VIDEO // Permis obținut de 11 zile, aproape pierdut: un tânăr de 18 ani din Chișinău, filmat trecând pe roșu

16:10

Beijingul nu este un post de recompensă politică, iar numirea unui ambasador în China trebuie tratată ca un test de maturitate strategică pentru Republica Moldova. Este mesajul transmis de fostul prim-ministru Ion Sturza, într-o reacție publicată pe rețelele sociale, după desemnarea lui Petru Frunze în funcția de ambasador al Republicii Moldova în China. Sturza susține […] The post Ion Sturza, critic la adresa numirii lui ex-deputatului PAS, Petru Frunze, ambasador la Beijing: „Nu este un post de recompensă politică” appeared first on Omniapres.