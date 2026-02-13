Arcul de Triumf din Chișinău, iluminat în roșu, cu ocazia Anului Nou chinezesc

09:10

Președintele Parlamentului, Igor Grosu, afirmă că autoritățile de la Chișinău au discutat cu partea română după ce peste 100 000 de cetățeni moldoveni cu cetățenie română au rămas fără cărți de identitate în ultimii doi ani. În cadrul emisiunii de la Vocea Basarabiei, Grosu a spus că a fost solicitată o soluție și un termen […] The post VIDEO // Igor Grosu: Am cerut Bucureștiului un răgaz pentru cetățenii afectați de anularea buletinelor appeared first on Omniapres.