Cod galben de vreme instabilă în toată țara. Ploi, lapoviță, vânt puternic și ghețuș

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că Kievul nu va accepta o încheiere rapidă a războiului dacă aceasta pune în pericol statul ucrainean sau îi lasă țara fără protecție reală și cere garanții de securitate clare din partea Statelor Unite și a Europei înaintea unui armistițiu. Într-un interviu acordat publicației The Atlantic, liderul de la […] Articolul Volodimir Zelenski a spus că este mai bine să nu faci pace, decât să o faci în condiții proaste: „Cred că nu există o victorie mai mare pentru Trump" apare prima dată în SafeNews