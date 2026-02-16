Mii de gospodării fără energie după ninsorile din weekend

11:20

Șeful diplomației americane, Marco Rubio, a ținut un discurs istoric la Conferința de Securitate de la Munchen, pe un ton profund diferit de cel ținut anul trecut la aceeași reuniune de vicepreședintele JD Vance. Nu au lipsit criticile la greșelile făcute de SUA și Europa în trecut, dar Rubio a spus că ele sunt parte […] Articolul VIDEO | Marco Rubio, discurs istoric la Munchen: „SUA va fi un întotdeauna copil al Europei”, dar migrația necontrolată nu e minoră, ne amenință existența apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.