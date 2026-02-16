Kaja Kallas: „Guvernele europene nu par pregătite să ofere Ucrainei o dată pentru aderare. Mai sunt multe de făcut”
SafeNews, 16 februarie 2026 07:30
De ani de zile circulă relatări despre aşa-numitul safari uman de la Sarajevo, care se spune că ar fi atras străini bogaţi pe dealurile de deasupra capitalei bosniace, la începutul anilor 1990, când aceasta era asediată de forţele sârbe în timpul războiului din Bosnia. Printre amatorii de vânătoare de oameni s-ar fi numărat şi români
FOTO | Republica Moldova își consolidează cooperarea internațională în domeniul securității, la Conferința de la München
Republica Moldova își întărește rolul în dialogul internațional privind protecția cetățenilor și stabilitatea regională. Țara noastră a participat la cea de-a 62-a Conferință de Securitate de la München, cu o delegație condusă de președinta Maia Sandu. Din delegație au făcut parte ministrul Afacerilor Externe, Mihail Popșoi, ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, și ministrul Apărării, Anatolie
Iranul este gata să facă un compromis privind stocul său de uraniu puternic îmbogăţit în schimbul ridicării sancţiunilor americane, a declarat ministrul adjunct de Externe iranian, Majid Takht-Ravanchi, într-un interviu acordat BBC. Oficialul iranian a făcut aceste declaraţii după reluarea, pe 6 februarie, în Oman, a negocierilor privind dosarul nuclear între Iran şi Statele Unite
A fost descris ca fiind cel mai „spectaculos" jaf bancar din Germania din ultimii ani și a avut loc după Crăciunul anului 2025. După mai bine de o lună și jumătate, Poliția nu a dat de urma hoților. Într-un weekend liniștit, imediat după Crăciun, un grup de hoți a intrat prin efracție într-o bancă de
VIDEO | Tentativă de răpire în Italia: Un român a rănit o fetiță smulgând-o din brațele mamei
Un incident șocant a avut loc sâmbătă, în jurul orei 13:00, în fața supermarketului Esselunga din Via Corridoni, Bergamo, Italia. Un bărbat român fără adăpost a încercat să răpească o fetiță de un an și jumătate, smulgând-o brusc din brațele mamei sale și provocându-i o fractură la picior. Potrivit martorilor și imaginilor surprinse de camerele
Kaja Kallas: „Guvernele europene nu par pregătite să ofere Ucrainei o dată pentru aderare. Mai sunt multe de făcut"
Şefa politicii externe a UE, Kaja Kallas, a declarat la Conferinţa de Securitate de la Munchen că guvernele europene nu par pregătite să ofere Ucrainei o dată pentru aderare, în ciuda cererilor preşedintelui ucrainean VladimIr Zelenski, scrie Reuters. Zelenski a repetat sâmbătă, 14 februarie 2026, că are nevoie de o dată ca parte a garanţiilor de
Marina franceză a confiscat 2,4 tone de cocaină de pe o navă în Polinezia Franceză în timpul unei operaţiuni desfăşurate în cooperare cu SUA, au anunţat autorităţile din acest arhipelag francez de peste mări din Pacificul de Sud. Această captură, realizată joi cu ajutorul unui avion militar, aduce cantitatea totală de cocaină confiscată într-o lună
O femeie de 51 de ani din Republica Moldova, stabilită în Italia, spune că a ajuns să locuiască într-un beci, fără utilități, după ce chiriașa sa nu a mai părăsit apartamentul la expirarea contractului. În urmă cu două seri, Iulia Țurcanu a avut nevoie de îngrijiri medicale, pe fondul condițiilor în care trăiește, scrie rotalianul.com. Potrivit
Serviciul de informații militare al Ucrainei (HUR) a publicat duminică o convorbire interceptată în care comandanții ruși amenință și abuzează soldații pentru a-i împinge să participe la atacuri mortale, scrie Kyiv Post, preluat de Digi24.ro. Conversația interceptată surprinde un comandant rus țipând la subordonații săi care par să nu fie dispuși să avanseze. „Cum adică
Șeful Statului Major rus Valeri Gherasimov s-a dus în vizită trupele sale din Ucraina și a afirmat că forțele Kremlinului au cucerit 12 sate din estul țării în februarie, a afirmat duminică Ministerul Apărării de la Moscova, potrivit AFP. Vizita lui Valeri Gherasimov a avut loc cu câteva zile înaintea negocierilor dintre Moscova, Kiev și
FOTO | Igor Grosu, vizită la Cobîlea: Vârstnicii își găsesc locul de socializare la centrul comunitar, iar satul beneficiază de investiții prin „Satul European"
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a vizitat satul Cobîlea din raionul Șoldănești, unde a discutat cu localnicii despre proiectele realizate și necesitățile comunității. În centrul comunitar din localitate, vârstnicii își petrec timpul liber participând la activități sociale și recreative. Aceștia socializează, cântă, gătesc și fac exerciții fizice împreună. Spațiul include și o sală mare de festivități
Fostul ministru ucrainean al Energiei, Herman Galușcenko, care a demisionat în noiembrie 2025, a fost reținut în noaptea de 15 februarie în timp ce încerca să treacă granița țării scrie meduza.io. Potrivit informațiilor, Galușcenko a fost dat jos din tren. Sursa publicației clarifică faptul că ofițerii serviciului de frontieră au primit o solicitare din partea Biroului
Republica Moldova se pregătește să schimbe regulile pentru coletele comandate de pe platformele internaționale. Autoritățile analizează introducerea TVA pentru toate produsele livrate din afara țării, inclusiv pentru cele cu valoare mică. Potrivit președintelui Comisiei parlamentare economie, buget și finanțe, Radu Marian, noul mecanism ar urma să fie aplicat în a doua jumătate a anului 2026
Liderii europeni discută tot mai deschis despre viitorul descurajării nucleare pe continent, pe fondul amenințărilor venite din partea Rusiei și al incertitudinilor legate de angajamentele de securitate ale Statelor Unite, scrie AFP. În timp ce Statele Unite și Rusia dețin fiecare mii de focoase nucleare, în Europa doar Franța și Marea Britanie au arme atomice
Nicuşor Dan: Voi participa săptămâna viitoare la prima reuniune a Consiliului Păcii la Washington
Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat, duminică după-amiază, că va participa săptămâna viitoare la prima reuniune a Consiliului Pǎcii la Washington, răspunzând invitaţiei preşedintelui Statelor Unite ale Americii, Donald Trump", a anunţat, duminică după-amiază, preşedintele Nicuşot Dan. Acesta precizează că România va
VIDEO | Amenințat cu arma în timpul cursei. Un taximetrist din Chișinău a alertat Poliția
Un taximetrist din Chișinău a trecut prin momente de panică după ce un pasager l-a amenințat cu o armă în timpul unei curse. Incidentul a avut loc în dimineața zilei de 14 februarie. Potrivit Poliției, șoferul transporta clientul de pe bulevardul Moscova spre sectorul Centru. În timpul deplasării, între cei doi a izbucnit un conflict
Drone ucrainene au atacat un depozit de petrol din regiunea Krasnodar din Rusia. Ce au raportat autoritățile locale
Drone ucrainene au atacat mai multe ținte în regiunea Krasnodar din sudul Rusiei în noaptea de 14-15 februarie, inclusiv un depozit de petrol, a declarat guvernatorul Veniamin Kondratiev. Depozitul de petrol a fost atacat în satul de coastă Volna, lângă un depozit și un terminal maritim, a susținut el, citat de The Kyiv Independent. Două persoane
Barack Obama a comentat pentru prima dată postarea lui Donald Trump a unui video care îi înfățișa pe fostul președinte și pe soția sa ca pe niște maimuțe. Democratul a declarat că și-a pierdut tot respectul pentru poziția sa. Fostul președinte american Barack Obama a comentat pentru prima dată videoul de pe rețelele de socializare
Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a respins afirmaţiile potrivit cărora Aleksei Navalnîi a fost otrăvit în închisoare cu o substanţă derivată din broaşte, catalogându-le drept propagandă occidentală, conform TASS. „Când vor fi disponibile rezultatele testelor şi vor fi făcute publice formulele substanţelor, vom comenta în consecinţă", a declarat Zaharova, scrie digi24.ro.
Criză de prezervative la Jocurile Olimpice de iarnă, în săptămâna de Valentine's Day. „Totul s-a golit"
Sportivii de la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina au marcat săptămâna Valentine's Day cu determinarea lor olimpică, golind distribuitoarele de prezervative chiar înainte de această cunoscută sărbătoare, scriu Reuters și Agerpres. Circa 10.000 de profilactice au fost distribuite în Milano și în zonele de cazare din munți de către organizatori, continuând o veche
Schioarea Lindsey Vonn a suferit trei intervenții chirurgicale după o cădere la Jocurile Olimpice
Schioarea Lindsey Vonn, care a căzut chiar la începutul traseului la Jocurile Olimpice din Italia, va fi supusă sâmbătă unei noi operații la picior, a patra la număr. După aceasta, speră sportiva, va putea reveni în Statele Unite, unde o așteaptă încă cel puțin o intervenție chirurgicală, transmite bbc.com. „Au fost zile foarte dificile în spital.
Prețurile la apartamente rămân ridicate, chiar dacă piața s-a răcit. Ce spune ministrul Economiei
Prețurile locuințelor nu vor scădea în anii următori, chiar dacă numărul cumpărătorilor s-a redus puternic. Ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugeniu Osmochescu, afirmă că eventualele ajustări vor apărea doar pe termen mediu, nu în 2026 sau 2027
Un proiect de lege privind lanțurile scurte de aprovizionare a fost prezentat în Moldova. Inițiativa vizează reducerea numărului de intermediari între producător și consumator, sprijinirea fermierilor locali și creșterea transparenței în comerț. Radu Marian, președintele Comisiei parlamentare economie, buget și finanțe, a declarat într-o conferință de presă că proiectul a fost elaborat de deputații fracțiunii […] Articolul Radu Marian anunță reguli noi pentru susținerea producătorilor locali apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a afirmat sâmbătă că niciun stat european nu intenționează să înlocuiască protecția nucleară oferită de SUA, după ce Germania a anunțat discuții cu Franța privind descurajarea nucleară. „Eu cred că toate discuţiile în Europa vizând întărirea colectivă a descurajării nucleare sunt un lucru bun, dar nimeni în Europa nu […] Articolul Rutte, avertisment pentru Moscova: Vom câștiga orice luptă cu Rusia dacă ne atacă apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Cum ar putea arăta lumea peste zece ani. Scenariile a aproape 450 de experți internaționali # SafeNews
China depășește economic Statele Unite. Războiul Rusiei din Ucraina se transformă într-un conflict înghețat prelungit. Tensiunile din jurul Taiwanului escaladează și riscă să declanșeze un război mondial. Tot mai multe state obțin arme nucleare. Democrația intră într-o perioadă de declin accentuat, iar sistemul internațional construit după Al Doilea Război Mondial își pierde influența. Criptomonedele erodează […] Articolul Cum ar putea arăta lumea peste zece ani. Scenariile a aproape 450 de experți internaționali apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Un tânăr român de 26 de ani, fără permis de conducere și cu antecedente penale, a fost arestat joi, 12 februarie, de Garda Civilă și Poliția Locală din Mejorada del Campo, după ce a comis un jaf armat într-un supermarket și a încercat să scape de autorități într-o urmărire periculoasă care a lăsat în urmă […] Articolul Un român a lovit opt mașini în timp ce era urmărit de polițiștii din Spania apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Guvernul României vrea să intensifice controlul statului asupra companiilor deținute de compania rusă Lukoil, aflată sub sancțiunile SUA, invocând riscuri pentru securitatea națională și stabilitatea pieței. „Mecanismul de supraveghere extinsă creează sistemul de control și prevenire necesar protejării intereselor statului român atât în domeniul rafinării, cât și în cel al distribuției de carburanți și al […] Articolul România extinde supravegherea companiilor din cadrul Lukoil apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Premierul Danemarcei Mette Frederiksen a declarat sâmbătă, la Conferinţa de securitate de la Munchen (MSC) că interesul SUA pentru Groenlanda „din păcate” nu a dispărut, relatează The Guardian. „Cred că dorinţa preşedintelui SUA este exact aceeaşi”, a spus ea, adăugând că Donald Trump rămâne „foarte serios” în ceea ce priveşte controlul asupra teritoriului autonom danez. […] Articolul Interesul SUA de a prelua Groenlanda nu a dispărut, susţine premierul danez apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Armata americană se pregătește pentru o posibilă operațiune împotriva Iranului, care ar putea dura câteva săptămâni. Doi oficiali ai administrației americane au declarat acest lucru pentru Reuters vineri, 13 februarie, sub condiția anonimatului, informează dw.com. Planificările s-au intensificat pe fondul declarației președintelui Donald Trump despre oportunitatea unei schimbări de putere în Republica Islamică. Schimbarea de regim […] Articolul Statele Unite se pregătesc pentru o operațiune militară prelungită împotriva Iranului apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Popșoi, la München: Moldova își consolidează sprijinul pentru securitate și integrare europeană # SafeNews
Vicepremierul Mihai Popșoi a avut întrevederi cu omologi din mai multe state în contextul participării la Conferința de Securitate de la München (MSC). Discuțiile au vizat consolidarea cooperării bilaterale, securitatea regională, parcursul european al Republicii Moldova și extinderea relațiilor economice. Astfel, vicepremierul Mihai Popșoi a discutat cu omologii săi din Irlanda, Danemarca, Cehia și Serbia: […] Articolul Popșoi, la München: Moldova își consolidează sprijinul pentru securitate și integrare europeană apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Președintele ucrainean Vladimir Zelenski a declarat, într-o discuție cu Politico, în marja Conferinței de Securitate de la München, că omologul său rus, Vladimir Putin, se află „într-o poziție dificilă”, invocând inclusiv temerile acestuia legate de vârstă. „Nu mai are mult timp”, a declarat vineri Vladimir Zelenski, făcând referire la vârsta lui Vladimir Putin, care a […] Articolul Zelenski spune că Putin este „într-o poziție dificilă”: Nu mai are mult timp apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Ursula von der Leyen: Pentru a acţiona mai rapid, UE ar putea fi nevoită să renunţe la unanimitate # SafeNews
Uniunea Europeană ar trebui să „dea viaţă” unui pact de apărare reciprocă înscris în tratatul său fondator, a declarat sâmbătă preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, la Conferinţa de securitate de la München, subliniind că în actualul context internaţional UE trebuie să acţioneze mai rapid şi mai ferm, ceea ce ar presupune să renunţe […] Articolul Ursula von der Leyen: Pentru a acţiona mai rapid, UE ar putea fi nevoită să renunţe la unanimitate apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
VIDEO | La Șoldănești va fi construit un stadion multifuncțional de 20 de milioane de lei # SafeNews
Un stadion multifuncțional va fi construit în orașul Șoldănești, investiția fiind estimată la aproximativ 20 de milioane de lei. Anunțul a fost făcut de președintele Parlamentului, Igor Grosu. Potrivit oficialului, noul complex sportiv va include un teren de fotbal, piste de alergare, tribune și infrastructură pentru mai multe discipline sportive. Proiectul își propune să ofere […] Articolul VIDEO | La Șoldănești va fi construit un stadion multifuncțional de 20 de milioane de lei apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Marea Britanie trimite forțe aeronavale în Atlanticul de Nord. Keir Starmer: „Trebuie să fim pregătiți să luptăm” # SafeNews
Marea Britanie va desfăşura „în acest an” un grup aeronaval în Atlanticul de Nord şi în Extremul Nord, în cadrul unei misiuni de securitate alături de Statele Unite, Canada şi alţi aliaţi din NATO, a anunţat sâmbătă, la Munchen, premierul Keir Starmer, relatează AFP şi BBC, citate de News.ro. „Pot anunţa astăzi că Regatul Unit va […] Articolul Marea Britanie trimite forțe aeronavale în Atlanticul de Nord. Keir Starmer: „Trebuie să fim pregătiți să luptăm” apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Guvernul României anunță investiții importante în Portul Internațional Giurgiulești,după finalizărea tranzacției de cumpărare # SafeNews
Guvernul României salută tranzacția în curs de finalizare de către Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) pentru cumpărarea operatorului Portului Internațional Giurgiulești, firma ICS Danube Logistics, de către Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța, transmite Profit.ro. Executivul arată că prin această cumpărare, România, prin CN Administrația Porturilor Maritime SA Constanța, își asumă angajamente […] Articolul Guvernul României anunță investiții importante în Portul Internațional Giurgiulești,după finalizărea tranzacției de cumpărare apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Preşedinta Republicii Moldova Maia Sandu, prezentă la Conferinţa de securitate de la Munchen, a avut o serie de întrevederi bilaterale, între care cu secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, şi cu secretarul general al NATO, Mark Rutte. „Mă aflu în aceste zile la München pentru a discuta cu lideri din Europa şi de dincolo […] Articolul Maia Sandu a avut la Munchen întrevederi cu Marco Rubio şi cu Mark Rutte apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Imaginile încărcate în chatboți AI pot fi păstrate pentru o perioadă necunoscută și, dacă ajung în mâini greșite, pot fi folosite pentru furt de identitate, conturi false sau escrocherii online. Trendul AI care creează caricaturi colorate, bazate pe informațiile pe care un chatbot le deține despre o persoană, ridică semnale serioase de securitate, avertizează experții […] Articolul Pericolul ascuns al trendului caricaturilor realizate cu ChatGPT apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Rusia l-a ucis pe liderul opoziției, Alexei Navalnîi, folosind toxină pentru broaște-săgeată, susține Marea Britanie și aliații europeni # SafeNews
Liderul opoziției ruse, Alexei Navalnîi, a fost ucis folosind o otravă dezvoltată dintr-o toxină de broască-săgeată, au declarat Marea Britanie și aliații europeni. La doi ani de la moartea lui Navalnîi într-o colonie penală siberiană, Marea Britanie și aliații săi au dat vina pe Kremlin în urma analizei probelor materiale găsite pe corpul său. Nu există o […] Articolul Rusia l-a ucis pe liderul opoziției, Alexei Navalnîi, folosind toxină pentru broaște-săgeată, susține Marea Britanie și aliații europeni apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
VIDEO | Razie antidrog într-un local din Chișinău, 107 persoane verificate și 19 duse la expertiză # SafeNews
Consumau droguri într-un local de agrement din Chișinău când polițiștii au descins în plină noapte. În urma raziei, oamenii legii au verificat peste 100 de persoane și au ridicat mai multe tipuri de substanțe interzise. Potrivit Poliției, angajații Inspectoratului de Poliție Centru au intervenit după ce au primit informații operative că, în timpul unui eveniment […] Articolul VIDEO | Razie antidrog într-un local din Chișinău, 107 persoane verificate și 19 duse la expertiză apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Vremea se răcește brusc, iar condițiile de circulație se pot complica. Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis cod galben de precipitații, vânt și polei, valabil din 15 februarie, ora 08:00, până pe 16 februarie, ora 09:00. Potrivit meteorologilor, pe întreg teritoriul Republicii Moldova vor cădea ploi, iar spre seară precipitațiile se vor transforma în lapoviță […] Articolul Cod galben de vreme instabilă în toată țara. Ploi, lapoviță, vânt puternic și ghețuș apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
VIDEO | Tânăr de 18 ani, din nou în atenția publicului. A ajuns cu mașina în arbuști pe bulevardul Traian # SafeNews
Un tânăr de 18 ani, care deține permis de conducere de doar două săptămâni, a fost implicat într-un nou incident rutier în Chișinău. Potrivit imaginilor apărute online, acesta a intrat cu automobilul în arbuștii de pe bulevardul Traian, în sectorul Botanica. Incidentul s-a produs în seara zilei de 13 februarie și a fost observat de […] Articolul VIDEO | Tânăr de 18 ani, din nou în atenția publicului. A ajuns cu mașina în arbuști pe bulevardul Traian apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Popșoi, la reuniunea „Triunghiului Odesa”. Moldova, România și Ucraina își coordonează acțiunile pe securitate și energie # SafeNews
Republica Moldova, România și Ucraina își consolidează cooperarea în domeniul securității, energiei și infrastructurii. Subiectele au fost discutate de miniștrii de externe ai celor trei țări în cadrul unei reuniuni desfășurate la München, în marja Conferinței de Securitate. La întâlnire au participat ministrul de Externe al Republicii Moldova, Mihail Popșoi, alături de omologii săi din […] Articolul Popșoi, la reuniunea „Triunghiului Odesa”. Moldova, România și Ucraina își coordonează acțiunile pe securitate și energie apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
VIDEO | Marco Rubio, discurs istoric la Munchen: „SUA va fi un întotdeauna copil al Europei”, dar migrația necontrolată nu e minoră, ne amenință existența # SafeNews
Șeful diplomației americane, Marco Rubio, a ținut un discurs istoric la Conferința de Securitate de la Munchen, pe un ton profund diferit de cel ținut anul trecut la aceeași reuniune de vicepreședintele JD Vance. Nu au lipsit criticile la greșelile făcute de SUA și Europa în trecut, dar Rubio a spus că ele sunt parte […] Articolul VIDEO | Marco Rubio, discurs istoric la Munchen: „SUA va fi un întotdeauna copil al Europei”, dar migrația necontrolată nu e minoră, ne amenință existența apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
A încercat să treacă frontiera cu trei lingouri presupuse a fi din aur, fără să le declare, însă bunurile au fost depistate de polițiștii de frontieră și funcționarii vamali în punctul de trecere Sculeni. Incidentul a avut loc pe sensul de intrare în Republica Moldova. Pentru verificări suplimentare a fost selectat un automobil de model […] Articolul Șofer verificat la frontieră. Trei lingouri nedeclarate, ridicate de autorități apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Pe 14 februarie, vremea va fi instabilă în mai multe regiuni ale țării. Meteorologii anunță ploi în nord și centru, în timp ce în sud precipitațiile vor lipsi. Cerul va fi variabil pe parcursul zilei. Izolat se va forma ceață, iar pe unele porțiuni de drum există risc de ghețuș, condiții care pot îngreuna traficul. […] Articolul Vreme schimbătoare pe 14 februarie. Ploi în nord și centru, ceață și ghețuș pe alocuri apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Președintele Franței: În caz de pace în Ucraina, Europa va trebui „să-și definească regulile de coexistență” cu Rusia # SafeNews
Preşedintele francez Emmanuel Macron a atenţionat vineri că Europa va trebui „să-şi definească regulile de coexistenţă” cu Rusia după ce va fi încheiat un acord de pace pentru a pune capăt războiului din Ucraina, cu scopul de a „limita riscul escaladării”, relatează Agerpres. „Europenii trebuie să înceapă această muncă, cu propria lor reflecţie şi propriile […] Articolul Președintele Franței: În caz de pace în Ucraina, Europa va trebui „să-și definească regulile de coexistență” cu Rusia apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, a avut o întrevedere cu echipa Băncii Mondiale, condusă de Robert Saum, director țară pentru Europa de Est, în cadrul căreia au fost discutate proiectele de cooperare în derulare și prioritățile de sprijin viitor, aliniate la agenda Ministerului Finanțelor. Discuțiile s-au concentrat pe consolidarea parteneriatului dintre Republica Moldova și Banca Mondială, […] Articolul Republica Moldova extinde parteneriatul cu Banca Mondială apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
VIDEO | Jaf mai puțin obișnuit: Un individ a spart un magazin de bijuterii apoi a fugit călare pe un măgar # SafeNews
Un jaf ieșit din comun a avut loc în Kayseri, Turcia, unde un tânăr de 26 de ani a spart un magazin de bijuterii folosind un motostivuitor furat, apoi a fugit de la fața locului călare pe un măgar. Întregul moment a fost surprins de camerele de supraveghere. Potrivit T24 şi Hurriyet.tr, incidentul s-a petrecut în dimineața zilei […] Articolul VIDEO | Jaf mai puțin obișnuit: Un individ a spart un magazin de bijuterii apoi a fugit călare pe un măgar apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Un bărbat dintr-un sat francez a sunat la poliție după ce a deschis congelatorul din casa în care locuia cu partenera sa. În interior, anchetatorii au găsit doi bebeluși. Femeia, mamă a nouă copii, a recunoscut ulterior că și-a ascuns sarcinile ani la rând. Cazul a ieșit la iveală marți, 10 februarie, în Aillevillers-et-Lyaumont, un […] Articolul Doi bebeluși, găsiți în congelatorul unei mame cu nouă copii din Franța apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Avocatul Poporului pentru drepturile copilului, Vasile Coroi, s-au sesizat după ce deputatul Vasile Costiuc a declarat într-un un video postat pe pagina partidului „Democrația Acasă”, că „o fetiță din clasa 7-a la o școală din Ștefan Vodă a fost luată de urgență în stare gravă cu otrăvire cu droguri” […] Articolul Vasile Costiuc, atenționat de către autorități: Folosirea copiilor este inacceptabilă apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
