ANI ia la puricat banii lui Pavel Voicu! Inspectorii descoperă suspiciuni de avere nejustificată

17:30

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică propune un nou tarif pentru energia termică, care ar reduce factura consumatorilor din Chișinău cu aproape 500 de lei pe gigacalorie, în timp ce locuitorii din Bălți ar urma să plătească cu circa 75 de lei mai mult. Potrivit calculelor incluse în proiectul de decizie, tariful pentru energia termică …