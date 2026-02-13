Friedrich Merz: Rusia nu este pregătită pentru negocieri serioase și va pune capăt războiului doar după ce va fi epuizată
Cotidianul, 13 februarie 2026 17:20
Rusia nu dă semne că ar fi pregătită pentru negocieri de pace serioase și va accepta să pună capăt războiului împotriva Ucrainei doar atunci când va fi epuizată din punct de vedere militar și economic. Acest moment nu a fost încă atins, însă se apropie. Declarația a fost făcută de cancelarul german, Friedrich Merz, la …
• • •
Acum 5 minute
17:40
VIDEO | Marta Kos demontează miturile despre pierderea identității odată cu aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană # Cotidianul
Retorica menită să inducă frică față de Uniunea Europeană este strecurată tot mai intens de propaganda pro-rusă. Aceasta are scopul de a submina încrederea cetățenilor în parcursul european. Avertismentul a fost făcut de comisarul european pentru Extindere, Marta Kos, în cadrul conferinței dedicate viitorului extinderii UE, desfășurate la Tallinn. Oficiala a dat asigurări că aderarea …
Acum 30 minute
17:20
Friedrich Merz: Rusia nu este pregătită pentru negocieri serioase și va pune capăt războiului doar după ce va fi epuizată # Cotidianul
Rusia nu dă semne că ar fi pregătită pentru negocieri de pace serioase și va accepta să pună capăt războiului împotriva Ucrainei doar atunci când va fi epuizată din punct de vedere militar și economic. Acest moment nu a fost încă atins, însă se apropie. Declarația a fost făcută de cancelarul german, Friedrich Merz, la …
Acum o oră
17:00
Când va primi R. Moldova următoarea tranșă de 168 de milioane de euro din sprijinul UE. Detalii oferite de ministrul Finanțelor # Cotidianul
La sfârșitul lunii februarie, Republica Moldova va primi următoarea tranșă de 168 de milioane de euro din sprijinul financiar în valoare de 1,9 miliarde de euro, acordat de Uniunea Europeană prin Planul de creștere pentru țara noastră. Despre acest lucru a anunțat ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, într-un interviu acordat agenției MOLDPRESS. Potrivit oficialului, în suma …
17:00
Aliaţii Ucrainei au promis un ajutor militar de 35 miliarde de dolari Kievului, anunță ministrul britanic John Healey # Cotidianul
Partenerii Ucrainei din cadrul Grupului de Contact pentru Apărarea Ucrainei au anunțat noi angajamente de asistență militară în valoare de 35 de miliarde de dolari pentru Kiev, transmite Ukrinform.net. Declarația a fost făcută de ministrul britanic al Apărării, John Healey, în cadrul unei conferințe de presă susținute după reuniunea Grupului de Contact de la Bruxelles. …
Acum 2 ore
16:20
VIDEO | Republica Moldova continuă liberalizarea pieței muncii: Eugeniu Osmochescu anunță atragerea lucrătorilor din afara UE pentru a susține creșterea economică # Cotidianul
Republica Moldova va continua liberalizarea pieței muncii în 2026 prin atragerea forței de muncă din țările din afara Uniunii Europene. Declarații în acest sens a făcut, în cadrul unei emisiuni de la TV8, ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugeniu Osmochescu. Potrivit lui, piața muncii pentru cetățenii UE a fost deja liberalizată cât de mult posibil. …
15:50
Primarul din Dereneu, Vasile Revenco a fost eliberat din arest și plasat sub control judiciar # Cotidianul
Primarul satului Dereneu, raionul Călărași, Vasile Revenco, a fost eliberat din arest și plasat sub control judiciar pentru 30 de zile. Decizia a fost pronunțată de Judecătoria Strășeni. Edilul este cercetat penal pentru huliganism, în urma altercațiilor produse zilele trecute în fața bisericii din localitate. Procurorii au solicitat aplicarea arestului preventiv pentru 30 de zile. …
Acum 4 ore
15:00
Poliția combate falsurile lui Vasile Costiuc după acuzațiile acestuia privind consumul de droguri în cazul unui minor # Cotidianul
Deputatul Vasile Costiuc a lansat, recent, acuzații grave despre un presupus caz de consum de droguri în cazul unei minore din Ștefan Vodă. Poliția Republicii Moldova respinge acuzațiile și vorbește despre informații false care au afectat imaginea copilului și a familiei. Autoritățile precizează că acest caz a fost documentat, iar realitatea diferă de versiunea prezentată …
14:20
ANI ia la puricat banii lui Pavel Voicu! Inspectorii descoperă suspiciuni de avere nejustificată # Cotidianul
Autoritatea Națională de Integritate a inițiat controlul averii și intereselor personale în privința fostului ministru de Interne și actual deputat pe lista Partidul Socialiștilor din Republica Moldova, Pavel Voicu. Decizia a fost luată în baza unei sesizări înregistrate la 13 ianuarie 2026. Potrivit procesului-verbal din 12 februarie, inspectorul de integritate a identificat suspiciuni privind mai …
14:10
NU îl căutați pe Hristos în Biserica FSB-istă rusă. El nu a fost niciodată acolo. Patriarhia Moscovei activează ilegal de peste patru decenii # Cotidianul
În 2018, Patriarhia Ecumenică de la Constantinopol a făcut un gest istoric, care a reprezentat o lovitură de proporții pentru Patriarhia Moscovei: a acordat autocefalie Bisericii Ucrainei, urmând a fi ridicată la rang de Patriarhie, moment în care i-a înmânat și tomosul. Promulgat de Sfântul Sinod al Patriarhiei de la Constantinopol, tomosul e actul ecleziastic …
13:50
Republica Moldova își consolidează accesul pe piața franceză. ANSA introduce reguli noi pentru exporturile agroalimentare # Cotidianul
Producătorii agroalimentari din Republica Moldova primesc undă verde pentru a-și extinde exporturile în Franța, după ce autoritățile sanitare au aprobat un nou set de măsuri menite să asigure conformitatea totală cu cerințele stricte impuse de Paris. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor a anunțat măsuri strategice menite să susțină și să faciliteze exporturile de produse agroalimentare …
Acum 6 ore
13:00
VIDEO | „Dacă vrea să își trăiască viața mai departe liniștită, știe ce are de făcut”: Cruce și capac de sicriu, lăsate la poarta unei familii din Căușeni: Opt suspecți au estorcat peste 47.000 de euro # Cotidianul
Ofițerii Direcției Investigații „Centru” a INI, în comun cu polițiștii și procurorii din Căușeni, au documentat activitatea infracțională a unui grup format din 8 persoane, printre care trei femei cu vârste cuprinse între 18 și 47 de ani, originare din Chișinău și Orhei. În perioada martie 2021 – mai 2025, bănuiții ar fi șantajat două …
12:40
Lucrările la Podul de Flori Ungheni–Zagarancea au fost reluate: utilaje pe ambele maluri ale Prutului # Cotidianul
Lucrările de construcție la Podul de Flori Ungheni–Zagarancea au fost reluate, odată cu ameliorarea condițiilor meteo și creșterea temperaturilor, anunță Direcția Regională de Drumuri și Poduri Iași. Intervențiile se desfășoară în limitele specifice sezonului rece, iar constructorul este mobilizat pe ambele maluri ale Prutului, cu utilaje grele și echipe de muncitori. Potrivit autorităților române, pe …
12:40
Kievul analizează un posibil referendum privind planul de pace. Președintele Zelenski respinge un acord dezavantajos # Cotidianul
Autoritățile de la Kiev iau în calcul organizarea, în această primăvară, a unui referendum privind un eventual acord de pace cu Rusia, care ar putea include concesii teritoriale. În același timp, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, afirmă, cu certitudine, că nu va accepta o înțelegere care ar dezavantaja țara sa. Potrivit unei analize publicate de The …
12:00
Maia Sandu va ține un doscurs la Conferința de Securitate de la München, într-un panel despre combaterea războiului hibrid # Cotidianul
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va susține astăzi, 13 februarie, un discurs în cadrul Munich Security Conference, unul dintre cele mai importante forumuri internaționale dedicate securității și geopoliticii. Șefa statului va vorbi în intervalul 17:30 – 18:15, participând la un panel consacrat combaterii războiului hibrid. Discuțiile vor viza instrumentele de descurajare, consolidarea rezilienței statelor și …
Acum 8 ore
11:10
Guvernul va indexa pensiile cu 6% în martie, peste inflația estimată la 4%, anunță premierul Alexandru Munteanu # Cotidianul
Pensiile din Republica Moldova vor fi indexate cu 6%. Anunțul a fost făcut de prim-ministrul Alexandru Munteanu. Potrivit șefului executivului, această majorare va depăși rata inflației, estimată la 4%, ceea ce înseamnă o creștere reală a veniturilor pentru pensionari. În contextul facturilor mari la gazele naturale, Alexandru Munteanu a explicat că prețul la gaz este …
10:50
Interpol a anulat darea în căutare internațională emisă anterior pe numele fostului prim-ministru al Republicii Moldova, Vlad Filat. Informația a fost confirmată pentru IPN de Cătălin Gorea, șeful Direcției informare, comunicare cu mass-media, protocol și ceremonial din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Potrivit autorităților, Filat fusese anunțat în căutare internațională pe 26 decembrie 2025, la solicitarea …
10:50
Emmanuel Macron cere reluarea dialogului direct UE–Rusia și o nouă arhitectură de securitate în Europa # Cotidianul
Uniunea Europeană trebuie să-și asume direct rolul în discuțiile privind încheierea războiului din Ucraina și să reia dialogul cu Rusia, fără intermediari. Mesajul a fost transmis de președintele Franței, Emmanuel Macron, într-un interviu acordat publicației El País. Președintele francez a declarat că nivelul ridicat al pierderilor și epuizarea ambelor părți creează contextul pentru a discuta …
10:10
Locuitorii capitalei vor plăti mai puțin pentru energia termică, începând de vineri, 13 februarie, când noile tarife aprobate de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică au fost publicate în Monitorul Oficial. Reducerea vine în contextul scăderii prețului la gazele naturale și are scopul de a diminua presiunea financiară asupra consumatorilor. Potrivit deciziei, chișinăuienii vor achita …
10:00
Serviciul de Protecție și Pază de Stat are un nou director: Maia Sandu l-a numit în funcție pe Alexandru Harea # Cotidianul
Alexandru Harea este noul director al Serviciului de Protecție și Pază de Stat (SPPS). Decretul de numire a fost semnat de președinta Maia Sandu pe 12 februarie, iar acesta urmează să preia funcția începând cu 18 februarie. Funcția a devenit vacantă după demisia fostului șef al SPPS, Vasile Popa. Decretul privind eliberarea sa din funcție …
Acum 24 ore
22:30
Săptămâna aceasta, conflictul de la Dereneu a revenit, cu o intensitate care ne obligă, din nou, să ne prefacem surprinși. Autoritățile oferă, aproape ritualic, aceeași explicație tehnică: precum că ar fi vorba despre un diferend religios, între „două comunități de creștini ortodocși din același sat”. La fel ca în alte dăți, atunci când tensiunile din …
20:00
Un militar în termen al Armatei Naționale s-a împușcat mortal cu arma din dotare, astăzi, 12 februarie, în timpul îndeplinirii serviciului la post. Informația a fost confirmată de Ministerul Apărării. Potrivit informațiilor preliminare, tragicul incident s-a produs în jurul orei 18:15. La fața locului au intervenit medicii, însă aceștia au putut doar să constate decesul …
19:20
Portul Internațional Liber Giurgiulești, principalul nod maritim și fluvial al Republicii Moldova, trece sub controlul statului român, după ce Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare a decis să-și vândă integral participația. Tranzacția marchează o schimbare strategică majoră pentru infrastructura logistică a Republicii Moldova și pentru comerțul regional. BERD a subliniat că procesul de identificare a …
18:10
Ancheta privind confruntările violente de la biserica din Dereneu intră într-o nouă etapă, după ce procurorii au anunțat că vor solicita arest preventiv pentru patru dintre persoanele reținute în urma incidentelor din 10 februarie, când tensiunile dintre enoriași, clerici și forțele de ordine au degenerat. Informația a fost confirmată pentru NewsMaker de purtătoarea de cuvânt …
18:00
Maia Sandu câștigă procesul intentat împotriva Annei Mihalachi: scuze publice și 450 de lei # Cotidianul
Președinta Maia Sandu a câștigat procesul de apărare a onoarei, demnității și reputației profesionale intentat împotriva Annei Mihalachi. Potrivit Agora.md, hotărârea a fost pronunțată astăzi, 12 februarie, de Judecătoria Chișinău, sediul Centru. Instanța a admis parțial acțiunea și a obligat-o pe Mihalachi să-și ceară scuze publice și să dezmintă, pe pagina sa de Facebook, afirmațiile publicate la 14 …
Ieri
17:30
Există imagini care spun mai mult decât zeci de declarații oficiale. Un diplomat așezat comod într-un fotoliu masiv, cu focul arzând în șemineu, un pahar de alcool tare pe masă și un trabuc ca accesoriu de autoritate. Decorul nu este neutru. El construiește un mesaj. Iar mesajul este unul vechi: puterea vorbește de sus, calm, …
17:20
Fosta șefă a organizației teritoriale „ȘOR” din Șoldănești, condamnată pentru finanțare ilegală de peste 3,8 milioane de lei # Cotidianul
Fosta președintă a Organizației Teritoriale Șoldănești a fostului Partid Politic „ȘOR”, Inesa Diacenco, a fost condamnată pe 11 februarie 2026 de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, pentru acceptarea finanțării ilegale a partidului din partea unui grup criminal organizat condus de Ilan Șor. Faptele ar fi fost comise în perioada iulie–octombrie 2022. Potrivit instanței, Diacenco ar fi …
17:10
Avid după controlul total al politicii externe, Putin taie din pârghiile guvernamentale, concentrând și mai multă putere în mâinile sale / Ce schimbări strategice majore au fost făcute la Kremlin cu scopul centralizării puterii / Pentru ce ar trebui să se pregătească Occidentul # Cotidianul
Pe 29 august 2025, Putin semna Decretul nr. 607 “cu privire la măsurile pentru optimizarea suplimentară a structurii Administrației Președintelui Federației Ruse”, care prevede crearea unui nou departament: Direcția Prezidențială pentru Parteneriat Strategic și Cooperare. Noua Direcție va înlocui două structuri anterioare — Direcția Prezidențială pentru Relații Interregionale și Culturale cu Țările Străine și Direcția …
17:00
VIDEO | Igor Grosu, despre interviul lui Ozerov: „Tupeu imperialist rus, departe de comportamentul unui diplomat!” # Cotidianul
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a criticat comportamentul ambasadorului desemnat al Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov, după apariția unui interviu controversat în care diplomatul a fost surprins într-o ambianță sfidătoare, cu trabuc, băutură și masă bogată. Reacția vine în contextul tensiunilor diplomatice dintre Chișinău și Moscova, dar și al faptului că Ozerov nu a fost …
15:50
Raport estonian: Kremlinul nu renunță la Republica Moldova, pregătește noi tentative de influență după eșecul din alegeri # Cotidianul
Republica Moldova a reușit să contracareze tentativa Kremlinului de a influența alegerile parlamentare din septembrie 2025, însă riscul unor noi interferențe ruse rămâne alarmant. Avertismentul vine din raportul anual al Serviciului estonian de informații, care arată că Moscova își analizează eșecurile și își adaptează metodele pentru a încerca din nou să preia controlul asupra instituțiilor …
15:40
Transportatorii au protestat în fața ANTA. Instituția respinge acuzațiile și vorbește despre „interese personale” # Cotidianul
Mai mulți transportatori au protestat astăzi în fața Agenției Naționale Transport Auto (ANTA), aducând zeci de autocare și microbuze pe Aleea Gării, unde au blocat ambele sensuri de circulație. Protestatarii, veniți din mai multe raioane ale Republicii Moldova, acuză ANTA că ar tolera activitatea ilegală a unei autogări improvizate pe strada Calea Moșilor, în apropierea …
14:50
VIDEO | Vladimir Plahotniuc nu a putut fi audiat în dosarul „Frauda Bancară” din motive de sănătate # Cotidianul
Oligarhul Vladimir Plahotniuc, adus astăzi în fața instanței pentru a oferi primele declarații în dosarul „Frauda Bancară”, nu a putut fi audiat. Fostul lider al PDM a invocat starea de sănătate, afirmând că suferă de o viroză și nu este în stare să depună mărturie. Acesta a declarat în fața judecătorilor că se simte rău …
14:40
Facturi astronomice în Rusia: O locuitoare din Vladivostok a primit o factură de 46.000 de ruble doar pentru electricitate # Cotidianul
Rușii au început să primească facturi cu plăți uriașe pentru serviciile comunale, după recalcularea tarifelor de la începutul anului. În unele regiuni, sumele au crescut de cel puțin două ori față de ianuarie anul trecut. Potrivit publicației ruse „Baza”, plângerile privind majorarea accentuată a tarifelor vin din regiunea Moscovei, Ținutul Krasnodar, regiunea Vladimir, Sankt Petersburg …
13:50
Siegfried Mureșan: Parlamentul European va sprijini direct Legislativul de la Chișinău pe toate clusterele de negociere pentru aderarea la UE # Cotidianul
Parlamentul European va oferi sprijin direct Parlamentului Republicii Moldova în procesul de pregătire pentru aderarea la Uniunea Europeană, printr-un nou mecanism de cooperare pe toate clusterele de negociere. Anunțul a fost făcut de europarlamentarul român Siegfried Mureșan, care a subliniat că obiectivul este accelerarea transpunerii legislației europene și avansarea parcursului european al Chișinăului. „Am condus …
13:40
Igor Dodon nu confirmă prezența la ședința din dosarul „Kuliok” unde Plahotniuc urmează să fie audiat ca martor: „Sacoșa a rămas la el” # Cotidianul
Liderul PSRM, Igor Dodon, a declarat că nu știe dacă se va prezenta pe 17 februarie la ședința de judecată din dosarul „Kuliok”, în care Vladimir Plahotniuc ar urma să fie audiat în calitate de martor. Dodon a negat că ar fi primit „sacoșa neagră” de la fostul lider PD și a insistat că Plahotniuc …
13:20
Autoritățile ruse ar putea lua în calcul blocarea Google, o măsură considerată „tehnic realizabilă”, dar care nu ar reprezenta, deocamdată, o prioritate, scrie gazeta.ru. Vicepreședintele Comitetului Dumei de Stat pentru politică informațională, tehnologii informaționale și comunicații, Andrei Svintsov, a declarat că Google ar putea fi blocat pe teritoriul Rusiei. Afirmația a fost făcută într-un interviu …
13:10
VIDEO | Igor Grosu, despre conflictul de la Dereneu: Legea e lege pentru toți. Ambițiile sunt departe de credință # Cotidianul
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, califică tensiunile din jurul bisericii din Dereneu drept un conflict „dureros” între credincioși, în care orgoliile, interesele și implicarea politicului au ajuns să domine valorile religioase. Oficialul a făcut apel la respectarea legii și la protejarea copiilor, în contextul escaladării situației din localitate. „Este o mare durere pentru creștinii și ortodocșii …
13:10
Schimb dur de replici pe legea „Lanțul Scurt”: Costiuc acuză că PAS a furat proiectul „Democrației Acasă”. Marian: „S-a supărat Maria Zaharova de Moldova (cea cu cușmă) pe mine”. Proiectul lui Costiuc ar fi fost copiat de la AUR România # Cotidianul
Un nou conflict politic a izbucnit în jurul inițiativei legislative privind lanțurile scurte de aprovizionare, anunțată public ieri, 11 februarie, de către deputatul Radu Marian. Liderul Partidului „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, îl acuză că ar fi preluat un proiect elaborat de formațiunea sa, în timp ce Marian respinge acuzațiile și susține că inițiativa era prevăzută …
12:30
ANRE a aprobat noile tarife pentru energia termică: locuitorii capitalei vor plăti mai puțin pentru o gigacalorie, iar cei din Bălți – mai mult # Cotidianul
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat noile tarife la energia termică, cu reduceri pentru consumatorii din Chișinău și majorări pentru municipiul Bălți. Pentru locuitorii capitalei, tariful a fost stabilit la 2.020 lei pentru o gigacalorie, cu aproximativ 500 de lei mai puțin decât în prezent. În municipiul Bălți, deservit de CET-Nord, tariful …
12:10
VIDEO | Dodon prezice un nou Guvern în primăvară. Grosu: „Aveți vești proaspete de la Moscova?” # Cotidianul
Fracțiunea Partidului Socialiștilor a propus audierea prim-ministrului Alexandru Munteanu în plenul Parlamentului, în contextul a 100 de zile de la preluarea funcției. Solicitarea a fost făcută de liderul PSRM, Igor Dodon, care a declarat că majoritatea parlamentară ar putea să nu susțină propunerea, însă a insistat ca premierul să vină în fața deputaților pentru a …
11:30
Forțele ruse au lansat în noaptea de miercuri spre joi un atac masiv cu rachete balistice și drone asupra mai multor orașe din Ucraina, inclusiv Kiev, Dnipro și Odesa. Mai multe persoane au fost rănite, printre care și un bebeluș. Atacul asupra capitalei ucrainene s-a soldat cu distrugeri atât la clădiri rezidențiale, cât și la …
11:30
Un bărbat din Chișinău reținut de CNA, suspectat de finanțarea ilegală a partidelor și transmiterea de fonduri către mai multe persoane în campania electorală din septembrie 2025 # Cotidianul
Un bărbat din capitală a fost reținut de oamenii legii, fiind suspectat de finanțarea ilegală a partidelor. Potrivit unui comunicat al Centrului Național Anticorupție, individul ar fi acționat în complicitate cu bărbatul din raionul Anenii Noi, reținut zilele trecute. Conform datelor prezentate, bănuitul ar fi fost implicat în procesul de transmitere centralizată a mijloacelor financiare …
11:10
Republica Moldova ar putea deveni, în premieră, exportator de energie electrică produsă local din surse regenerabile, susține ministrul Energiei, Dorin Junghietu. În condițiile creșterii accelerate a capacităților regenerabile și a sistemelor de stocare, există șansele apariției unui surplus de energie în sezonul estival, a afirmat ministrul la emisiunea „În Context” de la Moldova 1. „La …
10:30
LIVE | Ședința plenară a Parlamentului din 12 februarie. Lista proiectelor incluse pe ordinea de zi # Cotidianul
Deputații se întrunesc în ședința plenară a Parlamentului. Pe ordinea de zi sunt incluse mai multe subiecte, printre care modificarea Codului educației și inițiativele legislative privind reformele autorităților subordonate Ministerului Mediului și costurile expertizei judiciare. De asemenea, va fi discutat proiectul de ratificare a unei decizii a Comitetului mixt, constituit în baza Acordului de comerț liber dintre …
10:30
Peste 100.000 de români născuți în R. Moldova au rămas fără buletin. Igor Grosu: Se caută soluții # Cotidianul
Autoritățile de la Chișinău au discutat cu cele de la București despre situația anulării buletinelor de identitate românești pentru cetățenii din Republica Moldova. Asigurările vin din partea președintelui Parlamentului, Igor Grosu. Oficialul a declarat în cadrul emisiunii „Forum” de la Vocea Basarabiei că autoritățile din România caută soluții și ar urma să vină în curând …
10:20
După valul de nemulțumiri apărute pe rețelele sociale privind facturile mari la energie, președintele Parlamentului și liderul PAS, Igor Grosu, susține că majorările sunt cauzate de consumul crescut pe fondul temperaturilor scăzute. Oficialul îi îndeamnă pe cetățeni să apeleze la sistemul de compensații și să economisească. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Forum” de …
09:40
Președinta R. Moldova, Maia Sandu, prezentă la Conferința de Securitate de la München, în perioada 13–14 februarie # Cotidianul
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va participa în perioada 13-14 februarie la Conferința de Securitate de la München, unul dintre cele mai importante forumuri internaționale dedicate securității globale. Șefa statului va avea întrevederi bilaterale cu mai mulți omologi și oficiali de rang înalt, în cadrul cărora vor fi abordate subiecte ce țin de situația regională, …
11 februarie 2026
19:40
Linia electrică Vulcănești–Chișinău, finalizată dar nefuncțională. Premierul nu oferă un termen clar pentru punerea în exploatare # Cotidianul
Deși lucrările de construcție a liniei electrice Vulcănești–Chișinău au fost finalizate în decembrie, iar la sfârșitul lunii ianuarie au fost efectuate primele teste tehnice, infrastructura nu este dată în exploatare. Proiectul trebuia să devină operațional până la sfârșitul anului 2025. Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, nu a oferit un termen exact pentru lansarea liniei, menționând …
19:40
VIDEO | Iwona Piorko: Republica Moldova mai are mult de muncă pentru integrarea în Uniunea Europeană # Cotidianul
Ambasadoarea europeană la Chișinău, Iwona Piorko, susține că Republica Moldova are încă „foarte multe de făcut” pentru a adera la Uniunea Europeană. Piorko a spus, în cadrul podcastului „Pe Agendă”, de la Radio Europa Liberă, că autoritățile nu trebuie să piardă nici o zi pentru a se putea ține de calendarul de aderare, pe care …
19:00
Doi deputați ai partidului „Democrația Acasă” vor fi cercetați pentru că au sustras o mașină din parcarea specială, reținută de poliție # Cotidianul
Doi deputați ai partidului „Democrația Acasă” sunt vizați într-un caz documentat de Poliție, după ce ar fi pătruns neautorizat pe teritoriul unei parcări speciale din Cahul și ar fi scos un automobil reținut în cadrul unei proceduri de executare silită. Oamenii legii au inițiat o autosesizare, iar materialele au fost transmise Procuraturii pentru examinare. Liderul …
19:00
Premierul Alexandru Munteanu, despre raportul de 100 de zile: „Guvernul lucrează 365 de zile pe an” # Cotidianul
Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, respinge criticile privind lipsa unui raport la 100 de zile de mandat și afirmă că activitatea Guvernului nu poate fi redusă la „o cifră rotundă”. Șeful Executivului susține că instituția pe care o conduce „lucrează 365 de zile pe an” și că accentul ar trebui pus pe acțiunile zilnice ale …
