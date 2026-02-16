VIDEO | Mihai Isac despre cazul de la Dereneu: cum a fost transformat un simplu litigiu într-un „război sfânt”

17:30

Există imagini care spun mai mult decât zeci de declarații oficiale. Un diplomat așezat comod într-un fotoliu masiv, cu focul arzând în șemineu, un pahar de alcool tare pe masă și un trabuc ca accesoriu de autoritate. Decorul nu este neutru. El construiește un mesaj. Iar mesajul este unul vechi: puterea vorbește de sus, calm, …