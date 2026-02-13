Guvernul va indexa pensiile cu 6% în martie, peste inflația estimată la 4%, anunță premierul Alexandru Munteanu

15:00

Facturile mai mari la gazele naturale pentru luna ianuarie au declanșat un val de postări alarmiste pe rețelele sociale, amplificate de mai mulți propagandiști pro-Kremlin, unii dintre ei fiind suspecți că au folosit inteligența artificială pentru a genera facturi false cu sume mari. Autoritățile explică însă creșterea facturilor prin consumul record de gaze din ianuarie, …