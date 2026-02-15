Drone ucrainene au atacat un depozit de petrol din regiunea Krasnodar din Rusia. Ce au raportat autoritățile locale

16:10

Trei lingouri din metal galben, presupus a fi aur, au fost depistate de polițiștii de frontieră și funcționarii vamali în punctul de trecere Sculeni, după ce un bărbat a încercat să le introducă în țară fără a le declara. Cazul a fost înregistrat pe sensul de intrare în Republica Moldova. Pentru verificări suplimentare a fost […]