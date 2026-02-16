Vremea severă a lăsat peste 40 000 de consumatori fără energie electrică
Omniapres, 16 februarie 2026 09:20
Peste 40 de mii de consumatori au rămas fără energie electrică în dimineața zilei de 16 februarie 2026, în urma condițiilor meteorologice nefavorabile din noaptea trecută. Potrivit datelor operative din sectorul energetic, la ora 07:00 erau înregistrate 40 066 de deconectări neprogramate la nivel național. Premier Energy Distribution SA a raportat 5 136 de locuri […] The post Vremea severă a lăsat peste 40 000 de consumatori fără energie electrică appeared first on Omniapres.
• • •
Acum 15 minute
09:20
Acum 4 ore
07:10
Horoscop 16 februarie 2026. Zodia care își consolidează poziția profesională și financiară # Omniapres
Ziua aduce clarificări în plan profesional și financiar, cu șanse de câștig, negocieri reușite și proiecte care încep să prindă contur pentru mai multe zodii. VĂRSĂTOR Sunt multe lucruri de făcut și o să vă dați osteneala să le duceți pe toate la bun sfârșit și o să căpătați credit pe mai departe de la […] The post Horoscop 16 februarie 2026. Zodia care își consolidează poziția profesională și financiară appeared first on Omniapres.
07:00
Ceban, după ninsorile din această noapte: ”Drumurile sunt practicabile, în condiții de iarnă, așa că mergem la școală și la serviciu” # Omniapres
Ploaia s-a transformat peste noapte în ninsoare, iar serviciile municipale au intervenit toată noaptea, fără oprire. Primarul capitalei, Ion Ceban, spune că drumurile sunt practicabile, în condiții de iarnă, așa că ”mergem la școală și la serviciu”. ”Am fost în permanentă legătură cu pretorii, șefii de direcții, alături de toți muncitorii de la toate direcțiile […] The post Ceban, după ninsorile din această noapte: ”Drumurile sunt practicabile, în condiții de iarnă, așa că mergem la școală și la serviciu” appeared first on Omniapres.
Acum 24 ore
12:40
Roman Burlaca, despre descinderile polițiștilor într-un local de unde au fost ridicate droguri: „BRMG nu gestionează acest spațiu” # Omniapres
Descinderile Poliției din noapte de 13 spre 14 februarie, soldate cu verificarea mai multor persoane și ridicarea unor substanțe narcotice, au fost efectuate într-un spațiu învecinat cu studiourile BR Media Group (BRMG), care însă nu se află în gestiunea companiei. Precizările au fost făcute de regizorul Roman Burlaca, cel care administrează BRMG, scrie Ziarul de […] The post Roman Burlaca, despre descinderile polițiștilor într-un local de unde au fost ridicate droguri: „BRMG nu gestionează acest spațiu” appeared first on Omniapres.
12:30
VIDEO // Un taximetrist, amenințat cu arma de un client. Făptașul a fost reținut de mascații de la ”Fulger” # Omniapres
Un taximetrist din capitală a sesizat Poliția, în dimineața zilei de 14 februarie, după ce a avut un conflict verbal cu un pasager pe care îl transporta de pe bulevardul Moscova spre sectorul Centru. Potrivit declarațiilor șoferului, în timpul deplasării, pasagerul ar fi scos o armă de model necunoscut și ar fi îndreptat-o spre acesta, […] The post VIDEO // Un taximetrist, amenințat cu arma de un client. Făptașul a fost reținut de mascații de la ”Fulger” appeared first on Omniapres.
10:50
Creștinii ortodocși prăznuiesc azi Duminica Înfricoșatei Judecăți sau a Lăsatului secului de carne înainte de Postul Paștelui # Omniapres
Toți creștinii ortodocși prăznuiesc azi Duminica Înfricoșatei Judecăți sau a Lăsatului sec de carne, perioadă ce reprezintă prima etapă a pregătirii pentru Postul Paștelui. Tot azi, 15 februarie, ortodocșii de stil vechi sărbătoresc Întâmpinarea Domnului, una dintre cele mai vechi și importante sărbători ale creștinătății, marcată la 40 de zile după Nașterea Domnului. Duminica Înfricoșatei Judecăți sau Duminica […] The post Creștinii ortodocși prăznuiesc azi Duminica Înfricoșatei Judecăți sau a Lăsatului secului de carne înainte de Postul Paștelui appeared first on Omniapres.
10:30
Circulația transportului public va fi redirecționată în centrul Capitalei pe 15 și 22 februarie 2026. Măsura a fost luată din cauza filmărilor unui proiect cinematografic. Potrivit unui comunicat emis de Regia Transport Electric (RTEC), citat de TV 8, interdicția va fi valabilă în data de 15.02.2026, între orele 08:00–12:00, și în data de 22.02.2026, între […] The post Filmări în centrul Chișinăului. Se aplică interdicții de circulație appeared first on Omniapres.
Ieri
09:20
Reacția femeii, dată în judecată de Maia Sandu: ”Scuzele și pagubele morale, plus materiale eu le aștept de la tine” # Omniapres
Anna Mihalachi, femeia care a fost dată în judecată de Maia Sandu, refuză să prezinte scuze publice președintei, așa cum a stabilit instanța. Amintim că Judecătoria Chișinău, sediul Centru, a obligat-o pe Mihalachi, săptămâna aceasta, să prezinte scuze publice și să plătească 450 de lei într-un proces intentat de Sandu. ”Scuze pentru ce, pentru adevăr? […] The post Reacția femeii, dată în judecată de Maia Sandu: ”Scuzele și pagubele morale, plus materiale eu le aștept de la tine” appeared first on Omniapres.
08:50
Ziua aduce clarificări și schimbări de perspectivă. Ies la iveală adevăruri care ne ajută să privim altfel anumite persoane și situații, iar deciziile luate acum pot avea efecte pe termen lung. Pentru unele zodii, se anunță câștiguri financiare sau confirmări așteptate, în timp ce altele vor simți nevoia să-și reorganizeze prioritățile și relațiile. VĂRSĂTOR E […] The post Horoscop 15 februarie 2026. Apar câștiguri neașteptate pentru unele zodii appeared first on Omniapres.
14 februarie 2026
19:40
Atenționare meteo: Revin ploile, lapovița și poleiul. Codul galben e valabil pentru toată țara # Omniapres
După o zi cu vreme însorită, se anunță două zile cu vreme adversă. Duminică, de la 08:00, intră în vigoare codul galben de schimbare bruscă a vremii, valabil pentru toată țara, până luni, ora 09:00. În intervalul menționat, pe teritoriul țării vor cădea ploi, care spre seară se vor transforma în lapoviță și ninsoare, predominant […] The post Atenționare meteo: Revin ploile, lapovița și poleiul. Codul galben e valabil pentru toată țara appeared first on Omniapres.
16:00
Expert: Dacă băncile ar oferi mai multe credite companiilor de construcții, apartamentele s-ar putea ieftini # Omniapres
Accesul deficitar al dezvoltatorilor la credite bancare majorează costurile construcțiilor în Republica Moldova și prețurile apartamentelor, avertizează expertul în politici economice Veaceslav Ioniță. Lipsa finanțării directe obligă companiile să apeleze la investitori privați, care cumpără locuințe în fază incipientă și le revând ulterior la prețuri mult mai mari, afectând astfel accesul populației la locuințe. Veaceslav […] The post Expert: Dacă băncile ar oferi mai multe credite companiilor de construcții, apartamentele s-ar putea ieftini appeared first on Omniapres.
14:00
Moldovenii au cheltuit pentru turism peste 5 miliarde de lei, în 2025. Datele Biroului Național de Statistică arată că, prin intermediul agențiilor de turism, cetățenii țării noastre au plătit 4,8 miliarde de lei pentru odihna peste hotare și aproape 234 de milioane de lei pe turismul intern. Mai exact, peste 400 de mii de moldoveni […] The post Moldovenii preferă odihna peste hotare. Câți bani au cheltuit în 2025 appeared first on Omniapres.
13:40
VIDEO // Petrecere întreruptă de mascații de la ”Fulger”: Poliția a depistat droguri la un eveniment corporativ cu peste 100 de participanți # Omniapres
Polițiștii Inspectoratului Centru au intervenit, noaptea trecută, într-un local de agrement din Chișinău, unde, potrivit informațiilor operative, mai multe persoane ar fi consumat substanțe narcotice în timpul unui eveniment organizat de un agent economic. Polițiștii, cu suportul colegilor din BPDS „Fulger” au intervenit prompt, iar o parte dintre persoanele prezente au încercat să scape de […] The post VIDEO // Petrecere întreruptă de mascații de la ”Fulger”: Poliția a depistat droguri la un eveniment corporativ cu peste 100 de participanți appeared first on Omniapres.
13:10
De Ziua Îndrăgostiților, un cuplu din Republica Moldova, surprins cu gesturi de atenție, în timpul zborului # Omniapres
Ziua Îndrăgostiților a fost sărbătorită cu romantism la altitudinea de mii de metri. O companie aeriană a selectat 16 cupluri care în data de 14 februarie au fost surprinse cu cadouri speciale din partea echipajului. Printre acestea s-a numărat și un cuplu din Moldova, care, de Ziua Îndrăgostiților, a trăit o experiență cu adevărat deosebită […] The post De Ziua Îndrăgostiților, un cuplu din Republica Moldova, surprins cu gesturi de atenție, în timpul zborului appeared first on Omniapres.
12:50
Ministrul Educației și Cercetării recunoaște că a greșit în privința unei școli: „Îmi pare sincer rău pentru confuzie” # Omniapres
Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a recunoscut public o greșeală pe care a comis-o în plenul Parlamentului, când a descris o școala din Trifăuți ca fiind cu acoperișul deteriorat și toaleta în curte. Într-o postare pe rețele de socializare, ministrul scrie că satul Trifăuți din raionul Soroca se numără printre localitățile în care, conform […] The post Ministrul Educației și Cercetării recunoaște că a greșit în privința unei școli: „Îmi pare sincer rău pentru confuzie” appeared first on Omniapres.
12:20
Viețuitoarele sălbatice preferă să evite, de regulă, aglomerațiile urbane. În Chișinău, însă, trecătorii au observat o vidră și egretă pe malul râului Bâc. Imaginile publicitate pe rețele de socializare au devenit virale. Albia râului Bâc a fost curățată pe o porțiune de 2 km, în 2020. Atunci au fost evacuate peste 30 de mii de […] The post VIDEO // O vidră și o egretă, surprinse chiar în inima Chișinăului appeared first on Omniapres.
12:10
Poliția din Găgăuzia a oprit vineri seara un șofer pentru verificări. În urma controlului, s-a constatat că la volan se afla un deputat din Adunarea Populară a autonomiei, care în decembrie anul trecut a fost lipsit de permis pentru că a urcat beat la volan. Automobilul de serviciu, pe care îl conducea alesul, a fost […] The post VIDEO // Un deputat din Găgăuzia, prins fără permis la volan appeared first on Omniapres.
11:10
Gafă sau schimbare de planuri? Premierul vorbește despre o indexare a pensiilor mai mică decât a fost promisă # Omniapres
Pensiile vor fi indexate în luna aprilie cu aproximativ 6%. Declarația a fost făcută de prim-ministrul Alexandru Munteanu, la o emisiune de la Moldova 1. Demnitarul prezintă ajustarea pensiilor drept ”o creștere reală a veniturilor, raportate la inflație”. „Indexarea cu aproximativ 6% este un pas pozitiv fiindcă vă dați seama că rata de inflație deja […] The post Gafă sau schimbare de planuri? Premierul vorbește despre o indexare a pensiilor mai mică decât a fost promisă appeared first on Omniapres.
Mai mult de 2 zile în urmă
09:00
VIDEO // Tânărul șofer, deja cunoscut pentru încălcări grave, a provocat un nou accident # Omniapres
Tânărul de 18 ani, care deține permis de conducere de doar două săptămâni și care recent a încălcat grav regulile de circulație, pare de neoprit. Potrivit martorilor online, în seara zilei de vineri, 13 februarie, acesta a intrat cu mașina în niște arbuști de pe Bulevardul Traian, în sectorul Botanica al Capitalei. Incidentul a atras […] The post VIDEO // Tânărul șofer, deja cunoscut pentru încălcări grave, a provocat un nou accident appeared first on Omniapres.
08:50
Administraţia Națională a Drumurilor atenționează de ceață densă pe drumuri: codul galben, valabil până la amiază # Omniapres
Administraţia Națională a Drumurilor (AND) recomandă participanților la trafic să fie prudenți la volan din cauza condițiilor meteo nefavorabile. În această dimineață, circulația se desfășoară în continuare în condiții de ceață densă, cu vizibilitate redusă de până la 200 m. Codul galben de ceață a fost prelungit și este valabil până la amiaza zilei de […] The post Administraţia Națională a Drumurilor atenționează de ceață densă pe drumuri: codul galben, valabil până la amiază appeared first on Omniapres.
08:40
Președintele Maia Sandu s-a întâlnit la Munchen cu secretarul de stat al Statelor Unite ale Americii, Marco Rubio, în marja Conferinței de Securitate, care se desfășoară în perioada 13–15 februarie. În aceeași zi, șefa statului a mai avut întrevederi bilaterale și cu prim-ministrul Estoniei, Kristen Michal, precum și cu secretarul general al NATO, Mark Rutte. […] The post VIDEO // Maia Sandu, întâlnire cu secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, la Munchen appeared first on Omniapres.
08:00
Horoscop 14 februarie 2026. Ziua Îndrăgostiților aduce clarificări și surprize pentru zodii # Omniapres
Ziua Îndrăgostiților vine cu reconfirmări și răspunsuri așteptate. Apar oameni și situații care ne ajută să înțelegem mai bine ce ne dorim și ce drum avem de urmat. Pentru unii nativi, este o zi a întâlnirilor importante și a reluării unor relații, iar pentru alții – un prilej de apropiere, bucurie și decizii luate din […] The post Horoscop 14 februarie 2026. Ziua Îndrăgostiților aduce clarificări și surprize pentru zodii appeared first on Omniapres.
13 februarie 2026
20:00
Arcul de Triumf din Capitală a fost iluminat decorativ, vineri seara, în roșu. Primăria anunță că acțiunea e prilejuită de celebrarea Anului Nou chinezesc, iar roșu este culoarea simbolică a norocului și prosperității. ”Iluminarea festivă va fi activată în perioada 13-18 februarie, zilnic, între 17:45 și 06:53, iar în noaptea de 17 spre 18 februarie, […] The post Arcul de Triumf din Chișinău, iluminat în roșu, cu ocazia Anului Nou chinezesc appeared first on Omniapres.
18:00
VIDEO // Concurs inedit la Grădina Zoologică din Chișinău: botează un gândac cu numele fostului și vezi cum e mâncat # Omniapres
De Ziua Îndrăgostiților, la Grădina Zoologică din Chișinău nu se oferă flori și inimioare, ci… gândaci. Iar nu orice gândaci, ci unii cu nume sonore – exact ca ale foștilor iubiți. Instituția a lansat un concurs inedit dedicat fetelor care au rămas singure pe 14 februarie. Conceptul este simplu și terapeutic: participantele pot boteza un […] The post VIDEO // Concurs inedit la Grădina Zoologică din Chișinău: botează un gândac cu numele fostului și vezi cum e mâncat appeared first on Omniapres.
17:20
Primarul satului Dereneu, raionul Călărași, Vasile Revenco, a fost eliberat din arest și plasat sub control judiciar pentru 30 de zile. Decizia a fost pronunțată vineri, 13 februarie, de Judecătoria Strășeni, după ce edilul fusese reținut în urma incidentelor produse la biserica din localitate. Potrivit hotărârii instanței, Vasile Revenco are obligația să se prezinte la […] The post VIDEO // Primarul din Dereneu, plasat sub control judiciar pentru 30 de zile appeared first on Omniapres.
17:10
VIDEO // Permis obținut de 11 zile, aproape pierdut: un tânăr de 18 ani din Chișinău, filmat trecând pe roșu # Omniapres
La doar 11 zile după ce și-a obținut permisul de conducere, un tânăr de 18 ani din capitală riscă să rămână fără dreptul de a urca la volan. Poliția s-a autosesizat după ce, pe rețelele sociale, au apărut imagini video în care șoferul unui BMW încalcă mai multe reguli de circulație, punând în pericol ceilalți […] The post VIDEO // Permis obținut de 11 zile, aproape pierdut: un tânăr de 18 ani din Chișinău, filmat trecând pe roșu appeared first on Omniapres.
16:40
Igor Dodon: Este dureros să realizăm că am ajuns în punctul în care, în Moldova, oamenii sunt practic pedepsiți pentru credință # Omniapres
Igor Dodon, liderul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, a fost astăzi alături de locuitorii din Dereneu. “Prin eforturi comune, am reușit să obținem eliberarea a trei locuitori ai satului Dereneu, reținuți pentru faptul că au ieșit în apărarea bisericii lor. Printre ei se află și primarul localității. În privința celor eliberați au fost impuse anumite […] The post Igor Dodon: Este dureros să realizăm că am ajuns în punctul în care, în Moldova, oamenii sunt practic pedepsiți pentru credință appeared first on Omniapres.
16:10
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis Cod galben de ceață pentru întreg teritoriul Republicii Moldova. Avertizarea a fost emisă pe 13 februarie 2026, la ora 13:00, și este valabilă până pe 14 februarie, ora 12:00. Potrivit meteorologilor, pe arii extinse se va menține ceață densă, iar vizibilitatea va scădea la 200 de metri și, izolat, […] The post Cod galben de ceață în toată țara: vizibilitate redusă până pe 14 februarie appeared first on Omniapres.
15:50
„Bani aruncați pe drumuri”: Chironda reclamă lucrări de peste 100 de milioane lei cu rezultate temporare în Chișinău # Omniapres
Expertul în urbanism Victor Chironda acuză autoritățile municipale că ar fi cheltuit peste 100 de milioane de lei, în ultimii trei ani, pentru aplicarea unui strat subțire de asfalt lichid peste drumurile din Chișinău, o metodă destinată doar întreținerii preventive, nu reparațiilor capitale. Potrivit acestuia, tehnologia ar fi fost folosită pe bulevarde cu trafic intens […] The post „Bani aruncați pe drumuri”: Chironda reclamă lucrări de peste 100 de milioane lei cu rezultate temporare în Chișinău appeared first on Omniapres.
15:10
VIDEO // Otrăvire narcotică în școală? Costiuc cere demiterea lui Cernăuțeanu. Poliția: „Fals!” # Omniapres
Deputatul partidului Democrația Acasă, Vasile Costiuc, a publicat un video pe TikTok în care a vorbit despre „un caz șocant” care s-ar fi produs într-un liceu din Ștefan Vodă, susținând că o copilă ar fi ajuns în reanimare în urma consumului de droguri. „Un caz șocant s-a întâmplat la Ștefan Vodă, într-un liceu. O fetiță […] The post VIDEO // Otrăvire narcotică în școală? Costiuc cere demiterea lui Cernăuțeanu. Poliția: „Fals!” appeared first on Omniapres.
14:40
Furtună, după un nou incident tragic în Armată: ”Sunt deja mai multe decese și traumatisme grave în Armata Națională, toate pe timp de pace” # Omniapres
Lidera Partidului Politic „Moldova Mare”, Victoria Furtună, a publicat un mesaj critic în contextul mai multor decese înregistrate în Armata Națională a Republicii Moldova. Aceasta a făcut referire la cazul unui militar de 24 de ani din Florești, care s-ar fi împușcat cu arma din dotare în ianuarie 2026 și a decedat ulterior la spital, […] The post Furtună, după un nou incident tragic în Armată: ”Sunt deja mai multe decese și traumatisme grave în Armata Națională, toate pe timp de pace” appeared first on Omniapres.
14:10
Slalom printre craterele formate pe drumurile din Chișinău! Autoritățile intervin cu reparații provizorii # Omniapres
Gropile apărute în urma condițiilor meteo severe sunt reparate în mai multe sectoare ale capitalei, anunță autoritățile municipale. Primăria Municipiului Chișinău informează că serviciile de profil desfășoară lucrări de întreținere a infrastructurii rutiere, după ce temperaturile scăzute și variațiile climatice din această iarnă au afectat carosabilul. Echipele Regiei „Exdrupo” intervin pentru remedierea avariilor de pe […] The post Slalom printre craterele formate pe drumurile din Chișinău! Autoritățile intervin cu reparații provizorii appeared first on Omniapres.
13:40
Persecuția, inclusiv online, devine infracțiune: modificările la Codul Penal intră în vigoare pe 14 februarie # Omniapres
Modificările la Codul Penal care incriminează persecuția, inclusiv în mediul online, intră în vigoare pe 14 februarie. Noile prevederi permit sancționarea clară a comportamentelor de hărțuire repetată și intruzivă. Măsura face parte dintr-un pachet mai amplu de schimbări legislative, menite să consolideze protecția victimelor violenței și să adapteze cadrul legal la noile forme de abuz, […] The post Persecuția, inclusiv online, devine infracțiune: modificările la Codul Penal intră în vigoare pe 14 februarie appeared first on Omniapres.
13:10
Unul dintre cei patru credincioși reținuți în biserica din Dereneu a fost eliberat, însă nu va putea părăsi țara timp de 30 de zile, potrivit deciziei instanței. Magistrații de la Judecătoria Strășeni au dispus cercetarea în libertate a bărbatului, tată a cinci copii, reținut pe 10 februarie în urma incidentelor din biserica „Adormirea Maicii Domnului” […] The post VIDEO // Tată a cinci copii, eliberat din arest în dosarul bisericii din Dereneu appeared first on Omniapres.
13:00
Peste 100 de moldoveni au devenit milionari, după ce au descoperit câștiguri amețitoare la loterie. Portalul operatorului autorizat din domeniu informează că milionarul cu numărul 100 este un tânăr din Edineț, Alexandr Arsenii, care a câștigat exact 1 000 000 de lei într-un bilet cumpărat la o benzinărie, scrie Ziua.md. Alexandr are 33 de ani […] The post Un bărbat din Edineț a mers după o cafea și s-a ales cu un milion de lei appeared first on Omniapres.
12:40
Incident feroviar în București: vagon al trenului Kiev–Chișinău–București, sărit de pe șină # Omniapres
Trenul „Prieteniei”, care face legătura între Kiev, Chișinău și București, a deraiat în Gara de Nord, vineri dimineață, în timpul unei manevre tehnice, iar traficul feroviar în zonă a fost temporar afectat. Incidentul s-a produs la ora 08:20, când garnitura trenului IRN 401 era împinsă din stație către depou. În timpul manevrei, prima osie a […] The post Incident feroviar în București: vagon al trenului Kiev–Chișinău–București, sărit de pe șină appeared first on Omniapres.
12:20
Au apărut noii detalii despre militarul în termen al Armatei Naționale care a murit, după ce în seara zilei de ieri s-a împușcat cu arma din dotare, în timpul îndeplinirii serviciului la post. Surse PulsMedia.MD, apropiate anchetei, au comunicat că este vorba despre un tânăr în vârstă de 18 ani, originar din localitatea Gangura, raionul […] The post Noi detalii în cazul militarului decedat: a fost găsit un mesaj de adio appeared first on Omniapres.
11:40
Chișinăul exclude modernizarea MGRES pentru a funcționa pe cărbune ucrainean: costuri prea mari # Omniapres
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, afirmă că autoritățile nu iau în calcul modernizarea Centralei de la Cuciurgan pentru a funcționa pe cărbune ucrainean, întrucât o astfel de intervenție ar implica cheltuieli mari și nu ar aduce beneficii economice în actualul context. Într-o emisiune la Realitatea TV, oficialul a explicat că ideea utilizării cărbunelui din Ucraina pentru […] The post Chișinăul exclude modernizarea MGRES pentru a funcționa pe cărbune ucrainean: costuri prea mari appeared first on Omniapres.
11:30
VIDEO // Îndemnul lui Renato Usatîi față de guvernare: „Măcar să ne ascultați – poate avem și noi vreo inițiativă bună” # Omniapres
Majoritatea parlamentară și opoziția ar trebui să fie unite în acțiuni atunci când este vorba despre cultură, educație, tineret și sport, a declarat președintele fracțiunii Partidul Nostru, Renato Usatîi, în plenul Parlamentului. „Au trecut doar câteva luni de când suntem aici, dar văd același sistem. Când sunt alegeri, nu se închid școli, nu se fac […] The post VIDEO // Îndemnul lui Renato Usatîi față de guvernare: „Măcar să ne ascultați – poate avem și noi vreo inițiativă bună” appeared first on Omniapres.
11:20
Irina Vlah, adresare către corpul diplomatic: Opoziția puternică – frica PAS. Adevărul despre „democrația” din Moldova # Omniapres
Irina Vlah, liderul Partidului „Inima Moldovei”, a acuzat guvernarea PAS că menține partidul său sub restricții, pe care le califică drept abuzive, pentru a elimina o opoziție incomodă. Într-o scrisoare deschisă, adresată corpului diplomatic acreditat în Republica Moldova, Vlah a cerut monitorizarea situației, descriind-o ca pe o „sfidare directă a democrației”. „Regimului PAS îi este […] The post Irina Vlah, adresare către corpul diplomatic: Opoziția puternică – frica PAS. Adevărul despre „democrația” din Moldova appeared first on Omniapres.
11:10
Noul șef al Serviciului Pază și Protecție de Stat (SPPS), Alexandru Harea, a indicat în declarația sa de avere și interese personale pentru anul 2024 că deține mai multe conturi în instituții financiare internaționale, dar și active virtuale. De la locul de muncă – Ministerul Apărării, Harea a declarat venituri salariale, din indemnizația unică la […] The post Averea noului sef SPPS: Conturi bancare din SUA și criptomonede appeared first on Omniapres.
10:40
Semnături false la transferul bisericii din Dereneu? Ministerul Justiției, chemat să retragă actul din 2017 # Omniapres
Un nou demers pentru anularea transferului parohiei din Dereneu a fost depus la Ministerul Justiției de reprezentanți ai Episcopiei Ungheni și Nisporeni, care solicită retragerea unui act administrativ emis în 2017. Secretarul Episcopiei Ungheni și Nisporeni, Vadim Korostinski, împreună cu o fostă consilieră parohială din satul Dereneu, raionul Călărași, au depus o cerere prealabilă prin […] The post Semnături false la transferul bisericii din Dereneu? Ministerul Justiției, chemat să retragă actul din 2017 appeared first on Omniapres.
10:10
Serviciul de Protecție și Pază de Stat are un nou director, după ce președinta Maia Sandu a semnat decretul de numire a lui Alexandru Harea în fruntea instituției. Potrivit documentului oficial, Alexandru Harea va prelua funcția de director al Serviciul de Protecție și Pază de Stat începând cu data de 18 februarie 2026, urmând să-și […] The post Un nou director la SPPS, după demisia lui Vasile Popa. Maia Sandu a semnat decretul appeared first on Omniapres.
09:40
Victoria Furtună a comentat rezultatele Republicii Moldova în Indicele Percepției Corupției (IPC) 2025, publicat de Transparency International, care arată un scor de 42 de puncte și o clasare pe locul 80 din 182 de țări. În opinia sa, acest rezultat reprezintă primul regres al țării după ani de progres continuu în domeniul reformelor anticorupție și […] The post Furtună, despre scorul Moldovei în Indicele Percepției Corupției: Zero eficiență appeared first on Omniapres.
09:20
Vești bune pentru locuitorii capitalei. Tariful la căldură scade la 2020 lei/Gcal, începând de vineri, 13 februarie, odată cu publicarea în Monitorul Oficial a deciziei Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE). Astfel, chișinăuienii vor plăti cu 490 de lei mai puțin pentru o gigacalorie, față de tariful anterior de 2510 lei (fără TVA). Decizia […] The post Căldura se ieftinește de azi în Chișinău: 2020 lei pentru o gigacalorie appeared first on Omniapres.
07:10
Ziua de 13 februarie vine cu vești încurajatoare, mai ales pe zona financiară. Pentru unii nativi se anunță creșteri de venit, recuperări de bani sau recompense pentru munca depusă, iar pentru alții – echilibru între cheltuieli și plăceri. Este o zi în care calmul, încrederea în sine și deciziile cumpătate ajută la depășirea provocărilor și […] The post Horoscop 13 februarie 2026. Recompense pentru eforturile din ultima perioadă appeared first on Omniapres.
12 februarie 2026
20:10
Un nou incident s-a produs în Armata Națională. Ministerul Apărării a comunicat că un militar în termen s-a rănit mortal cu arma din dotare, în timpul îndeplinirii serviciului la post. Tragedia s-a produs în această seară, la 18:15 minute. Medicii sosiți la fața locului au constatat decesul soldatului. Poliția investighează cazul, iar ministrul Apărării a dispus desfăşurarea unei anchete de serviciu pentru […] The post Un militar în termen s-a împușcat cu arma din dotare appeared first on Omniapres.
18:10
Situație fără precedent în Rada Supremă a Ucrainei, unde mai mulți deputați au ajuns cu simptome specifice unei toxiinfecții alimentare, iar activitatea legislativă a fost serios afectată. Autoritățile sanitare au demarat o anchetă pentru a stabili cauza exactă a incidentului. Potrivit șefei serviciului de presă al Parlamentului, Aliona Matveeva, specialiștii sanitar-epidemiologi au început verificările, intervievează […] The post Parlamentul ucrainean, paralizat de o posibilă toxiinfecție appeared first on Omniapres.
17:40
Securitatea energetică a Republicii Moldova rămâne strâns legată de infrastructura țărilor vecine, în contextul în care barierele geologice și financiare fac imposibilă, în viitorul apropiat, construcția unor depozite proprii pentru stocarea gazelor naturale. Potrivit ministrului Energiei, Dorin Junghietu, “investițiile pentru un astfel de depozit subteran s-ar ridica la 16 miliarde de dolari”, notează Moldova1. În […] The post Dorin Junghietu: Un depozit subteran propriu de gaze ar costa 16 miliarde de dolari appeared first on Omniapres.
17:20
Procesul de judecată pentru apărarea onoarei Maiei Sandu s-a încheiat. Ce sentință a pronunțat instanța # Omniapres
Scuze publice, dezmințirea informațiilor și 450 de lei. Este sentința în procesul de „apărare a onoarei” intentat de președinta Maia Sandu împotriva Annei Mihalachi. Hotărârea a fost pronunțată în cadrul ședinței de astăzi, 12 februarie, la Judecătoria Chișinău, sediul Centru, notează agora.md. Instanța a admis parțial cererea de chemare în judecată depusă de Maia Sandu împotriva […] The post Procesul de judecată pentru apărarea onoarei Maiei Sandu s-a încheiat. Ce sentință a pronunțat instanța appeared first on Omniapres.
