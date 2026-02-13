Incident feroviar în București: vagon al trenului Kiev–Chișinău–București, sărit de pe șină

11:30

„Nu mascații ar trebui să meargă la Dereneu, ci deputați de la guvernare și din opoziție, miniștri și președinta." Declarația aparține sociologului Vitalie Sprînceană, care a comentat public tensiunile izbucnite la biserica „Adormirea Maicii Domnului" din satul Dereneu, raionul Călărași, unde conflictul dintre două comunități religioase a dus la mobilizarea forțelor de ordine. Într-un mesaj […]