cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a reunit 50 de șefi de stat și de guvern și oficiali …
01:30
13 februarie 2026
17:40
VIDEO | Marta Kos demontează miturile despre pierderea identității odată cu aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană # Cotidianul
Retorica menită să inducă frică față de Uniunea Europeană este strecurată tot mai intens de propaganda pro-rusă. Aceasta are scopul de a submina încrederea cetățenilor în parcursul european. Avertismentul a fost făcut de comisarul european pentru Extindere, Marta Kos, în cadrul conferinței dedicate viitorului extinderii UE, desfășurate la Tallinn. Oficiala a dat asigurări că aderarea …
17:20
Friedrich Merz: Rusia nu este pregătită pentru negocieri serioase și va pune capăt războiului doar după ce va fi epuizată # Cotidianul
Rusia nu dă semne că ar fi pregătită pentru negocieri de pace serioase și va accepta să pună capăt războiului împotriva Ucrainei doar atunci când va fi epuizată din punct de vedere militar și economic. Acest moment nu a fost încă atins, însă se apropie. Declarația a fost făcută de cancelarul german, Friedrich Merz, la …
17:00
Când va primi R. Moldova următoarea tranșă de 168 de milioane de euro din sprijinul UE. Detalii oferite de ministrul Finanțelor # Cotidianul
La sfârșitul lunii februarie, Republica Moldova va primi următoarea tranșă de 168 de milioane de euro din sprijinul financiar în valoare de 1,9 miliarde de euro, acordat de Uniunea Europeană prin Planul de creștere pentru țara noastră. Despre acest lucru a anunțat ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, într-un interviu acordat agenției MOLDPRESS. Potrivit oficialului, în suma …
17:00
Aliaţii Ucrainei au promis un ajutor militar de 35 miliarde de dolari Kievului, anunță ministrul britanic John Healey # Cotidianul
Partenerii Ucrainei din cadrul Grupului de Contact pentru Apărarea Ucrainei au anunțat noi angajamente de asistență militară în valoare de 35 de miliarde de dolari pentru Kiev, transmite Ukrinform.net. Declarația a fost făcută de ministrul britanic al Apărării, John Healey, în cadrul unei conferințe de presă susținute după reuniunea Grupului de Contact de la Bruxelles. …
16:20
VIDEO | Republica Moldova continuă liberalizarea pieței muncii: Eugeniu Osmochescu anunță atragerea lucrătorilor din afara UE pentru a susține creșterea economică # Cotidianul
Republica Moldova va continua liberalizarea pieței muncii în 2026 prin atragerea forței de muncă din țările din afara Uniunii Europene. Declarații în acest sens a făcut, în cadrul unei emisiuni de la TV8, ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugeniu Osmochescu. Potrivit lui, piața muncii pentru cetățenii UE a fost deja liberalizată cât de mult posibil. …
15:50
Primarul din Dereneu, Vasile Revenco a fost eliberat din arest și plasat sub control judiciar # Cotidianul
Primarul satului Dereneu, raionul Călărași, Vasile Revenco, a fost eliberat din arest și plasat sub control judiciar pentru 30 de zile. Decizia a fost pronunțată de Judecătoria Strășeni. Edilul este cercetat penal pentru huliganism, în urma altercațiilor produse zilele trecute în fața bisericii din localitate. Procurorii au solicitat aplicarea arestului preventiv pentru 30 de zile. …
15:00
Poliția combate falsurile lui Vasile Costiuc după acuzațiile acestuia privind consumul de droguri în cazul unui minor # Cotidianul
Deputatul Vasile Costiuc a lansat, recent, acuzații grave despre un presupus caz de consum de droguri în cazul unei minore din Ștefan Vodă. Poliția Republicii Moldova respinge acuzațiile și vorbește despre informații false care au afectat imaginea copilului și a familiei. Autoritățile precizează că acest caz a fost documentat, iar realitatea diferă de versiunea prezentată …
14:20
ANI ia la puricat banii lui Pavel Voicu! Inspectorii descoperă suspiciuni de avere nejustificată # Cotidianul
Autoritatea Națională de Integritate a inițiat controlul averii și intereselor personale în privința fostului ministru de Interne și actual deputat pe lista Partidul Socialiștilor din Republica Moldova, Pavel Voicu. Decizia a fost luată în baza unei sesizări înregistrate la 13 ianuarie 2026. Potrivit procesului-verbal din 12 februarie, inspectorul de integritate a identificat suspiciuni privind mai …
14:10
NU îl căutați pe Hristos în Biserica FSB-istă rusă. El nu a fost niciodată acolo. Patriarhia Moscovei activează ilegal de peste patru decenii # Cotidianul
În 2018, Patriarhia Ecumenică de la Constantinopol a făcut un gest istoric, care a reprezentat o lovitură de proporții pentru Patriarhia Moscovei: a acordat autocefalie Bisericii Ucrainei, urmând a fi ridicată la rang de Patriarhie, moment în care i-a înmânat și tomosul. Promulgat de Sfântul Sinod al Patriarhiei de la Constantinopol, tomosul e actul ecleziastic …
13:50
Republica Moldova își consolidează accesul pe piața franceză. ANSA introduce reguli noi pentru exporturile agroalimentare # Cotidianul
Producătorii agroalimentari din Republica Moldova primesc undă verde pentru a-și extinde exporturile în Franța, după ce autoritățile sanitare au aprobat un nou set de măsuri menite să asigure conformitatea totală cu cerințele stricte impuse de Paris. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor a anunțat măsuri strategice menite să susțină și să faciliteze exporturile de produse agroalimentare …
13:00
VIDEO | „Dacă vrea să își trăiască viața mai departe liniștită, știe ce are de făcut”: Cruce și capac de sicriu, lăsate la poarta unei familii din Căușeni: Opt suspecți au estorcat peste 47.000 de euro # Cotidianul
Ofițerii Direcției Investigații „Centru” a INI, în comun cu polițiștii și procurorii din Căușeni, au documentat activitatea infracțională a unui grup format din 8 persoane, printre care trei femei cu vârste cuprinse între 18 și 47 de ani, originare din Chișinău și Orhei. În perioada martie 2021 – mai 2025, bănuiții ar fi șantajat două …
12:40
Lucrările la Podul de Flori Ungheni–Zagarancea au fost reluate: utilaje pe ambele maluri ale Prutului # Cotidianul
Lucrările de construcție la Podul de Flori Ungheni–Zagarancea au fost reluate, odată cu ameliorarea condițiilor meteo și creșterea temperaturilor, anunță Direcția Regională de Drumuri și Poduri Iași. Intervențiile se desfășoară în limitele specifice sezonului rece, iar constructorul este mobilizat pe ambele maluri ale Prutului, cu utilaje grele și echipe de muncitori. Potrivit autorităților române, pe …
12:40
Kievul analizează un posibil referendum privind planul de pace. Președintele Zelenski respinge un acord dezavantajos # Cotidianul
Autoritățile de la Kiev iau în calcul organizarea, în această primăvară, a unui referendum privind un eventual acord de pace cu Rusia, care ar putea include concesii teritoriale. În același timp, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, afirmă, cu certitudine, că nu va accepta o înțelegere care ar dezavantaja țara sa. Potrivit unei analize publicate de The …
12:00
Maia Sandu va ține un doscurs la Conferința de Securitate de la München, într-un panel despre combaterea războiului hibrid # Cotidianul
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va susține astăzi, 13 februarie, un discurs în cadrul Munich Security Conference, unul dintre cele mai importante forumuri internaționale dedicate securității și geopoliticii. Șefa statului va vorbi în intervalul 17:30 – 18:15, participând la un panel consacrat combaterii războiului hibrid. Discuțiile vor viza instrumentele de descurajare, consolidarea rezilienței statelor și …
11:10
Guvernul va indexa pensiile cu 6% în martie, peste inflația estimată la 4%, anunță premierul Alexandru Munteanu # Cotidianul
Pensiile din Republica Moldova vor fi indexate cu 6%. Anunțul a fost făcut de prim-ministrul Alexandru Munteanu. Potrivit șefului executivului, această majorare va depăși rata inflației, estimată la 4%, ceea ce înseamnă o creștere reală a veniturilor pentru pensionari. În contextul facturilor mari la gazele naturale, Alexandru Munteanu a explicat că prețul la gaz este …
10:50
Interpol a anulat darea în căutare internațională emisă anterior pe numele fostului prim-ministru al Republicii Moldova, Vlad Filat. Informația a fost confirmată pentru IPN de Cătălin Gorea, șeful Direcției informare, comunicare cu mass-media, protocol și ceremonial din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Potrivit autorităților, Filat fusese anunțat în căutare internațională pe 26 decembrie 2025, la solicitarea …
10:50
Emmanuel Macron cere reluarea dialogului direct UE–Rusia și o nouă arhitectură de securitate în Europa # Cotidianul
Uniunea Europeană trebuie să-și asume direct rolul în discuțiile privind încheierea războiului din Ucraina și să reia dialogul cu Rusia, fără intermediari. Mesajul a fost transmis de președintele Franței, Emmanuel Macron, într-un interviu acordat publicației El País. Președintele francez a declarat că nivelul ridicat al pierderilor și epuizarea ambelor părți creează contextul pentru a discuta …
10:10
Locuitorii capitalei vor plăti mai puțin pentru energia termică, începând de vineri, 13 februarie, când noile tarife aprobate de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică au fost publicate în Monitorul Oficial. Reducerea vine în contextul scăderii prețului la gazele naturale și are scopul de a diminua presiunea financiară asupra consumatorilor. Potrivit deciziei, chișinăuienii vor achita …
10:00
Serviciul de Protecție și Pază de Stat are un nou director: Maia Sandu l-a numit în funcție pe Alexandru Harea # Cotidianul
Alexandru Harea este noul director al Serviciului de Protecție și Pază de Stat (SPPS). Decretul de numire a fost semnat de președinta Maia Sandu pe 12 februarie, iar acesta urmează să preia funcția începând cu 18 februarie. Funcția a devenit vacantă după demisia fostului șef al SPPS, Vasile Popa. Decretul privind eliberarea sa din funcție …
12 februarie 2026
22:30
Săptămâna aceasta, conflictul de la Dereneu a revenit, cu o intensitate care ne obligă, din nou, să ne prefacem surprinși. Autoritățile oferă, aproape ritualic, aceeași explicație tehnică: precum că ar fi vorba despre un diferend religios, între „două comunități de creștini ortodocși din același sat”. La fel ca în alte dăți, atunci când tensiunile din …
20:00
Un militar în termen al Armatei Naționale s-a împușcat mortal cu arma din dotare, astăzi, 12 februarie, în timpul îndeplinirii serviciului la post. Informația a fost confirmată de Ministerul Apărării. Potrivit informațiilor preliminare, tragicul incident s-a produs în jurul orei 18:15. La fața locului au intervenit medicii, însă aceștia au putut doar să constate decesul …
