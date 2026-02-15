Radu Marian anunță reguli noi pentru susținerea producătorilor locali
SafeNews, 15 februarie 2026 09:50
Un proiect de lege privind lanțurile scurte de aprovizionare a fost prezentat în Moldova. Inițiativa vizează reducerea numărului de intermediari între producător și consumator, sprijinirea fermierilor locali și creșterea transparenței în comerț. Radu Marian, președintele Comisiei parlamentare economie, buget și finanțe, a declarat într-o conferință de presă că proiectul a fost elaborat de deputații fracțiunii […]
• • •
Acum 5 minute
10:10
Prețurile la apartamente rămân ridicate, chiar dacă piața s-a răcit. Ce spune ministrul Economiei # SafeNews
Prețurile locuințelor nu vor scădea în anii următori, chiar dacă numărul cumpărătorilor s-a redus puternic. Ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugeniu Osmochescu, afirmă că eventualele ajustări vor apărea doar pe termen mediu, nu în 2026 sau 2027. Declarația a fost făcută în cadrul emisiunii „Cutia Neagră" de la TV8. Potrivit ministrului, statul pregătește măsuri pentru […]
Acum 30 minute
09:50
Un proiect de lege privind lanțurile scurte de aprovizionare a fost prezentat în Moldova. Inițiativa vizează reducerea numărului de intermediari între producător și consumator, sprijinirea fermierilor locali și creșterea transparenței în comerț. Radu Marian, președintele Comisiei parlamentare economie, buget și finanțe, a declarat într-o conferință de presă că proiectul a fost elaborat de deputații fracțiunii […]
09:40
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a afirmat sâmbătă că niciun stat european nu intenționează să înlocuiască protecția nucleară oferită de SUA, după ce Germania a anunțat discuții cu Franța privind descurajarea nucleară. „Eu cred că toate discuţiile în Europa vizând întărirea colectivă a descurajării nucleare sunt un lucru bun, dar nimeni în Europa nu […]
Acum o oră
09:30
Cum ar putea arăta lumea peste zece ani. Scenariile a aproape 450 de experți internaționali # SafeNews
China depășește economic Statele Unite. Războiul Rusiei din Ucraina se transformă într-un conflict înghețat prelungit. Tensiunile din jurul Taiwanului escaladează și riscă să declanșeze un război mondial. Tot mai multe state obțin arme nucleare. Democrația intră într-o perioadă de declin accentuat, iar sistemul internațional construit după Al Doilea Război Mondial își pierde influența. Criptomonedele erodează […]
09:30
Un tânăr român de 26 de ani, fără permis de conducere și cu antecedente penale, a fost arestat joi, 12 februarie, de Garda Civilă și Poliția Locală din Mejorada del Campo, după ce a comis un jaf armat într-un supermarket și a încercat să scape de autorități într-o urmărire periculoasă care a lăsat în urmă […]
Acum 2 ore
09:00
Guvernul României vrea să intensifice controlul statului asupra companiilor deținute de compania rusă Lukoil, aflată sub sancțiunile SUA, invocând riscuri pentru securitatea națională și stabilitatea pieței. „Mecanismul de supraveghere extinsă creează sistemul de control și prevenire necesar protejării intereselor statului român atât în domeniul rafinării, cât și în cel al distribuției de carburanți și al […]
08:50
Premierul Danemarcei Mette Frederiksen a declarat sâmbătă, la Conferinţa de securitate de la Munchen (MSC) că interesul SUA pentru Groenlanda „din păcate" nu a dispărut, relatează The Guardian. „Cred că dorinţa preşedintelui SUA este exact aceeaşi", a spus ea, adăugând că Donald Trump rămâne „foarte serios" în ceea ce priveşte controlul asupra teritoriului autonom danez. […]
08:40
Armata americană se pregătește pentru o posibilă operațiune împotriva Iranului, care ar putea dura câteva săptămâni. Doi oficiali ai administrației americane au declarat acest lucru pentru Reuters vineri, 13 februarie, sub condiția anonimatului, informează dw.com. Planificările s-au intensificat pe fondul declarației președintelui Donald Trump despre oportunitatea unei schimbări de putere în Republica Islamică. Schimbarea de regim […]
08:30
Popșoi, la München: Moldova își consolidează sprijinul pentru securitate și integrare europeană # SafeNews
Vicepremierul Mihai Popșoi a avut întrevederi cu omologi din mai multe state în contextul participării la Conferința de Securitate de la München (MSC). Discuțiile au vizat consolidarea cooperării bilaterale, securitatea regională, parcursul european al Republicii Moldova și extinderea relațiilor economice. Astfel, vicepremierul Mihai Popșoi a discutat cu omologii săi din Irlanda, Danemarca, Cehia și Serbia: […]
08:20
Președintele ucrainean Vladimir Zelenski a declarat, într-o discuție cu Politico, în marja Conferinței de Securitate de la München, că omologul său rus, Vladimir Putin, se află „într-o poziție dificilă", invocând inclusiv temerile acestuia legate de vârstă. „Nu mai are mult timp", a declarat vineri Vladimir Zelenski, făcând referire la vârsta lui Vladimir Putin, care a […]
Acum 4 ore
08:10
Ursula von der Leyen: Pentru a acţiona mai rapid, UE ar putea fi nevoită să renunţe la unanimitate # SafeNews
Uniunea Europeană ar trebui să „dea viaţă" unui pact de apărare reciprocă înscris în tratatul său fondator, a declarat sâmbătă preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, la Conferinţa de securitate de la München, subliniind că în actualul context internaţional UE trebuie să acţioneze mai rapid şi mai ferm, ceea ce ar presupune să renunţe […]
08:00
VIDEO | La Șoldănești va fi construit un stadion multifuncțional de 20 de milioane de lei # SafeNews
Un stadion multifuncțional va fi construit în orașul Șoldănești, investiția fiind estimată la aproximativ 20 de milioane de lei. Anunțul a fost făcut de președintele Parlamentului, Igor Grosu. Potrivit oficialului, noul complex sportiv va include un teren de fotbal, piste de alergare, tribune și infrastructură pentru mai multe discipline sportive. Proiectul își propune să ofere […]
07:50
Marea Britanie trimite forțe aeronavale în Atlanticul de Nord. Keir Starmer: „Trebuie să fim pregătiți să luptăm” # SafeNews
Marea Britanie va desfăşura „în acest an" un grup aeronaval în Atlanticul de Nord şi în Extremul Nord, în cadrul unei misiuni de securitate alături de Statele Unite, Canada şi alţi aliaţi din NATO, a anunţat sâmbătă, la Munchen, premierul Keir Starmer, relatează AFP şi BBC, citate de News.ro. „Pot anunţa astăzi că Regatul Unit va […]
07:40
Guvernul României anunță investiții importante în Portul Internațional Giurgiulești,după finalizărea tranzacției de cumpărare # SafeNews
Guvernul României salută tranzacția în curs de finalizare de către Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) pentru cumpărarea operatorului Portului Internațional Giurgiulești, firma ICS Danube Logistics, de către Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța, transmite Profit.ro. Executivul arată că prin această cumpărare, România, prin CN Administrația Porturilor Maritime SA Constanța, își asumă angajamente […]
07:30
Preşedinta Republicii Moldova Maia Sandu, prezentă la Conferinţa de securitate de la Munchen, a avut o serie de întrevederi bilaterale, între care cu secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, şi cu secretarul general al NATO, Mark Rutte. „Mă aflu în aceste zile la München pentru a discuta cu lideri din Europa şi de dincolo […]
07:20
Imaginile încărcate în chatboți AI pot fi păstrate pentru o perioadă necunoscută și, dacă ajung în mâini greșite, pot fi folosite pentru furt de identitate, conturi false sau escrocherii online. Trendul AI care creează caricaturi colorate, bazate pe informațiile pe care un chatbot le deține despre o persoană, ridică semnale serioase de securitate, avertizează experții […]
07:10
Rusia l-a ucis pe liderul opoziției, Alexei Navalnîi, folosind toxină pentru broaște-săgeată, susține Marea Britanie și aliații europeni # SafeNews
Liderul opoziției ruse, Alexei Navalnîi, a fost ucis folosind o otravă dezvoltată dintr-o toxină de broască-săgeată, au declarat Marea Britanie și aliații europeni. La doi ani de la moartea lui Navalnîi într-o colonie penală siberiană, Marea Britanie și aliații săi au dat vina pe Kremlin în urma analizei probelor materiale găsite pe corpul său. Nu există o […]
Acum 24 ore
18:40
VIDEO | Razie antidrog într-un local din Chișinău, 107 persoane verificate și 19 duse la expertiză # SafeNews
Consumau droguri într-un local de agrement din Chișinău când polițiștii au descins în plină noapte. În urma raziei, oamenii legii au verificat peste 100 de persoane și au ridicat mai multe tipuri de substanțe interzise. Potrivit Poliției, angajații Inspectoratului de Poliție Centru au intervenit după ce au primit informații operative că, în timpul unui eveniment […]
18:30
Vremea se răcește brusc, iar condițiile de circulație se pot complica. Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis cod galben de precipitații, vânt și polei, valabil din 15 februarie, ora 08:00, până pe 16 februarie, ora 09:00. Potrivit meteorologilor, pe întreg teritoriul Republicii Moldova vor cădea ploi, iar spre seară precipitațiile se vor transforma în lapoviță […]
11:20
VIDEO | Tânăr de 18 ani, din nou în atenția publicului. A ajuns cu mașina în arbuști pe bulevardul Traian # SafeNews
Un tânăr de 18 ani, care deține permis de conducere de doar două săptămâni, a fost implicat într-un nou incident rutier în Chișinău. Potrivit imaginilor apărute online, acesta a intrat cu automobilul în arbuștii de pe bulevardul Traian, în sectorul Botanica. Incidentul s-a produs în seara zilei de 13 februarie și a fost observat de […]
11:20
Popșoi, la reuniunea „Triunghiului Odesa”. Moldova, România și Ucraina își coordonează acțiunile pe securitate și energie # SafeNews
Republica Moldova, România și Ucraina își consolidează cooperarea în domeniul securității, energiei și infrastructurii. Subiectele au fost discutate de miniștrii de externe ai celor trei țări în cadrul unei reuniuni desfășurate la München, în marja Conferinței de Securitate. La întâlnire au participat ministrul de Externe al Republicii Moldova, Mihail Popșoi, alături de omologii săi din […]
11:20
VIDEO | Marco Rubio, discurs istoric la Munchen: „SUA va fi un întotdeauna copil al Europei”, dar migrația necontrolată nu e minoră, ne amenință existența # SafeNews
Șeful diplomației americane, Marco Rubio, a ținut un discurs istoric la Conferința de Securitate de la Munchen, pe un ton profund diferit de cel ținut anul trecut la aceeași reuniune de vicepreședintele JD Vance. Nu au lipsit criticile la greșelile făcute de SUA și Europa în trecut, dar Rubio a spus că ele sunt parte […]
Ieri
09:20
A încercat să treacă frontiera cu trei lingouri presupuse a fi din aur, fără să le declare, însă bunurile au fost depistate de polițiștii de frontieră și funcționarii vamali în punctul de trecere Sculeni. Incidentul a avut loc pe sensul de intrare în Republica Moldova. Pentru verificări suplimentare a fost selectat un automobil de model […]
09:20
Pe 14 februarie, vremea va fi instabilă în mai multe regiuni ale țării. Meteorologii anunță ploi în nord și centru, în timp ce în sud precipitațiile vor lipsi. Cerul va fi variabil pe parcursul zilei. Izolat se va forma ceață, iar pe unele porțiuni de drum există risc de ghețuș, condiții care pot îngreuna traficul. […]
09:00
Președintele Franței: În caz de pace în Ucraina, Europa va trebui „să-și definească regulile de coexistență” cu Rusia # SafeNews
Preşedintele francez Emmanuel Macron a atenţionat vineri că Europa va trebui „să-şi definească regulile de coexistenţă" cu Rusia după ce va fi încheiat un acord de pace pentru a pune capăt războiului din Ucraina, cu scopul de a „limita riscul escaladării", relatează Agerpres. „Europenii trebuie să înceapă această muncă, cu propria lor reflecţie şi propriile […]
08:50
Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, a avut o întrevedere cu echipa Băncii Mondiale, condusă de Robert Saum, director țară pentru Europa de Est, în cadrul căreia au fost discutate proiectele de cooperare în derulare și prioritățile de sprijin viitor, aliniate la agenda Ministerului Finanțelor. Discuțiile s-au concentrat pe consolidarea parteneriatului dintre Republica Moldova și Banca Mondială, […]
08:40
VIDEO | Jaf mai puțin obișnuit: Un individ a spart un magazin de bijuterii apoi a fugit călare pe un măgar # SafeNews
Un jaf ieșit din comun a avut loc în Kayseri, Turcia, unde un tânăr de 26 de ani a spart un magazin de bijuterii folosind un motostivuitor furat, apoi a fugit de la fața locului călare pe un măgar. Întregul moment a fost surprins de camerele de supraveghere. Potrivit T24 şi Hurriyet.tr, incidentul s-a petrecut în dimineața zilei […]
08:30
Un bărbat dintr-un sat francez a sunat la poliție după ce
08:20
Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Avocatul Poporului pentru drepturile copilului, Vasile Coroi, s-au sesizat după ce deputatul Vasile Costiuc a declarat într-un un video postat pe pagina partidului „Democrația Acasă”, că „o fetiță din clasa 7-a la o școală din Ștefan Vodă a fost luată de urgență în stare gravă cu otrăvire cu droguri” […] Articolul Vasile Costiuc, atenționat de către autorități: Folosirea copiilor este inacceptabilă apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
08:10
Adam Kadîrov, al treilea fiu al liderului Ceceniei, Ramzan Kadîrov, a fost externat recent din spitalul Botkin din Moscova, unde a fost internat aproape trei săptămâni în urma unui accident rutier produs pe 18 ianuarie, în centrul orașului Groznîi. Accidentul s-ar fi produs din vina șoferului mașinii care deschidea coloana oficială în care se afla […] Articolul Fiul lui Ramzan Kadîrov, la un pas de orbire după un accident în Groznîi apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
08:00
Ucraina va primi 38 de miliarde de dolari de la partenerii internaționali în 2026 pentru drone, rachete Patriot și sisteme de apărare aeriană # SafeNews
Ucraina va primi 38 de miliarde de dolari americani de la partenerii internaţionali, în 2026, pentru a cumpăra drone, sisteme de apărare aeriană şi rachete Patriot, a declarat ministrul Apărării, Mhailo Fedorov, în urma reuniunii Grupului de Contact pentru Apărare din Ucraina (cunoscut şi sub numele de formatul Ramstein) din 12 februarie, scrie Pravda Ukrainska. […] Articolul Ucraina va primi 38 de miliarde de dolari de la partenerii internaționali în 2026 pentru drone, rachete Patriot și sisteme de apărare aeriană apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
07:50
Incident armat lângă Arcul de Triumf din Paris. Parchetul antiterorism a deschis o anchetă # SafeNews
Un bărbat înarmat cu un cuţit, care ameninţa vineri jandarmii aflaţi la post sub Arcul de Triumf din Paris, a fost rănit cu focuri de armă de unul dintre ei, relatează agenția France Presse. Cazul a fost preluat de Parchetul Naţional Antiterorism. Bărbatul a fost transportat la spital, potrivit unor surse din poliție citate de […] Articolul Incident armat lângă Arcul de Triumf din Paris. Parchetul antiterorism a deschis o anchetă apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
07:40
Maia Sandu, la München: Aderarea la UE este esențială pentru protejarea democrației în fața presiunilor Rusiei # SafeNews
Republica Moldova și-a consolidat instituțiile și societatea pentru a face față atacurilor hibride și campaniilor de manipulare venite din partea Federației Ruse, iar integrarea în Uniunea Europeană rămâne cea mai importantă garanție pentru stabilitate și democrație. Declarația a fost făcută de președinta Maia Sandu la Conferința de Securitate de la München. În cadrul unei dezbateri […] Articolul Maia Sandu, la München: Aderarea la UE este esențială pentru protejarea democrației în fața presiunilor Rusiei apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
07:30
Poliția din orașul italian Palazzolo sull’Oglio a destructurat un atelier clandestin unde 23 de cetățeni moldoveni lucrau în condiții de exploatare. O operațiune specială de amploare a Carabinierilor și Inspecției Muncii a scos la iveală fapte șocante: printre muncitorii ilegali se aflau opt minori cu vârste cuprinse între 8 și 16 ani, relatează presa italiană. […] Articolul Moldoveni ținuți și exploatați ilegal în Italia. Printre victime, și minori apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
07:20
Cel puţin doi marinari americani au fost răniţi într-o coliziune între distrugătorul USS Truxtun şi o navă de realimentare, USNS Supply, în timpul unei operaţiuni de transfer de mărfuri, la Marea Caraibilor, potrivit unor imagini postate pe reţele de socializare de către un membru de echipaj, relatează BBC News. Incidentul a avut loc miercuri. Înregistrarea […] Articolul VIDEO | Coliziune între nave militare americane în Caraibe. Doi marinari, răniți apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
07:10
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a respins acuzațiile opoziției referitoare la o eventuală demisie a Cabinetului de Miniștri. În cadrul unei emisiuni difuzate la postul Moldova 1, acesta a declarat că deciziile privind demisia Guvernului sunt de competența Parlamentului, însă Cabinetul nu are în vedere o astfel de acțiune. „Am fost numiți de Parlamentul Republicii Moldova, care […] Articolul Premierul dezminte informațiile despre o posibilă demisie a Executivului apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
13 februarie 2026
18:20
VIDEO | Șofer de 18 ani, la un pas să rămână fără permis la câteva zile după ce l-a obținut # SafeNews
Un tânăr de 18 ani riscă să rămână fără permisul de conducere la doar 11 zile după ce a devenit șofer. Poliția s-a autosesizat după apariția unor imagini video în mediul online, în care acesta conducea periculos prin capitală. Incidentul a avut loc pe 11 februarie, la intersecția străzilor Vadul lui Vodă și Meșterul Manole […] Articolul VIDEO | Șofer de 18 ani, la un pas să rămână fără permis la câteva zile după ce l-a obținut apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
18:20
VIDEO | Telefonul în timpul condusului, în vizorul poliției. Amenzi pe bandă rulantă la Orhei # SafeNews
Peste 20 de conducători auto au fost sancționați de polițiștii din Orhei, după ce au fost surprinși folosind telefonul mobil în timpul deplasării. Acțiunea s-a desfășurat pe parcursul a doar trei ore și a vizat prevenirea accidentelor provocate de neatenția la volan. Potrivit poliției, utilizarea telefonului în timpul conducerii reduce semnificativ timpul de reacție și […] Articolul VIDEO | Telefonul în timpul condusului, în vizorul poliției. Amenzi pe bandă rulantă la Orhei apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
16:10
VIDEO | Cazul fetiței din Ștefan Vodă, părinții anunță plângeri după declarațiile lui Costiuc # SafeNews
Deputata PAS Ersilia Qatrawi a declarat că va avea o întâlnire cu părinții fetiței menționate de deputatul Vasile Costiuc într-un videoclip publicat pe rețelele sociale. În clip, Costiuc susține că minora ar fi fost internată în stare gravă după consumul de droguri și că incidentul ar fi fost „mușamalizat” de autorități. Declarațiile lui Costiuc au […] Articolul VIDEO | Cazul fetiței din Ștefan Vodă, părinții anunță plângeri după declarațiile lui Costiuc apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
16:10
FOTO | Trei lingouri suspecte de aur, descoperite la Sculeni. Un șofer le-a ascuns și nu le-a declarat # SafeNews
Trei lingouri din metal galben, presupus a fi aur, au fost depistate de polițiștii de frontieră și funcționarii vamali în punctul de trecere Sculeni, după ce un bărbat a încercat să le introducă în țară fără a le declara. Cazul a fost înregistrat pe sensul de intrare în Republica Moldova. Pentru verificări suplimentare a fost […] Articolul FOTO | Trei lingouri suspecte de aur, descoperite la Sculeni. Un șofer le-a ascuns și nu le-a declarat apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
15:20
Ministrul ucrainean de Externe susține că Beijingul poate contribui la încheierea războiului # SafeNews
Andrii Sybiha, ministrul ucrainean de Externe, a declarat vineri că China ar putea juca un rol important în obținerea unei păci juste în Ucraina și a anunțat că l-a invitat pe omologul său chinez în vizită la Kiev. „China poate juca un rol important în aducerea unei păci juste pentru Ucraina”, a afirmat Sybiha, într-un […] Articolul Ministrul ucrainean de Externe susține că Beijingul poate contribui la încheierea războiului apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
15:20
Osmochescu a renunțat la un salariu de 150.000 de euro anual pentru funcția de ministru al Economiei # SafeNews
„Este un moment în viață când trebuie să revii și să contribui la creșterea economică a țării”, a declarat vicepremierul Eugeniu Osmochescu. „Există ceea ce numim noi în limba română „returna”, a returna țării care ți-a dat viață, unde te-ai născut, a returna țării care mi-a dat educație, pe lângă cea părintească, care mi-a oferit […] Articolul Osmochescu a renunțat la un salariu de 150.000 de euro anual pentru funcția de ministru al Economiei apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
15:10
Liderul opoziției din Ungaria, Peter Magyar, susține că este victima unei „capcane cu miere” # SafeNews
Scena politică din Ungaria este zguduită de un nou scandal, după ce liderul opoziției și principalul rival al premierului Viktor Orban, Peter Magyar, a declarat că este ținta unei campanii de șantaj bazate pe un material video intim filmat pe ascuns. Într-un mesaj video publicat pe rețelele sociale, Magyar, liderul partidului de opoziție Tisza, a […] Articolul Liderul opoziției din Ungaria, Peter Magyar, susține că este victima unei „capcane cu miere” apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
15:10
BBC a anunţat joi că se aşteaptă să realizeze economii suplimentare de costuri de aproximativ 10% în următorii trei ani, fără a specifica suma exactă, pentru a se adapta la „presiuni financiare semnificative”. Potrivit altor instituţii media britanice, această sumă ar putea ajunge la 600 de milioane de lire sterline (817 milioane de dolari) şi […] Articolul BBC intenţionează să îşi reducă costurile cu 10% în următorii trei ani apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
15:00
Autoritatea Națională de Integritate a inițiat un control în privința fostului ministru de Interne și actual deputat PSRM, Pavel Voicu. Decizia a fost luată după o sesizare care semnalează mai multe modificări patrimoniale reflectate în declarațiile de avere și interese personale pentru anii 2022–2025. Potrivit documentului, aceste schimbări ridică suspiciuni privind disponibilitatea mijloacelor financiare utilizate […] Articolul DOC | ANI verifică averea deputatului PSRM Pavel Voicu apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
14:50
Europa are nevoie de o forţă de reacţie rapidă de 80.000 – 100.000 de oameni care să înlocuiască trupele americane, afirmă comisarul UE pentru apărare # SafeNews
Comisarul UE pentru apărare, Andrius Kubilius, a declarat vineri că o viitoare armată europeană nu va înlocui armatele naţionale, ci va exista „în combinaţie” cu acestea. „Vorbim despre o forţă de reacţie rapidă de 100.000 sau 80.000 de soldaţi”, care ar înlocui dependenţa de trupele americane, a declarat el la POLITICO Pub. Deşi UE abia […] Articolul Europa are nevoie de o forţă de reacţie rapidă de 80.000 – 100.000 de oameni care să înlocuiască trupele americane, afirmă comisarul UE pentru apărare apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
14:40
Primarul localității Dereneu din raionul Călărași, Vasile Revenco, a fost plasat sub control judiciar pentru 30 de zile. Decizia a fost luată de către Judecătoria Strășeni. Procurorii solicitau 30 de zile de arest preventiv. Tot 30 de zile de arest preventiv procurorii solicită și pentru avocatul preotului reprezentant al Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove, […] Articolul Primarul din Dereneu, eliberat din arest și plasat sub control judiciar apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
14:00
Două treimi dintre europeni (68%) consideră că securitatea ţării lor este ameninţată, iar majoritatea lor (52%) au încredere că UE va consolida securitatea şi apărarea, relevă un nou sondaj Eurobarometru publicat vineri, înaintea Conferinţei pentru securitate de la Munchen, transmite Digi24.ro. Statele membre cu cea mai mare percepţie a ameninţărilor sunt Franţa (80%), urmată de […] Articolul Două treimi dintre europeni consideră că securitatea ţării lor este ameninţată apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
14:00
Poliția dezminte acuzațiile privind consumul de droguri de către o minoră și critică declarațiile unui deputat # SafeNews
Poliția Națională respinge informațiile potrivit cărora o minoră ar fi consumat droguri și califică drept iresponsabile declarațiile publice făcute de deputatul Vasile Costiuc pe acest caz. Poliția Națională a reacționat după ce în spațiul public au apărut afirmații potrivit cărora o copilă ar fi consumat droguri. Oamenii legii precizează că informațiile sunt false și cer […] Articolul Poliția dezminte acuzațiile privind consumul de droguri de către o minoră și critică declarațiile unui deputat apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
14:00
„Îl vom întreba dacă este dispus să participe”: Moscova nu exclude invitarea lui Donald Trump la parada de 9 Mai # SafeNews
Kremlinul intenţionează să-l invite pe preşedintele american la parada din Rusia de „Ziua Victoriei”, ţinută tradiţional în 9 Mai, zi care comemorează sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial. O astfel de participare ar putea oferi un nou canal de dialog direct între liderii de la Moscova şi Washington, după summitul din Alaska din 2025, pe […] Articolul „Îl vom întreba dacă este dispus să participe”: Moscova nu exclude invitarea lui Donald Trump la parada de 9 Mai apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
