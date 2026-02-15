O problemă sistemică. Inegalitatea de șanse a găgăuzilor de a studia în limba română

13:50

Republica Moldova marchează astăzi, 15 februarie, 37 de ani de la retragerea trupelor militare sovietice din Afganistan, moment care a pus capăt unui conflict în care peste 12.500 de moldoveni au fost trimiși să lupte, iar 301 nu s-au mai întors acasă. Cu acest prilej, președintele Parlamentului, Igor Grosu, a transmis un mesaj de solidaritate …