FOTO | Republica Moldova își consolidează cooperarea internațională în domeniul securității, la Conferința de la München

08:40

Un jaf ieșit din comun a avut loc în Kayseri, Turcia, unde un tânăr de 26 de ani a spart un magazin de bijuterii folosind un motostivuitor furat, apoi a fugit de la fața locului călare pe un măgar. Întregul moment a fost surprins de camerele de supraveghere. Potrivit T24 şi Hurriyet.tr, incidentul s-a petrecut în dimineața zilei […]