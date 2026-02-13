Căldura se ieftinește de azi în Chișinău: 2020 lei pentru o gigacalorie

09:10

Rețeaua de drumuri naționale este practicabilă în această dimineață, informează Administrația Națională a Drumurilor. Potrivit autorităților, pe majoritatea traseelor partea carosabilă este uscată, iar pe alocuri umedă, fără blocaje sau restricții majore de circulație. În timpul nopții, echipele de drumari au patrulat pe drumurile din nordul, centrul și sudul țării, intervenind operativ acolo unde condițiile