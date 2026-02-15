Fostul ministru al energiei din Ucraina, reținut în timp ce încerca să părăsească țara: Este implicat în scandalul de corupție „Midas”

16:40

Acum câteva luni, Ferrari a dezvăluit ingineria de bază pentru primul său model electric, care urmează să debuteze cu 2,3 tone de greutate proprie şi peste 1.000 CP. Italienii au deconspirat atunci multe detalii constructive curioase, dar nimic nu părea să iasă în evidenţă foarte mult faţă de parametrii de vârf deja atinşi de industrie în domeniul maşinilor electrice. Iar un Ferrari nu poate debuta mediocru. Acum, însă, cei de la Ferrari au dezvăluit interiorul acestui prim model electric, care a primit şi un nume între timp — Luce — şi au anunţat că acesta a fost creat de renumitul fost designer Apple, Jony Ive. În pofida acestui fapt, habitaclul noului model Ferrari a fost conceput să aibă cât mai multe comenzi fizice, scrie Piata Auto.