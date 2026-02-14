Maia Sandu a discutat la München despre consolidarea securității Republicii Moldova și aderarea la UE. Aceasta a avut întrevederi cu secretarul de stat al SUA și cu secretarul general al NATO

19:40

Ambasadoarea europeană la Chișinău, Iwona Piorko, susține că Republica Moldova are încă „foarte multe de făcut” pentru a adera la Uniunea Europeană. Piorko a spus, în cadrul podcastului „Pe Agendă”, de la Radio Europa Liberă, că autoritățile nu trebuie să piardă nici o zi pentru a se putea ține de calendarul de aderare, pe care …