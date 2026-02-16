Dezbaterea europeană privind armele nucleare ia amploare. Cinci opțiuni pentru Europa

18:20

Un tânăr de 18 ani riscă să rămână fără permisul de conducere la doar 11 zile după ce a devenit șofer. Poliția s-a autosesizat după apariția unor imagini video în mediul online, în care acesta conducea periculos prin capitală. Incidentul a avut loc pe 11 februarie, la intersecția străzilor Vadul lui Vodă și Meșterul Manole […] Articolul VIDEO | Șofer de 18 ani, la un pas să rămână fără permis la câteva zile după ce l-a obținut apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.