VIDEO | Taximetrist din Chișinău, amenințat cu moartea: pasagerul, reținut

Liderul PSRM, Igor Dodon, a declarat că nu știe dacă se va prezenta pe 17 februarie la ședința de judecată din dosarul „Kuliok”, în care Vladimir Plahotniuc ar urma să fie audiat în calitate de martor. Dodon a negat că ar fi primit „sacoșa neagră” de la fostul lider PD și a insistat că Plahotniuc …