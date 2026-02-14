VIDEO // Tânărul șofer, deja cunoscut pentru încălcări grave, a provocat un nou accident

11:10

Tariful la energia termică pentru consumatorii din Chișinău scade cu aproape 500 de lei pentru o gigacalorie, în timp ce la Bălți căldura se va scumpi cu 75 de lei. Noile prețuri au fost aprobate de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică și vor intra în vigoare după publicarea în Monitorul Oficial. Pentru consumatorii deserviți […]