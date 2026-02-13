Furtună, despre scorul Moldovei în Indicele Percepției Corupției: Zero eficiență
Omniapres, 13 februarie 2026 09:40
Victoria Furtună a comentat rezultatele Republicii Moldova în Indicele Percepției Corupției (IPC) 2025, publicat de Transparency International, care arată un scor de 42 de puncte și o clasare pe locul 80 din 182 de țări. În opinia sa, acest rezultat reprezintă primul regres al țării după ani de progres continuu în domeniul reformelor anticorupție și […]
• • •
Acum 15 minute
09:40
Victoria Furtună a comentat rezultatele Republicii Moldova în Indicele Percepției Corupției (IPC) 2025, publicat de Transparency International, care arată un scor de 42 de puncte și o clasare pe locul 80 din 182 de țări. În opinia sa, acest rezultat reprezintă primul regres al țării după ani de progres continuu în domeniul reformelor anticorupție și […]
Acum o oră
09:20
Vești bune pentru locuitorii capitalei. Tariful la căldură scade la 2020 lei/Gcal, începând de vineri, 13 februarie, odată cu publicarea în Monitorul Oficial a deciziei Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE). Astfel, chișinăuienii vor plăti cu 490 de lei mai puțin pentru o gigacalorie, față de tariful anterior de 2510 lei (fără TVA). Decizia […]
Acum 4 ore
07:10
Ziua de 13 februarie vine cu vești încurajatoare, mai ales pe zona financiară. Pentru unii nativi se anunță creșteri de venit, recuperări de bani sau recompense pentru munca depusă, iar pentru alții – echilibru între cheltuieli și plăceri. Este o zi în care calmul, încrederea în sine și deciziile cumpătate ajută la depășirea provocărilor și […]
Acum 24 ore
20:10
Un nou incident s-a produs în Armata Națională. Ministerul Apărării a comunicat că un militar în termen s-a rănit mortal cu arma din dotare, în timpul îndeplinirii serviciului la post. Tragedia s-a produs în această seară, la 18:15 minute. Medicii sosiți la fața locului au constatat decesul soldatului. Poliția investighează cazul, iar ministrul Apărării a dispus desfăşurarea unei anchete de serviciu pentru […]
18:10
Situație fără precedent în Rada Supremă a Ucrainei, unde mai mulți deputați au ajuns cu simptome specifice unei toxiinfecții alimentare, iar activitatea legislativă a fost serios afectată. Autoritățile sanitare au demarat o anchetă pentru a stabili cauza exactă a incidentului. Potrivit șefei serviciului de presă al Parlamentului, Aliona Matveeva, specialiștii sanitar-epidemiologi au început verificările, intervievează […]
17:40
Securitatea energetică a Republicii Moldova rămâne strâns legată de infrastructura țărilor vecine, în contextul în care barierele geologice și financiare fac imposibilă, în viitorul apropiat, construcția unor depozite proprii pentru stocarea gazelor naturale. Potrivit ministrului Energiei, Dorin Junghietu, "investițiile pentru un astfel de depozit subteran s-ar ridica la 16 miliarde de dolari", notează Moldova1. În […]
17:20
Procesul de judecată pentru apărarea onoarei Maiei Sandu s-a încheiat. Ce sentință a pronunțat instanța # Omniapres
Scuze publice, dezmințirea informațiilor și 450 de lei. Este sentința în procesul de „apărare a onoarei" intentat de președinta Maia Sandu împotriva Annei Mihalachi. Hotărârea a fost pronunțată în cadrul ședinței de astăzi, 12 februarie, la Judecătoria Chișinău, sediul Centru, notează agora.md. Instanța a admis parțial cererea de chemare în judecată depusă de Maia Sandu împotriva […]
16:40
Undă verde de la Comisia Europeană: export de carne de pasăre din toată Republica Moldova # Omniapres
Carne proaspătă de pasăre, precum și produsele din carne de pasăre pot fi exportate în Uniunea Europeană de pe întreg teritoriul Republicii Moldova, potrivit unei decizii a Comisiei Europene din 6 februarie 2026. Acest fapt confirmă nivelul tot mai înalt al standardelor de calitate și siguranță alimentară a produselor din Republica Moldova, dar și activitatea […]
16:20
VIDEO // Renato Usatîi cere audierea premierului în Parlament: Guvernul pare pe „modul de economisire” – funcționează, dar fără sunet # Omniapres
Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, a solicitat, în cadrul ședinței plenare, ca prim-ministrul Alexandru Munteanu să fie invitat în Parlament până la data de 22 mai. „Pentru că după aceasta el pleacă", a declarat Renato Usatîi. El a menționat că au existat și alte propuneri de a-l invita pe prim-ministru să prezinte un raport în […]
16:10
O navă maritimă evaluată la 26 de milioane de dolari este vizată într-un dosar penal de delapidare instrumentat de procurorii PCCOCS, în comun cu ofițerii CNA. Mai multe persoane din Chișinău sunt cercetate după ce proprietarul ar fi fost deposedat ilegal de dreptul asupra navei. Potrivit oamenilor legii, suspecții – cetățeni ai Republicii Moldova – […]
15:50
MEC va emite în martie ordinul de reorganizare a școlilor mici. Consiliile raionale au termen până la 1 iunie # Omniapres
Ministerul Educației va emite în luna martie ordinul privind reorganizarea școlilor cu un număr mic de elevi, iar consiliile raionale vor fi obligate să adopte deciziile necesare până la 1 iunie, astfel încât din 1 septembrie elevii să înceapă anul școlar în instituții reorganizate. Ministrul Educației a cerut deputaților și autorităților locale, de la tribuna […]
15:10
Eurodeputatul Dan Barna preia funcția de vicepreședinte al Delegației la Comitetul UE–Moldova # Omniapres
Europarlamentarul român Dan Barna (Renew Europe) a fost ales astăzi în funcția de vicepreședinte al Delegației la Comitetul Parlamentar de Asociere UE-Moldova. Acesta a subliniat că rolul delegației trebuie să evolueze de la simpla monitorizare a Acordului de Asociere la un parteneriat proactiv, capabil să răspundă provocărilor de securitate și reformă. „Este o onoare să […]
14:40
Mai puțin de un sfert dintre cei care vor permis categoria B trec examenul practic de șofat # Omniapres
Rata de promovare la examenele pentru permisul auto rămâne scăzută în cazul mai multor școli auto, iar unele instituții riscă suspendarea sau chiar retragerea acreditării. Datele au fost publicate de Ministerul Educației și Cercetării și vizează rezultatele obținute în 2025 la examenele organizate de Agenția Servicii Publice. Potrivit autorităților, școlile auto sunt obligate să asigure […]
14:10
Un lot de aproape șase tone de bomboane cu aromă de măr și căpșună a fost blocat la frontiera Leușeni de inspectorii Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, după ce s-a constatat că produsele erau etichetate în mod înșelător. Este vorba despre 5.961 de kilograme de dulciuri al căror ambalaj ilustra fructe – mere și căpșuni […]
13:30
Zeci de transportatori de pasageri au protestat joi, 12 februarie, în fața sediului Agenția Națională Transport Auto, nemulțumiți de activitatea instituției și de situația din domeniul transportului rutier. Acțiunea a început în jurul orei 11:00, când șoferii și-au parcat microbuzele în scuarul din fața Gării și au claxonat în semn de protest. Manifestația a fost […]
13:10
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a reacționat după declarațiile făcute de ambasadorul Federației Ruse, neacreditat la Chișinău, Oleg Ozerov, într-un interviu, în care diplomatul a criticat autoritățile moldovene și a sugerat că Rusia „poate răspunde". Grosu a calificat apariția ambasadorului, cu trabuc și whisky în timpul interviului, drept una sfidătoare. „Din ceea ce am citit eu […]
13:10
O postare a unei tinere din Chișinău a stârnit un val puternic de reacții pe rețelele sociale. Femeia acuză clinica privată Medpark de o gravă eroare medicală în timpul acordării asistenței la naștere. Potrivit acesteia, după ce a născut în cadrul instituției, s-a confruntat cu complicații severe, care i-au pus viața în pericol. Tânăra povestește […]
12:30
VIDEO // Schimb de replici în Parlament: Dodon cere audierea premierului, PAS spune „inoportun” # Omniapres
Schimb de replici în plenul Parlamentului, după ce fracțiunea PSRM a propus invitarea premierului Alexandru Munteanu pentru a prezenta un raport privind activitatea Guvernului la 100 de zile de la învestire. Inițiativa, anunțată de liderul socialiștilor Igor Dodon, nu a fost susținută de majoritatea parlamentară. Igor Dodon a declarat că prim-ministrul ar trebui să vină […]
12:10
Curtea Constituțională, în cadrul ședinței de astăzi, a validat mandatul unui deputat în Parlamentul Republicii Moldova. Curtea a examinat propunerea Comisiei Electorale Centrale (CEC) de a valida mandatul candidatului supleant de pe lista Partidului Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate", Rotari Tatiana. La ședință a participat secretara CEC, Dana Munteanu, reprezentantul fracțiunii și candidata supleantă. În […]
11:40
Maia Sandu participă la Conferința de Securitate de la München, alături de aproape 50 de lideri mondiali # Omniapres
Președinta Maia Sandu va participa în perioada 13-14 februarie la Conferința de Securitate de la München, unul dintre cele mai importante forumuri internaționale dedicate securității globale. În marja conferinței, șefa statului va avea întrevederi bilaterale cu mai mulți omologi și oficiali de rang înalt, în cadrul cărora vor fi abordate subiecte ce țin de situația […]
11:10
Tariful la energia termică pentru consumatorii din Chișinău scade cu aproape 500 de lei pentru o gigacalorie, în timp ce la Bălți căldura se va scumpi cu 75 de lei. Noile prețuri au fost aprobate de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică și vor intra în vigoare după publicarea în Monitorul Oficial. Pentru consumatorii deserviți […]
10:30
Mascații la ușă! Chișinăuian reținut pentru 72 de ore într-o anchetă privind bani pentru partide # Omniapres
Un bărbat din Chișinău a fost reținut pentru 72 de ore într-un dosar ce vizează finanțarea ilicită a partidelor politice, fiind suspectat că ar fi acționat în complicitate cu o persoană originară din raionul Anenii Noi, reținută anterior în același caz. Potrivit anchetatorilor, suspectul ar fi fost implicat în transmiterea centralizată a unor mijloace financiare […]
10:10
VIDEO // Deputat PAS, despre tensiunile de la Dereneu: Cancelaria de Stat ar trebui să intervină ca mediator # Omniapres
Deputatul PAS, Alexandru Trubca, a comentat conflictul izbucnit la Dereneu, afirmând că toate părțile implicate trebuie să acționeze în limitele legii. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei emisiuni de la Realitatea TV. „În primul rând, noi îndemnăm toți participanții la această situație să respecte legea. Există o decizie a Ministerului din 2019 și o […]
Ieri
09:40
O femeie de 62 de ani și-a pierdut viața în urma unui accident rutier produs ieri seara pe traseul R-6, la intrarea în localitatea Bănești, raionul Telenești. Potrivit informațiilor preliminare oferite de poliție, victima traversa regulamentar carosabilul pe trecerea de pietoni în momentul în care a fost lovită de un automobil de model Volkswagen, condus […]
09:10
VIDEO // Igor Grosu: Am cerut Bucureștiului un răgaz pentru cetățenii afectați de anularea buletinelor # Omniapres
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, afirmă că autoritățile de la Chișinău au discutat cu partea română după ce peste 100 000 de cetățeni moldoveni cu cetățenie română au rămas fără cărți de identitate în ultimii doi ani. În cadrul emisiunii de la Vocea Basarabiei, Grosu a spus că a fost solicitată o soluție și un termen […]
07:10
Ziua de 12 februarie aduce un amestec echilibrat de câștiguri și cheltuieli, dar și soluții care ajută la menținerea controlului financiar. Pentru mulți nativi apar venituri suplimentare, bani recuperați sau oportunități de muncă în paralel, în timp ce alții lansează proiecte ori primesc sprijin din partea familiei și a apropiaților. Este o zi bună pentru […]
11 februarie 2026
18:10
VIDEO // Mașină căutată, ridicată din parcarea specială: doi deputați din partidul Democrația Acasă, vizați într-un dosar # Omniapres
Polițiștii au depistat în trafic, la Cahul, pe 7 februarie, un mijloc de transport anunțat în căutare de către un executor judecătoresc, în vederea asigurării executării silite. Autovehiculul a fost reținut și plasat la parcarea specială, conform prevederilor legale în vigoare. Ulterior, Poliția a anunțat că „doi deputați din cadrul unui partid în Parlamentul Republicii […]
17:30
Avocatul Mitropoliei Basarabiei: Disputa de la Dereneu este juridică, nu politico-religioasă # Omniapres
Avocatul Mitropoliei Basarabiei și al comunității religioase, Constantin Turuta, declară că disputa privind biserica din Dereneu, raionul Călărași, nu este una politico-religioasă, ci juridică. Potrivit lui Turuta, acț
17:10
85 de milioane de euro pentru un nou stadion, gata în 4–5 ani. Deputat PAS: „Există voință politică pentru acest proiect” # Omniapres
Construcția noului stadion național în Republica Moldova, anunțat de deputații PAS la sfârșitul anului 2025, ar putea dura aproximativ 4–5 ani, dacă vor fi respectate toate etapele legale și administrative. Declarația a fost făcută de deputatul PAS, ex-fotbalistul Maxim Potîrniche, în cadrul unei emisiuni de la NewsMaker. Potrivit parlamentarului, înainte de demararea lucrărilor este necesară […] The post 85 de milioane de euro pentru un nou stadion, gata în 4–5 ani. Deputat PAS: „Există voință politică pentru acest proiect” appeared first on Omniapres.
16:30
Un deținut din Penitenciarul nr. 4 Cricova a fost condamnat la încă 9 ani de închisoare pentru șantaj intim, după ce a estorcat 500 de lei de la un bărbat din Chișinău, cunoscut pe WhatsApp printr-un anunț fals publicat pe platforma „999”. Sentința a fost pronunțată de Judecătoria Chișinău, într-un dosar trimis în judecată de […] The post Deținut din Cricova, condamnat după ce a șantajat un chișinăuian cu poze intime appeared first on Omniapres.
16:10
Ion Sturza, critic la adresa numirii lui ex-deputatului PAS, Petru Frunze, ambasador la Beijing: „Nu este un post de recompensă politică” # Omniapres
Beijingul nu este un post de recompensă politică, iar numirea unui ambasador în China trebuie tratată ca un test de maturitate strategică pentru Republica Moldova. Este mesajul transmis de fostul prim-ministru Ion Sturza, într-o reacție publicată pe rețelele sociale, după desemnarea lui Petru Frunze în funcția de ambasador al Republicii Moldova în China. Sturza susține […] The post Ion Sturza, critic la adresa numirii lui ex-deputatului PAS, Petru Frunze, ambasador la Beijing: „Nu este un post de recompensă politică” appeared first on Omniapres.
15:40
VIDEO // BMW surprins fără a ceda trecerea pietonilor în capitală: conducătorul auto, sancționat # Omniapres
Un șofer care nu a acordat prioritate pietonilor pe strada Petru Zadnipru din Chișinău a fost identificat de polițiștii de patrulare la scurt timp după incident. Potrivit informațiilor oferite de oamenii legii, la volanul automobilului de marca BMW se afla un bărbat în vârstă de 42 de ani. Acesta ar fi ignorat obligația de a […] The post VIDEO // BMW surprins fără a ceda trecerea pietonilor în capitală: conducătorul auto, sancționat appeared first on Omniapres.
15:40
Mitropolia Basarabiei susține o conferință de presă în care va aborda situația Bisericii din localitatea Dereneu, raionul Călărași! The post LIVE Mitropolia Basarabiei, despre situația din Dereneu appeared first on Omniapres.
15:10
„Viitorul nostru depinde de modul în care îl construim împreună”, a transmis Maia Sandu, cu referire la alegerile din Găgăuzia. Președinta a menționat în timpul discursului susținut la aniversarea universității din Comrat că nu doar instituțiile academice, dar și autoritățile trebuie să se preocupe de conservarea și promovarea culturii găgăuze, scrie realitatea.md. Șefa statului a […] The post VIDEO // Maia Sandu, la Comrat: Găgăuzia nu se poate dezvolta în izolare appeared first on Omniapres.
14:30
VIDEO // Tensiuni la Dereneu: acces restricționat în biserică, poliția a instituit cordon de securitate # Omniapres
La Dereneu, raionul Călărași, conflictul din jurul bisericii din localitate continuă să tensioneze comunitatea, iar forțele de ordine au reinstalat un perimetru de securitate în jurul lăcașului de cult. Polițiștii și carabinierii controlează accesul în zonă, după ce în ultimele zile au avut loc îmbrânceli și altercații între susținătorii celor două mitropolii ortodoxe din Republica […] The post VIDEO // Tensiuni la Dereneu: acces restricționat în biserică, poliția a instituit cordon de securitate appeared first on Omniapres.
14:10
Elena Dragalin, mama fostei șefe a Procuraturii Anticorupție, a venit cu un comentariu amplu în contextul controverselor legate de componența lotului Republicii Moldova la Jocurile Olimpice de Iarnă Milano-Cortina 2026, afirmând că discuțiile apărute în spațiul public nu ar avea la bază criterii etnice, ci problema acordării cetățeniei și a azilului politic. „Zarva online din […] The post Dragalin: ”Oamenii nu mai au încredere în instituții. Nici în politicieni” appeared first on Omniapres.
13:40
Dosarul lui Constantin Țuțu ajunge la Curtea de Apel: procurorii cer o pedeapsă mai dură # Omniapres
Procuratura Anticorupție a contestat sentința în cazul fostului deputat Constantin Țuțu, depunând pe 10 februarie apel la Curtea de Apel Centru împotriva hotărârii pronunțate la 27 ianuarie 2026 de Judecătoria Chișinău. Procurorii consideră că sentința este parțial neîntemeiată, în special în partea în care fostul deputat a fost achitat pe capătul de acuzare privind îmbogățirea […] The post Dosarul lui Constantin Țuțu ajunge la Curtea de Apel: procurorii cer o pedeapsă mai dură appeared first on Omniapres.
13:10
O pacientă în vârstă de 91 de ani, diagnosticată cu o hernie hiatală gigantică de gradul IV, a fost operată cu succes după ce, anterior, intervenția fusese refuzată în alte instituții medicale din cauza vârstei înaintate și a complexității cazului. Potrivit reprezentanților Spitalul Repromed, femeia ajunsese într-un punct critic: nu mai putea consuma alimente și […] The post Intervenție rară la 91 de ani: pacientă cu hernie hiatală gigant, operată cu succes appeared first on Omniapres.
12:40
VIDEO // Deputat PAS, despre facturile mari la energie: „Cetățenii trebuie să aibă grijă cum consumă” # Omniapres
Deputatul PAS, Dorian Istrati, susține că nivelul facturilor la energie din luna ianuarie este determinat în mare parte de consum, suprafața locuinței și confortul ales de fiecare familie. În contextul valului de nemulțumiri apărute pe rețelele sociale, parlamentarul a declarat, în cadrul unei emisiuni la Realitatea, că cetățenii trebuie să fie atenți la eficiența energetică […] The post VIDEO // Deputat PAS, despre facturile mari la energie: „Cetățenii trebuie să aibă grijă cum consumă” appeared first on Omniapres.
12:10
Cum a ajuns delegația Moldovei la Kiev: tren pus la dispoziție de autoritățile ucrainene # Omniapres
Premierul Alexandru Munteanu, alături de mai mulți miniștri, au pornit la Kiev din Chișinău, nu din Polonia, așa cum s-a vehiculat în spațiul public. Precizările au fost făcute de purtătoarea de cuvânt a Executivului, Daniela Crudu, notează realitatea.md. Oficiala a menționat că trenul a fost pus la dispoziție de către autoritățile ucrainene. Potrivit ei, deplasarea […] The post Cum a ajuns delegația Moldovei la Kiev: tren pus la dispoziție de autoritățile ucrainene appeared first on Omniapres.
11:30
Sociolog, despre conflictul de la Dereneu: Nu mascații ar trebui să meargă, ci deputați de la guvernare și din opoziție, miniștri și președinta # Omniapres
„Nu mascații ar trebui să meargă la Dereneu, ci deputați de la guvernare și din opoziție, miniștri și președinta.” Declarația aparține sociologului Vitalie Sprînceană, care a comentat public tensiunile izbucnite la biserica „Adormirea Maicii Domnului” din satul Dereneu, raionul Călărași, unde conflictul dintre două comunități religioase a dus la mobilizarea forțelor de ordine. Într-un mesaj […] The post Sociolog, despre conflictul de la Dereneu: Nu mascații ar trebui să meargă, ci deputați de la guvernare și din opoziție, miniștri și președinta appeared first on Omniapres.
11:10
Un bărbat din Florești, reținut pentru 72 de ore: ar fi cerut 2 000 de euro pentru a „aranja” examenul auto # Omniapres
Un locuitor al satului Putinești, raionul Florești, a fost reținut pentru 72 de ore, fiind bănuit de trafic de influență într-un dosar ce vizează obținerea permisului de conducere contra mită. Potrivit Centrul Național Anticorupție, bărbatul ar fi susținut că are influență asupra angajaților Secției înmatriculare vehicule și documentare a conducătorilor auto Bălți și ar fi […] The post Un bărbat din Florești, reținut pentru 72 de ore: ar fi cerut 2 000 de euro pentru a „aranja” examenul auto appeared first on Omniapres.
10:40
Cei care își fac cumpărăturile în incinta Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău vor trebui să scoată din portofel doar lei moldovenești, dacă au statut de rezident al Republicii Moldova. Regula se aplică tuturor spațiilor comerciale din aeroport, indiferent dacă magazinele sunt amplasate înainte de controlul de frontieră sau în zona de securitate cu acces […] The post Fără valută la cumpărături în aeroport: moldovenii, obligați să achite exclusiv în lei appeared first on Omniapres.
10:10
VIDEO // Deputat PAS: „Profitul băncilor este foarte mic comparativ cu țările din regiune” # Omniapres
Deputatul PAS, Dorian Istrati, afirmă că profitul înregistrat de băncile din Republica Moldova este redus în termeni procentuali comparativ cu instituțiile financiare din regiune, în contextul dezbaterilor privind o eventuală majorare a impozitului pe profit. În cadrul unei emisiuni de la Rlive TV, Istrati a declarat că subiectul a fost analizat în cadrul Comisiei parlamentare […] The post VIDEO // Deputat PAS: „Profitul băncilor este foarte mic comparativ cu țările din regiune” appeared first on Omniapres.
Mai mult de 2 zile în urmă
09:40
Ukrenergo și Moldelectrica își pot extinde cooperarea: Kievul e disponibil să ofere cărbune MGRES # Omniapres
Dimensiunea energetică a fost unul dintre subiectele principale ale discuțiilor între delegația Republicii Moldova, condusă de Prim-ministrul Alexandru Munteanu, din care a făcut parte și ministrul Energiei, Dorin Junghietu, cu Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Un accent deosebit în cadrul întâlnirii a fost pus pe infrastructura energetică a Ucrainei și a Republicii Moldova, în special pe […] The post Ukrenergo și Moldelectrica își pot extinde cooperarea: Kievul e disponibil să ofere cărbune MGRES appeared first on Omniapres.
09:10
Drumurile naționale, practicabile în această dimineață: intervenții de deszăpezire pe mai multe trasee # Omniapres
Rețeaua de drumuri naționale este practicabilă în această dimineață, informează Administrația Națională a Drumurilor. Potrivit autorităților, pe majoritatea traseelor partea carosabilă este uscată, iar pe alocuri umedă, fără blocaje sau restricții majore de circulație. În timpul nopții, echipele de drumari au patrulat pe drumurile din nordul, centrul și sudul țării, intervenind operativ acolo unde condițiile […] The post Drumurile naționale, practicabile în această dimineață: intervenții de deszăpezire pe mai multe trasee appeared first on Omniapres.
07:10
Ziua de 11 februarie vine cu clarificări importante în plan personal, dar și cu mișcări concrete pe zona financiară. Pentru unii nativi se pot relua relații care păreau pierdute, în timp ce alții negociază salarii, obțin împrumuturi, prime sau acceptă colaborări menite să crească veniturile. Este o zi în care emoțiile și pragmatismul merg în […] The post Horoscop 11 februarie 2026. Relații reluate și decizii care aduc bani în plus appeared first on Omniapres.
10 februarie 2026
22:30
Mitropolia Basarabiei condamnă incidentul din Dereneu: ”Faptele comise întrunesc elementele unor infracțiuni grave împotriva ordinii publice” # Omniapres
Mitropolia Basarabiei condamnă în modul cel mai categoric escaladarea extrem de gravă, violentă și flagrant ilegală a acțiunilor desfășurate în această seară în localitatea Dereneu, raionul Călărași, împotriva unui lăcaș de cult care aparține de drept Mitropoliei Basarabiei și este protejat de lege, inclusiv ca monument de patrimoniu istoric. Într-un comunicat al Mitropoliei se menționează […] The post Mitropolia Basarabiei condamnă incidentul din Dereneu: ”Faptele comise întrunesc elementele unor infracțiuni grave împotriva ordinii publice” appeared first on Omniapres.
22:30
Liderul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, Igor Dodon, a cerut eliberarea persoanelor reținute la Dereneu, raionul Călărași. Politicianul dă vina pentru situația creată pe guvernare. ”Din cauza politicilor de învrăjbire și dezbinare promovate de guvernarea PAS, se întâmplă cazuri grave precum cel din Dereneu, unde comunitatea din sat e nevoită să își facă dreptate prin […] The post Dodon cere eliberarea tuturor celor reținuți de poliție la Dereneu appeared first on Omniapres.
21:50
VIDEO // Primarul din Dereneu și avocatul preotului din localitate, reținuți de mascații de la ”Fulger” # Omniapres
Primarul localității Dereneu, raionul Cplprași, Vasile Revenco, dar și avocatul preotului bisericii din localitate, numit de Mitropolia Chișinăului și Întregii Moldove, au fost reținuți. Poliția anunță că reținerea a avut loc cu puțin timp în urmă, cu implicarea ofițerilor de la brigada cu destinație specială ”Fulger”. Ulterior, au fost reținute încă patru persoane. ”În acțiunile […] The post VIDEO // Primarul din Dereneu și avocatul preotului din localitate, reținuți de mascații de la ”Fulger” appeared first on Omniapres.
