Administraţia Națională a Drumurilor atenționează de ceață densă pe drumuri: codul galben, valabil până la amiază
Omniapres, 14 februarie 2026 08:50
Administraţia Națională a Drumurilor (AND) recomandă participanților la trafic să fie prudenți la volan din cauza condițiilor meteo nefavorabile. În această dimineață, circulația se desfășoară în continuare în condiții de ceață densă, cu vizibilitate redusă de până la 200 m. Codul galben de ceață a fost prelungit și este valabil până la amiaza zilei de […] The post Administraţia Națională a Drumurilor atenționează de ceață densă pe drumuri: codul galben, valabil până la amiază appeared first on Omniapres.
Acum 10 minute
09:00
VIDEO // Tânărul șofer, deja cunoscut pentru încălcări grave, a provocat un nou accident # Omniapres
Tânărul de 18 ani, care deține permis de conducere de doar două săptămâni și care recent a încălcat grav regulile de circulație, pare de neoprit. Potrivit martorilor online, în seara zilei de vineri, 13 februarie, acesta a intrat cu mașina în niște arbuști de pe Bulevardul Traian, în sectorul Botanica al Capitalei. Incidentul a atras […] The post VIDEO // Tânărul șofer, deja cunoscut pentru încălcări grave, a provocat un nou accident appeared first on Omniapres.
Acum 30 minute
08:50
08:40
Președintele Maia Sandu s-a întâlnit la Munchen cu secretarul de stat al Statelor Unite ale Americii, Marco Rubio, în marja Conferinței de Securitate, care se desfășoară în perioada 13–15 februarie. În aceeași zi, șefa statului a mai avut întrevederi bilaterale și cu prim-ministrul Estoniei, Kristen Michal, precum și cu secretarul general al NATO, Mark Rutte. […] The post VIDEO // Maia Sandu, întâlnire cu secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, la Munchen appeared first on Omniapres.
Acum 2 ore
08:00
Horoscop 14 februarie 2026. Ziua Îndrăgostiților aduce clarificări și surprize pentru zodii # Omniapres
Ziua Îndrăgostiților vine cu reconfirmări și răspunsuri așteptate. Apar oameni și situații care ne ajută să înțelegem mai bine ce ne dorim și ce drum avem de urmat. Pentru unii nativi, este o zi a întâlnirilor importante și a reluării unor relații, iar pentru alții – un prilej de apropiere, bucurie și decizii luate din […] The post Horoscop 14 februarie 2026. Ziua Îndrăgostiților aduce clarificări și surprize pentru zodii appeared first on Omniapres.
Acum 24 ore
20:00
Arcul de Triumf din Capitală a fost iluminat decorativ, vineri seara, în roșu. Primăria anunță că acțiunea e prilejuită de celebrarea Anului Nou chinezesc, iar roșu este culoarea simbolică a norocului și prosperității. ”Iluminarea festivă va fi activată în perioada 13-18 februarie, zilnic, între 17:45 și 06:53, iar în noaptea de 17 spre 18 februarie, […] The post Arcul de Triumf din Chișinău, iluminat în roșu, cu ocazia Anului Nou chinezesc appeared first on Omniapres.
18:00
VIDEO // Concurs inedit la Grădina Zoologică din Chișinău: botează un gândac cu numele fostului și vezi cum e mâncat # Omniapres
De Ziua Îndrăgostiților, la Grădina Zoologică din Chișinău nu se oferă flori și inimioare, ci… gândaci. Iar nu orice gândaci, ci unii cu nume sonore – exact ca ale foștilor iubiți. Instituția a lansat un concurs inedit dedicat fetelor care au rămas singure pe 14 februarie. Conceptul este simplu și terapeutic: participantele pot boteza un […] The post VIDEO // Concurs inedit la Grădina Zoologică din Chișinău: botează un gândac cu numele fostului și vezi cum e mâncat appeared first on Omniapres.
17:20
Primarul satului Dereneu, raionul Călărași, Vasile Revenco, a fost eliberat din arest și plasat sub control judiciar pentru 30 de zile. Decizia a fost pronunțată vineri, 13 februarie, de Judecătoria Strășeni, după ce edilul fusese reținut în urma incidentelor produse la biserica din localitate. Potrivit hotărârii instanței, Vasile Revenco are obligația să se prezinte la […] The post VIDEO // Primarul din Dereneu, plasat sub control judiciar pentru 30 de zile appeared first on Omniapres.
17:10
VIDEO // Permis obținut de 11 zile, aproape pierdut: un tânăr de 18 ani din Chișinău, filmat trecând pe roșu # Omniapres
La doar 11 zile după ce și-a obținut permisul de conducere, un tânăr de 18 ani din capitală riscă să rămână fără dreptul de a urca la volan. Poliția s-a autosesizat după ce, pe rețelele sociale, au apărut imagini video în care șoferul unui BMW încalcă mai multe reguli de circulație, punând în pericol ceilalți […] The post VIDEO // Permis obținut de 11 zile, aproape pierdut: un tânăr de 18 ani din Chișinău, filmat trecând pe roșu appeared first on Omniapres.
16:40
Igor Dodon: Este dureros să realizăm că am ajuns în punctul în care, în Moldova, oamenii sunt practic pedepsiți pentru credință # Omniapres
Igor Dodon, liderul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, a fost astăzi alături de locuitorii din Dereneu. “Prin eforturi comune, am reușit să obținem eliberarea a trei locuitori ai satului Dereneu, reținuți pentru faptul că au ieșit în apărarea bisericii lor. Printre ei se află și primarul localității. În privința celor eliberați au fost impuse anumite […] The post Igor Dodon: Este dureros să realizăm că am ajuns în punctul în care, în Moldova, oamenii sunt practic pedepsiți pentru credință appeared first on Omniapres.
16:10
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis Cod galben de ceață pentru întreg teritoriul Republicii Moldova. Avertizarea a fost emisă pe 13 februarie 2026, la ora 13:00, și este valabilă până pe 14 februarie, ora 12:00. Potrivit meteorologilor, pe arii extinse se va menține ceață densă, iar vizibilitatea va scădea la 200 de metri și, izolat, […] The post Cod galben de ceață în toată țara: vizibilitate redusă până pe 14 februarie appeared first on Omniapres.
15:50
„Bani aruncați pe drumuri”: Chironda reclamă lucrări de peste 100 de milioane lei cu rezultate temporare în Chișinău # Omniapres
Expertul în urbanism Victor Chironda acuză autoritățile municipale că ar fi cheltuit peste 100 de milioane de lei, în ultimii trei ani, pentru aplicarea unui strat subțire de asfalt lichid peste drumurile din Chișinău, o metodă destinată doar întreținerii preventive, nu reparațiilor capitale. Potrivit acestuia, tehnologia ar fi fost folosită pe bulevarde cu trafic intens […] The post „Bani aruncați pe drumuri”: Chironda reclamă lucrări de peste 100 de milioane lei cu rezultate temporare în Chișinău appeared first on Omniapres.
15:10
VIDEO // Otrăvire narcotică în școală? Costiuc cere demiterea lui Cernăuțeanu. Poliția: „Fals!” # Omniapres
Deputatul partidului Democrația Acasă, Vasile Costiuc, a publicat un video pe TikTok în care a vorbit despre „un caz șocant” care s-ar fi produs într-un liceu din Ștefan Vodă, susținând că o copilă ar fi ajuns în reanimare în urma consumului de droguri. „Un caz șocant s-a întâmplat la Ștefan Vodă, într-un liceu. O fetiță […] The post VIDEO // Otrăvire narcotică în școală? Costiuc cere demiterea lui Cernăuțeanu. Poliția: „Fals!” appeared first on Omniapres.
14:40
Furtună, după un nou incident tragic în Armată: ”Sunt deja mai multe decese și traumatisme grave în Armata Națională, toate pe timp de pace” # Omniapres
Lidera Partidului Politic „Moldova Mare”, Victoria Furtună, a publicat un mesaj critic în contextul mai multor decese înregistrate în Armata Națională a Republicii Moldova. Aceasta a făcut referire la cazul unui militar de 24 de ani din Florești, care s-ar fi împușcat cu arma din dotare în ianuarie 2026 și a decedat ulterior la spital, […] The post Furtună, după un nou incident tragic în Armată: ”Sunt deja mai multe decese și traumatisme grave în Armata Națională, toate pe timp de pace” appeared first on Omniapres.
14:10
Slalom printre craterele formate pe drumurile din Chișinău! Autoritățile intervin cu reparații provizorii # Omniapres
Gropile apărute în urma condițiilor meteo severe sunt reparate în mai multe sectoare ale capitalei, anunță autoritățile municipale. Primăria Municipiului Chișinău informează că serviciile de profil desfășoară lucrări de întreținere a infrastructurii rutiere, după ce temperaturile scăzute și variațiile climatice din această iarnă au afectat carosabilul. Echipele Regiei „Exdrupo” intervin pentru remedierea avariilor de pe […] The post Slalom printre craterele formate pe drumurile din Chișinău! Autoritățile intervin cu reparații provizorii appeared first on Omniapres.
13:40
Persecuția, inclusiv online, devine infracțiune: modificările la Codul Penal intră în vigoare pe 14 februarie # Omniapres
Modificările la Codul Penal care incriminează persecuția, inclusiv în mediul online, intră în vigoare pe 14 februarie. Noile prevederi permit sancționarea clară a comportamentelor de hărțuire repetată și intruzivă. Măsura face parte dintr-un pachet mai amplu de schimbări legislative, menite să consolideze protecția victimelor violenței și să adapteze cadrul legal la noile forme de abuz, […] The post Persecuția, inclusiv online, devine infracțiune: modificările la Codul Penal intră în vigoare pe 14 februarie appeared first on Omniapres.
13:10
Unul dintre cei patru credincioși reținuți în biserica din Dereneu a fost eliberat, însă nu va putea părăsi țara timp de 30 de zile, potrivit deciziei instanței. Magistrații de la Judecătoria Strășeni au dispus cercetarea în libertate a bărbatului, tată a cinci copii, reținut pe 10 februarie în urma incidentelor din biserica „Adormirea Maicii Domnului” […] The post VIDEO // Tată a cinci copii, eliberat din arest în dosarul bisericii din Dereneu appeared first on Omniapres.
13:00
Peste 100 de moldoveni au devenit milionari, după ce au descoperit câștiguri amețitoare la loterie. Portalul operatorului autorizat din domeniu informează că milionarul cu numărul 100 este un tânăr din Edineț, Alexandr Arsenii, care a câștigat exact 1 000 000 de lei într-un bilet cumpărat la o benzinărie, scrie Ziua.md. Alexandr are 33 de ani […] The post Un bărbat din Edineț a mers după o cafea și s-a ales cu un milion de lei appeared first on Omniapres.
12:40
Incident feroviar în București: vagon al trenului Kiev–Chișinău–București, sărit de pe șină # Omniapres
Trenul „Prieteniei”, care face legătura între Kiev, Chișinău și București, a deraiat în Gara de Nord, vineri dimineață, în timpul unei manevre tehnice, iar traficul feroviar în zonă a fost temporar afectat. Incidentul s-a produs la ora 08:20, când garnitura trenului IRN 401 era împinsă din stație către depou. În timpul manevrei, prima osie a […] The post Incident feroviar în București: vagon al trenului Kiev–Chișinău–București, sărit de pe șină appeared first on Omniapres.
12:20
Au apărut noii detalii despre militarul în termen al Armatei Naționale care a murit, după ce în seara zilei de ieri s-a împușcat cu arma din dotare, în timpul îndeplinirii serviciului la post. Surse PulsMedia.MD, apropiate anchetei, au comunicat că este vorba despre un tânăr în vârstă de 18 ani, originar din localitatea Gangura, raionul […] The post Noi detalii în cazul militarului decedat: a fost găsit un mesaj de adio appeared first on Omniapres.
11:40
Chișinăul exclude modernizarea MGRES pentru a funcționa pe cărbune ucrainean: costuri prea mari # Omniapres
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, afirmă că autoritățile nu iau în calcul modernizarea Centralei de la Cuciurgan pentru a funcționa pe cărbune ucrainean, întrucât o astfel de intervenție ar implica cheltuieli mari și nu ar aduce beneficii economice în actualul context. Într-o emisiune la Realitatea TV, oficialul a explicat că ideea utilizării cărbunelui din Ucraina pentru […] The post Chișinăul exclude modernizarea MGRES pentru a funcționa pe cărbune ucrainean: costuri prea mari appeared first on Omniapres.
11:30
VIDEO // Îndemnul lui Renato Usatîi față de guvernare: „Măcar să ne ascultați – poate avem și noi vreo inițiativă bună” # Omniapres
Majoritatea parlamentară și opoziția ar trebui să fie unite în acțiuni atunci când este vorba despre cultură, educație, tineret și sport, a declarat președintele fracțiunii Partidul Nostru, Renato Usatîi, în plenul Parlamentului. „Au trecut doar câteva luni de când suntem aici, dar văd același sistem. Când sunt alegeri, nu se închid școli, nu se fac […] The post VIDEO // Îndemnul lui Renato Usatîi față de guvernare: „Măcar să ne ascultați – poate avem și noi vreo inițiativă bună” appeared first on Omniapres.
11:20
Irina Vlah, adresare către corpul diplomatic: Opoziția puternică – frica PAS. Adevărul despre „democrația” din Moldova # Omniapres
Irina Vlah, liderul Partidului „Inima Moldovei”, a acuzat guvernarea PAS că menține partidul său sub restricții, pe care le califică drept abuzive, pentru a elimina o opoziție incomodă. Într-o scrisoare deschisă, adresată corpului diplomatic acreditat în Republica Moldova, Vlah a cerut monitorizarea situației, descriind-o ca pe o „sfidare directă a democrației”. „Regimului PAS îi este […] The post Irina Vlah, adresare către corpul diplomatic: Opoziția puternică – frica PAS. Adevărul despre „democrația” din Moldova appeared first on Omniapres.
11:10
Noul șef al Serviciului Pază și Protecție de Stat (SPPS), Alexandru Harea, a indicat în declarația sa de avere și interese personale pentru anul 2024 că deține mai multe conturi în instituții financiare internaționale, dar și active virtuale. De la locul de muncă – Ministerul Apărării, Harea a declarat venituri salariale, din indemnizația unică la […] The post Averea noului sef SPPS: Conturi bancare din SUA și criptomonede appeared first on Omniapres.
10:40
Semnături false la transferul bisericii din Dereneu? Ministerul Justiției, chemat să retragă actul din 2017 # Omniapres
Un nou demers pentru anularea transferului parohiei din Dereneu a fost depus la Ministerul Justiției de reprezentanți ai Episcopiei Ungheni și Nisporeni, care solicită retragerea unui act administrativ emis în 2017. Secretarul Episcopiei Ungheni și Nisporeni, Vadim Korostinski, împreună cu o fostă consilieră parohială din satul Dereneu, raionul Călărași, au depus o cerere prealabilă prin […] The post Semnături false la transferul bisericii din Dereneu? Ministerul Justiției, chemat să retragă actul din 2017 appeared first on Omniapres.
10:10
Serviciul de Protecție și Pază de Stat are un nou director, după ce președinta Maia Sandu a semnat decretul de numire a lui Alexandru Harea în fruntea instituției. Potrivit documentului oficial, Alexandru Harea va prelua funcția de director al Serviciul de Protecție și Pază de Stat începând cu data de 18 februarie 2026, urmând să-și […] The post Un nou director la SPPS, după demisia lui Vasile Popa. Maia Sandu a semnat decretul appeared first on Omniapres.
09:40
Victoria Furtună a comentat rezultatele Republicii Moldova în Indicele Percepției Corupției (IPC) 2025, publicat de Transparency International, care arată un scor de 42 de puncte și o clasare pe locul 80 din 182 de țări. În opinia sa, acest rezultat reprezintă primul regres al țării după ani de progres continuu în domeniul reformelor anticorupție și […] The post Furtună, despre scorul Moldovei în Indicele Percepției Corupției: Zero eficiență appeared first on Omniapres.
09:20
Vești bune pentru locuitorii capitalei. Tariful la căldură scade la 2020 lei/Gcal, începând de vineri, 13 februarie, odată cu publicarea în Monitorul Oficial a deciziei Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE). Astfel, chișinăuienii vor plăti cu 490 de lei mai puțin pentru o gigacalorie, față de tariful anterior de 2510 lei (fără TVA). Decizia […] The post Căldura se ieftinește de azi în Chișinău: 2020 lei pentru o gigacalorie appeared first on Omniapres.
Ieri
07:10
Ziua de 13 februarie vine cu vești încurajatoare, mai ales pe zona financiară. Pentru unii nativi se anunță creșteri de venit, recuperări de bani sau recompense pentru munca depusă, iar pentru alții – echilibru între cheltuieli și plăceri. Este o zi în care calmul, încrederea în sine și deciziile cumpătate ajută la depășirea provocărilor și […] The post Horoscop 13 februarie 2026. Recompense pentru eforturile din ultima perioadă appeared first on Omniapres.
12 februarie 2026
20:10
Un nou incident s-a produs în Armata Națională. Ministerul Apărării a comunicat că un militar în termen s-a rănit mortal cu arma din dotare, în timpul îndeplinirii serviciului la post. Tragedia s-a produs în această seară, la 18:15 minute. Medicii sosiți la fața locului au constatat decesul soldatului. Poliția investighează cazul, iar ministrul Apărării a dispus desfăşurarea unei anchete de serviciu pentru […] The post Un militar în termen s-a împușcat cu arma din dotare appeared first on Omniapres.
18:10
Situație fără precedent în Rada Supremă a Ucrainei, unde mai mulți deputați au ajuns cu simptome specifice unei toxiinfecții alimentare, iar activitatea legislativă a fost serios afectată. Autoritățile sanitare au demarat o anchetă pentru a stabili cauza exactă a incidentului. Potrivit șefei serviciului de presă al Parlamentului, Aliona Matveeva, specialiștii sanitar-epidemiologi au început verificările, intervievează […] The post Parlamentul ucrainean, paralizat de o posibilă toxiinfecție appeared first on Omniapres.
17:40
Securitatea energetică a Republicii Moldova rămâne strâns legată de infrastructura țărilor vecine, în contextul în care barierele geologice și financiare fac imposibilă, în viitorul apropiat, construcția unor depozite proprii pentru stocarea gazelor naturale. Potrivit ministrului Energiei, Dorin Junghietu, “investițiile pentru un astfel de depozit subteran s-ar ridica la 16 miliarde de dolari”, notează Moldova1. În […] The post Dorin Junghietu: Un depozit subteran propriu de gaze ar costa 16 miliarde de dolari appeared first on Omniapres.
17:20
Procesul de judecată pentru apărarea onoarei Maiei Sandu s-a încheiat. Ce sentință a pronunțat instanța # Omniapres
Scuze publice, dezmințirea informațiilor și 450 de lei. Este sentința în procesul de „apărare a onoarei” intentat de președinta Maia Sandu împotriva Annei Mihalachi. Hotărârea a fost pronunțată în cadrul ședinței de astăzi, 12 februarie, la Judecătoria Chișinău, sediul Centru, notează agora.md. Instanța a admis parțial cererea de chemare în judecată depusă de Maia Sandu împotriva […] The post Procesul de judecată pentru apărarea onoarei Maiei Sandu s-a încheiat. Ce sentință a pronunțat instanța appeared first on Omniapres.
16:40
Undă verde de la Comisia Europeană: export de carne de pasăre din toată Republica Moldova # Omniapres
Carne proaspătă de pasăre, precum și produsele din carne de pasăre pot fi exportate în Uniunea Europeană de pe întreg teritoriul Republicii Moldova, potrivit unei decizii a Comisiei Europene din 6 februarie 2026. Acest fapt confirmă nivelul tot mai înalt al standardelor de calitate și siguranță alimentară a produselor din Republica Moldova, dar și activitatea […] The post Undă verde de la Comisia Europeană: export de carne de pasăre din toată Republica Moldova appeared first on Omniapres.
16:20
VIDEO // Renato Usatîi cere audierea premierului în Parlament: Guvernul pare pe „modul de economisire” – funcționează, dar fără sunet # Omniapres
Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, a solicitat, în cadrul ședinței plenare, ca prim-ministrul Alexandru Munteanu să fie invitat în Parlament până la data de 22 mai. „Pentru că după aceasta el pleacă”, a declarat Renato Usatîi. El a menționat că au existat și alte propuneri de a-l invita pe prim-ministru să prezinte un raport în […] The post VIDEO // Renato Usatîi cere audierea premierului în Parlament: Guvernul pare pe „modul de economisire” – funcționează, dar fără sunet appeared first on Omniapres.
16:10
O navă maritimă evaluată la 26 de milioane de dolari este vizată într-un dosar penal de delapidare instrumentat de procurorii PCCOCS, în comun cu ofițerii CNA. Mai multe persoane din Chișinău sunt cercetate după ce proprietarul ar fi fost deposedat ilegal de dreptul asupra navei. Potrivit oamenilor legii, suspecții – cetățeni ai Republicii Moldova – […] The post Navă de 26 de milioane de dolari, vizată într-un dosar de delapidare appeared first on Omniapres.
15:50
MEC va emite în martie ordinul de reorganizare a școlilor mici. Consiliile raionale au termen până la 1 iunie # Omniapres
Ministerul Educației va emite în luna martie ordinul privind reorganizarea școlilor cu un număr mic de elevi, iar consiliile raionale vor fi obligate să adopte deciziile necesare până la 1 iunie, astfel încât din 1 septembrie elevii să înceapă anul școlar în instituții reorganizate. Ministrul Educației a cerut deputaților și autorităților locale, de la tribuna […] The post MEC va emite în martie ordinul de reorganizare a școlilor mici. Consiliile raionale au termen până la 1 iunie appeared first on Omniapres.
15:10
Eurodeputatul Dan Barna preia funcția de vicepreședinte al Delegației la Comitetul UE–Moldova # Omniapres
Europarlamentarul român Dan Barna (Renew Europe) a fost ales astăzi în funcția de vicepreședinte al Delegației la Comitetul Parlamentar de Asociere UE-Moldova. Acesta a subliniat că rolul delegației trebuie să evolueze de la simpla monitorizare a Acordului de Asociere la un parteneriat proactiv, capabil să răspundă provocărilor de securitate și reformă. „Este o onoare să […] The post Eurodeputatul Dan Barna preia funcția de vicepreședinte al Delegației la Comitetul UE–Moldova appeared first on Omniapres.
14:40
Mai puțin de un sfert dintre cei care vor permis categoria B trec examenul practic de șofat # Omniapres
Rata de promovare la examenele pentru permisul auto rămâne scăzută în cazul mai multor școli auto, iar unele instituții riscă suspendarea sau chiar retragerea acreditării. Datele au fost publicate de Ministerul Educației și Cercetării și vizează rezultatele obținute în 2025 la examenele organizate de Agenția Servicii Publice. Potrivit autorităților, școlile auto sunt obligate să asigure […] The post Mai puțin de un sfert dintre cei care vor permis categoria B trec examenul practic de șofat appeared first on Omniapres.
14:10
Un lot de aproape șase tone de bomboane cu aromă de măr și căpșună a fost blocat la frontiera Leușeni de inspectorii Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, după ce s-a constatat că produsele erau etichetate în mod înșelător. Este vorba despre 5.961 de kilograme de dulciuri al căror ambalaj ilustra fructe – mere și căpșuni […] The post Bomboane cu „măr și căpșună”, fără fructe reale: marfa, reținută la vamă appeared first on Omniapres.
13:30
Zeci de transportatori de pasageri au protestat joi, 12 februarie, în fața sediului Agenția Națională Transport Auto, nemulțumiți de activitatea instituției și de situația din domeniul transportului rutier. Acțiunea a început în jurul orei 11:00, când șoferii și-au parcat microbuzele în scuarul din fața Gării și au claxonat în semn de protest. Manifestația a fost […] The post VIDEO // Microbuze și claxoane în fața ANTA: transportatorii au ieșit în stradă appeared first on Omniapres.
13:10
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a reacționat după declarațiile făcute de ambasadorul Federației Ruse, neacreditat la Chișinău, Oleg Ozerov, într-un interviu, în care diplomatul a criticat autoritățile moldovene și a sugerat că Rusia „poate răspunde”. Grosu a calificat apariția ambasadorului, cu trabuc și whisky în timpul interviului, drept una sfidătoare. „Din ceea ce am citit eu […] The post VIDEO // Grosu, după interviul ambasadorului rus: „Obraznic, tupeu imperialist” appeared first on Omniapres.
13:10
O postare a unei tinere din Chișinău a stârnit un val puternic de reacții pe rețelele sociale. Femeia acuză clinica privată Medpark de o gravă eroare medicală în timpul acordării asistenței la naștere. Potrivit acesteia, după ce a născut în cadrul instituției, s-a confruntat cu complicații severe, care i-au pus viața în pericol. Tânăra povestește […] The post O tânără acuză o eroare medicală după naștere. Cum răspunde clinica Medpark appeared first on Omniapres.
12:30
VIDEO // Schimb de replici în Parlament: Dodon cere audierea premierului, PAS spune „inoportun” # Omniapres
Schimb de replici în plenul Parlamentului, după ce fracțiunea PSRM a propus invitarea premierului Alexandru Munteanu pentru a prezenta un raport privind activitatea Guvernului la 100 de zile de la învestire. Inițiativa, anunțată de liderul socialiștilor Igor Dodon, nu a fost susținută de majoritatea parlamentară. Igor Dodon a declarat că prim-ministrul ar trebui să vină […] The post VIDEO // Schimb de replici în Parlament: Dodon cere audierea premierului, PAS spune „inoportun” appeared first on Omniapres.
12:10
Curtea Constituțională, în cadrul ședinței de astăzi, a validat mandatul unui deputat în Parlamentul Republicii Moldova. Curtea a examinat propunerea Comisiei Electorale Centrale (CEC) de a valida mandatul candidatului supleant de pe lista Partidului Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”, Rotari Tatiana. La ședință a participat secretara CEC, Dana Munteanu, reprezentantul fracțiunii și candidata supleantă. În […] The post Un nou deputat PAS în Parlament: mandat validat de Curtea Constituțională appeared first on Omniapres.
11:40
Maia Sandu participă la Conferința de Securitate de la München, alături de aproape 50 de lideri mondiali # Omniapres
Președinta Maia Sandu va participa în perioada 13-14 februarie la Conferința de Securitate de la München, unul dintre cele mai importante forumuri internaționale dedicate securității globale. În marja conferinței, șefa statului va avea întrevederi bilaterale cu mai mulți omologi și oficiali de rang înalt, în cadrul cărora vor fi abordate subiecte ce țin de situația […] The post Maia Sandu participă la Conferința de Securitate de la München, alături de aproape 50 de lideri mondiali appeared first on Omniapres.
11:10
Tariful la energia termică pentru consumatorii din Chișinău scade cu aproape 500 de lei pentru o gigacalorie, în timp ce la Bălți căldura se va scumpi cu 75 de lei. Noile prețuri au fost aprobate de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică și vor intra în vigoare după publicarea în Monitorul Oficial. Pentru consumatorii deserviți […] The post Căldura se ieftinește la Chișinău cu 490 de lei/Gcal, dar se scumpește la Bălți appeared first on Omniapres.
10:30
Mascații la ușă! Chișinăuian reținut pentru 72 de ore într-o anchetă privind bani pentru partide # Omniapres
Un bărbat din Chișinău a fost reținut pentru 72 de ore într-un dosar ce vizează finanțarea ilicită a partidelor politice, fiind suspectat că ar fi acționat în complicitate cu o persoană originară din raionul Anenii Noi, reținută anterior în același caz. Potrivit anchetatorilor, suspectul ar fi fost implicat în transmiterea centralizată a unor mijloace financiare […] The post Mascații la ușă! Chișinăuian reținut pentru 72 de ore într-o anchetă privind bani pentru partide appeared first on Omniapres.
10:10
VIDEO // Deputat PAS, despre tensiunile de la Dereneu: Cancelaria de Stat ar trebui să intervină ca mediator # Omniapres
Deputatul PAS, Alexandru Trubca, a comentat conflictul izbucnit la Dereneu, afirmând că toate părțile implicate trebuie să acționeze în limitele legii. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei emisiuni de la Realitatea TV. „În primul rând, noi îndemnăm toți participanții la această situație să respecte legea. Există o decizie a Ministerului din 2019 și o […] The post VIDEO // Deputat PAS, despre tensiunile de la Dereneu: Cancelaria de Stat ar trebui să intervină ca mediator appeared first on Omniapres.
09:40
O femeie de 62 de ani și-a pierdut viața în urma unui accident rutier produs ieri seara pe traseul R-6, la intrarea în localitatea Bănești, raionul Telenești. Potrivit informațiilor preliminare oferite de poliție, victima traversa regulamentar carosabilul pe trecerea de pietoni în momentul în care a fost lovită de un automobil de model Volkswagen, condus […] The post O femeie de 62 de ani, lovită mortal pe trecerea de pietoni în raionul Telenești appeared first on Omniapres.
Mai mult de 2 zile în urmă
09:10
VIDEO // Igor Grosu: Am cerut Bucureștiului un răgaz pentru cetățenii afectați de anularea buletinelor # Omniapres
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, afirmă că autoritățile de la Chișinău au discutat cu partea română după ce peste 100 000 de cetățeni moldoveni cu cetățenie română au rămas fără cărți de identitate în ultimii doi ani. În cadrul emisiunii de la Vocea Basarabiei, Grosu a spus că a fost solicitată o soluție și un termen […] The post VIDEO // Igor Grosu: Am cerut Bucureștiului un răgaz pentru cetățenii afectați de anularea buletinelor appeared first on Omniapres.
