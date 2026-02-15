Rutte, avertisment pentru Moscova: Vom câștiga orice luptă cu Rusia dacă ne atacă

14:00

Kremlinul intenţionează să-l invite pe preşedintele american la parada din Rusia de „Ziua Victoriei", ţinută tradiţional în 9 Mai, zi care comemorează sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial. O astfel de participare ar putea oferi un nou canal de dialog direct între liderii de la Moscova şi Washington, după summitul din Alaska din 2025, pe […] Articolul „Îl vom întreba dacă este dispus să participe": Moscova nu exclude invitarea lui Donald Trump la parada de 9 Mai apare prima dată în SafeNews