(video) Ion Ceban, la 37 de ani de la retragerea contingentului de militari moldoveni din Afganistan: Aducem un omagiu ostașilor căzuți la datorie
UNIMEDIA, 15 februarie 2026 18:50
Primarul capitalei, Ion Ceban, a transmis un mesaj, la 37 de ani de la retragerea contingentului de militari moldoveni din Afganistan. „Ororile războiului nu trebuie repetate. Nimic nu este mai prețios și mai sfânt decât pacea. În numele municipiului Chișinău, aducem un omagiu ostașilor căzuți la datorie și transmitem întreaga noastră compasiune familiilor îndurerate. Memoria celor căzuți va rămâne vie în inimile noastre”, a menționat edilul.
• • •
Acum 30 minute
19:10
Fostul ministru al energiei din Ucraina, reținut în timp ce încerca să părăsească țara: Este implicat în scandalul de corupție „Midas” # UNIMEDIA
Ex-ministrul energiei din Ucraina, Herman Galușcenko, a fost reținut la graniță în timp ce încerca să părăsească țara. Potrivit surselor RBC-Ucraina, citate de Libertatea, Galușcenko a fost reținut duminică, 15 februarie. Din primele informații, acesta ar fi încercat să treacă frontiera prin punctul de control „Rava-Ruska”.
Acum o oră
18:50
Acum 2 ore
18:20
Metoda „flash” transformă gunoiul în miliarde de dolari. Cum poti obține pământuri rare din cenușă, nămol și chiar din ciuperci # UNIMEDIA
Pământurile rare, esențiale pentru baterii, turbine eoliene, mașini electrice și telefoane, ar putea fi ascunse chiar în deșeurile pe care le aruncăm. Cercetătorii spun că nu mai e nevoie doar de mine uriașe și cariere deschise și că soluția ar putea sta în grămezi de cenușă de cărbune, nămol industrial sau chiar în ciuperci.
18:10
(video) „Investiții foarte mari pleacă la râpă.” Un atelier agricol cu panouri solare instalate pe acoperiș, cuprins de flăcări la Peresecina: „E strașnic” # UNIMEDIA
Incendiu la un atelier agricol din localitatea Peresecina, raionul Orhei, pe care erau instalate panouri solare. Cinci echipaje de pompieri au intervenit la fața locului, iar un martor ocular a postat imaginile pe rețele.„Investiții foarte mari pleacă la râpă”, a comentat acesta.
17:40
(video) Zelenski, întrebat dacă se teme să aibă aceeași soartă ca Navalnîi: „Nu văd diferența între otravă și rachete” # UNIMEDIA
Rusia l-a omorât pe Alexei Navalnîi cu o otravă rară, extrem de puternică, extrasă din pielea unei broaște tropicale. Anunțul a fost făcut la Conferința de la Munchen de 5 țări europene și de văduva sa. Volodimir Zelenski a fost întrebat dacă se teme să nu aibă aceeași soartă. „Nu văd diferența între otravă și rachete”, a răspuns acesta, relatează digi24.ro.
Acum 4 ore
17:10
(video) „Stăm 5 mașini aici cu cauciucurile tăiate!” Grigore Manoli, cu automobilul stricat, pe un traseu național: „Acestea sunt drumuri, scârbelor?” # UNIMEDIA
Antreprenorul Grigore Manoli s-a pomenit cu cauciucurile sparte în timp ce se deplasa pe un drum național. Acesta a postat pe rețele mai multe filmulețe, în care se arată indignat de starea șoselelor din țară: „Dacă te oprește Poliția și nu ai revizia tehnică, îți evacuează mașina, dar dacă drumul e rău și stăm 5 mașini aici cu cauciucurile tăiate, tot normal. Bara din față e ruptă. Știți cât cot costă un cauciuc la un hârb de mașină? Acolo la deal e trambulină. Ferească mama lui Dumnezeu. Cine îmi plătește două cauciucuri acum? Scârbele”.
16:50
(video) Un român a încercat să răpească o fetiță de nici 2 ani din mâinile mamei sale și i-a rupt femurul, în Italia: Momentul, surprins de camere # UNIMEDIA
Scene șocante în Italia, unde un român a încercat să răpească o fetiță de un an și jumătate. Copila era de mână cu mama ei la intrarea unui supermarket din Bergamo, când bărbatul a încercat s-o smulgă și să fugă cu ea, relatează digi24.ro. Imaginile surprinse de camerele de supraveghere au un puternic impact emoțional.
16:40
(foto/video) Italienii au dezvăluit interiorul primului Ferrari electric, creat de un fost designer Apple, dar conceput să aibă cât mai multe comenzi fizice # UNIMEDIA
Acum câteva luni, Ferrari a dezvăluit ingineria de bază pentru primul său model electric, care urmează să debuteze cu 2,3 tone de greutate proprie şi peste 1.000 CP. Italienii au deconspirat atunci multe detalii constructive curioase, dar nimic nu părea să iasă în evidenţă foarte mult faţă de parametrii de vârf deja atinşi de industrie în domeniul maşinilor electrice. Iar un Ferrari nu poate debuta mediocru. Acum, însă, cei de la Ferrari au dezvăluit interiorul acestui prim model electric, care a primit şi un nume între timp — Luce — şi au anunţat că acesta a fost creat de renumitul fost designer Apple, Jony Ive. În pofida acestui fapt, habitaclul noului model Ferrari a fost conceput să aibă cât mai multe comenzi fizice, scrie Piata Auto.
16:20
16:10
„Tratăm copiii nu ca subiecți ai dreptului, ci ca «obiecte».” Marina Rusu: Îi vedem ca pe anexe ale adultului, chiar și în cazuri de abuz sexual # UNIMEDIA
„Tratăm copiii nu ca subiecți ai dreptului, ci ca obiecte, sunt tratați ca anexe la drepturile adultului, nu ca persoane cu drepturi proprii”, declară judecătoarea Marina Rusu, care a abordat subiectul într-o postare pe rețele.
15:40
(video) Ucrainenii au atacat cu drone portul rusesc Taman de la Marea Neagră: Forțele de intervenție se chinuie să stingă incendiile # UNIMEDIA
Portul rus Taman de la Marea Neagră, tranzitat de produse petroliere, cereale, cărbune și mărfuri, a fost avariat de un „atac masiv” cu drone ucrainene, a anunțat duminică guvernatorul regiunii ruse Krasnodar, potrivit Reuters și HotNews.ro.
Acum 6 ore
15:20
(galerie foto) „In memoriam.” Militarii căzuți în Războiul din Afganistan, comemorați astăzi: Peste 12 mii de moldoveni au participat la conflictul armat # UNIMEDIA
Pe data de 15 februarie a fiecărui an, marcăm Ziua comemorării celor căzuți în Războiul din Afganistan – un moment de reculegere și profund respect pentru militarii care și-au îndeplinit datoria cu devotament, dar care, cu regret, nu s-au mai întors acasă, menționează Ministerul Apărării.
15:10
14:50
(video) „Veți intra în politica de la București sau Bruxelles după încheierea mandatului de președinte al RM?” Cum răspunde Maia Sandu # UNIMEDIA
Președinta Republicii Moldova a dezvăluit, după conferința de la Munchen, dacă după încheierea mandatului de președinte al Republicii Moldova planifică sau nu să se implice în viața politică de la București sau în cea de la Bruxelles.
14:40
Moldova și-a încheiat participarea JO de Iarnă 2026: Pe ce loc a trecut linia de finiș Alina Stremous, în proba de biathlon pe distanța de sprint 7.5 km # UNIMEDIA
Republica Moldova și-a încheiat oficial participarea la cea de-a XXV-a ediție a Jocurilor Olimpice de Iarnă Milano-Cortina 2026, la care a participat cu o echipă de cinci sportivi.
14:10
13:50
(video) A devenit tată pentru a șaptea oară la 91 de ani și a stârnit o adevărată dezbatere: „Robert De Niro, ești bătut, bătrâne” # UNIMEDIA
Pierre Sablé, un catalan în vârstă de 91 de ani, a devenit recent tată pentru a șaptea oară, sfidând atât normele biologice, cât și pe cele sociale. Cunoscut în lumea sportului pentru participarea la maratoane internaționale la categoria de vârstă 80+, Sablé a întâmpinat-o pe lume pe micuța Louisa Maria în urmă cu șase luni, relatează Libertatea, citând Le Dauphine.
Acum 8 ore
13:30
13:30
(video) A scos arma și a îndreptat-o spre el: Un taximetrist, amenințat cu moartea de un pasager, în capitală. Mascații Fulger l-au încătușat # UNIMEDIA
Un taximetrist din capitală a sesizat Poliția, în dimineața zilei de 14 februarie, după ce a avut un conflict verbal cu un pasager pe care îl transporta de pe bulevardul Moscova spre sectorul Centru, iar ultimu l-ar fi amenințat cu o armă. Imaginile video au fost publicate de oamenii legii.
13:20
12:40
„Trec strada așa de parcă au 9 vieți”. Un șofer, enervat pe pietonii din Chișinău, i-a împărțit în categorii: „Câte unul, câte doi, hai la hora noastră” # UNIMEDIA
Un șofer din capitală a decis să le adreseze o postare pietonilor din Chișinău, după ce, de mai multe ori, s-a confruntat cu situații în care persoanele care traversau strada demonstrau că nu le pasă de pericolul ce îi paște. Tânărul a împărțit pietonii în câteva categorii, dar și i-a întrebat pe internauți ce percepție au ei la acest subiect.
12:20
Creștinii ortodocși sărbătoresc Întâmpinarea Domnului. Igor Dodon: „Să aveți pace, bunăstare şi căldură sufletească. Iisus Hristos să ne călăuzească pașii” # UNIMEDIA
Creștinii ortodocși sărbătoresc, astăzi, Întâmpinarea Domnului. Cu acest prilej, liderul PSRM, Igor Dodon, le-a adresat un mesaj de felicitare. „Doresc tuturor pace, bunăstare şi căldură sufletească. Fie ca Domnul Iisus Hristos să ne călăuzească pașii în viață, să ne aducă fericire și multă sănătate!”, a menționat fostul șef de stat.
12:10
(video) Bătaie violentă la bordul unui avion Antalya–Manchester: Dinți sparți și sânge pe scaune. Pilotul, nevoit să aterizeze de urgență la Bruxelles # UNIMEDIA
Doi pasageri au fost interziși pe viață de compania aeriană britanică Jet2, după un scandal violent izbucnit într-un zbor din Antalya către Manchester, pe 12 februarie 2026. Pilotul a fost nevoit să efectueze o aterizare de urgență la Bruxelles, scrie Libertatea.
11:40
(video) „Fratele m-a lăsat fără afacere, după ce s-a căsătorit cu o martoră a lui Iehova.” Un moldovean din diasporă, devastat: Am rămas fără bani și cu datorii peste hotare # UNIMEDIA
Un moldovean stabilit cu traiul în Italia se plânge că propriul frate l-a lăsat fără afacerea deschisă în RM, dar și fără banii pe care i-a investit în aceasta. Igor Ermurachi a relatat, într-un monolog la Dorin Galben, cum a muncit ani la rând, din greu, pentru a aduna peste 300 de mii de euro, pe care i-a transmis fratelui său, ca acesta să deschidă o stomatologie în țară, în care urmau să muncească împreună, să-și scoată investițiile, dar și să împartă veniturile.
Acum 12 ore
11:10
(video) „Tu ce te-ai ah*it?” Justițiabila care a agresat o magistrată la Judecătoria Centru publică noi imagini din instanță: De un an dosarul e pe rol # UNIMEDIA
Femeia care ar fi atacat o judecătoare, chiar în sala de ședințe de la Judecătoria Chișinău, sediul Centru, la sfârșitul lunii ianuarie, a postat un nou clip pe rețele, care ar fi o continuare a scandalului iscat în incinta instanței.
10:40
(video) „Dragostea din tei” a răsunat în America Latină. O tânără a compilat vocile turiștilor din întreaga lume: Vezi cum sună noua versiune a piesei trupei O-Zone # UNIMEDIA
„Dragostea din tei”, hitul care le-a deschis toate uşile băieţilor de la O-Zone, a căpătat noi vibrații, fiind intonat de turiști din diverse țări ale lumii, într-un clip postat pe rețele de Lavinia Dănilă, o tânără originară din orașul Sibiu, România, fascinată de călătorii. Filmulețul demonstrează că foarte mulți oameni de pe mapamond cunosc piesa, îi știu cuvintele și chiar o cântă cu plăcere.
10:20
(video) Reacția lui Orban după ce Zelenski l-a acuzat că se gândește „doar să-și mărească burta”: Dragă Volodimir, există ceva ce nu înțelegi # UNIMEDIA
Viktor Orban a declarat că Ucraina nu poate adera la Uniunea Europeană, reacția sa venind la o critică deosebit de dură a președintelui ucrainean Volodimir Zelenski la adresa premierului ungar, relatează HotNews.ro.
09:40
(video) „Vă divulgăm micul nostru secret.” Pasha Parfeni și-a cerut iubita în căsătorie, de Ziua Îndrăgostiților: „Ea a spus Da” # UNIMEDIA
Interpretul Pasha Parfeni, care a reprezentat Republica Moldova de două ori la Eurovision, și-a cerut iubita în căsătorie, chiar de Ziua Îndrăgostiților. Anastasia Gutium i-a spus „DA” artistului, fiind copleșită de lacrimi.
09:20
„Este un cadou otrăvit.” Discursul lui Rubio nu i-a liniștit pe toți liderii europeni privind administrația Trump: „A fost MAGA, dar fără nicio perspectivă” # UNIMEDIA
Discursul secretarului de stat al SUA, Marco Rubio, susținut la Conferința de Securitate de la Munchen, a fost însoțit de aplauze prelungite, cu o parte a asistenței ridicată în picioare. Însă discursul lui Rubio, într-un un ton cu totul diferit față de cel susținut anul trecut de vicepreședintele american JD Vance, nu a înlăturat cu totul suspiciunile pe care liderii europeni le au față de Statele Unite, notează presa internațională, citată de HotNews.ro.
09:10
File din trecut: Alianța secretă dintre Moldova și Sfântul Imperiu Roman, primul număr al revistei România Militară și impactul său strategic # UNIMEDIA
Pe 15 februarie, alianța secretă dintre Moldova și Sfântul Imperiu Roman din 1690 și începutul grevei ceferiștilor de la Grivița din 1933 au marcat momente cheie în istoria regională și socială.
08:30
Scorpionii reiau proiecte neterminate și primesc ajutor neașteptat: Află ce-ți prezic astrele # UNIMEDIA
Alinierile stelare de astăzi intensifică sentimentele și deschid noi orizonturi în viața noastră. Fie că este vorba de misterioasele căi ale inimii sau de provocările neașteptate ale carierei, fiecare semn zodiacal va avea parte de revelații unice. Arhetipurile astrologice ne îndeamnă să ne ascultăm intuiția și să ne pregătim pentru schimbările ce vor urma. Horoscopul zilei ar putea dezvălui indicii valoroase despre cum să navigăm aceste ape tulburi.
07:20
Astăzi, vremea în Moldova va fi predominant umedă, cu condiții de precipitații pe parcursul zilei și temperaturi variabile specifice sezonului de iarnă.
Acum 24 ore
20:10
(video) „M-am trezit într-o baltă de sânge”: Un băiat din Căușeni, cu contuzie cerebrală și mandibula ruptă, după ce a fost bătut de doi tineri # UNIMEDIA
Un tânăr de 16 ani a ajuns la spital cu contuzie cerebrală și mandibula ruptă, după ce a fost bătut violent de doi tineri. Cazul a avut loc pe data de 24 ianuarie, în localitatea Tocuz din raionul Căușeni. Momentul a fost filmat de o colegă a victimei, care în acea seară l-a chemat să-i împrumute un încărcător. „Când au început să mă bată eu mi-am pierdut cunoștința, iar când m-am trezit eram într-o baltă de sânge”, a povestit băiatul în cadrul emisiunii „Life Documentary”.
19:50
(video) Amendați de la înălțime: Peste 20 de șoferi, sancționați după ce au fost surprinși de o dronă cu telefonul la volan, la Orhei # UNIMEDIA
Polițiștii din Orhei au sancționat peste 20 de șoferi care au fost filmați în timp ce foloseau telefonul la volan. Încălcările au fost surprinse cu drona.
19:40
Au spus „DA” chiar de Ziua Îndrăgostiților: 12 cupluri din Moldova și-au unit astăzi destinele # UNIMEDIA
Agenția Servicii Publice anunță că 12 cupluri din Republica Moldova au ales să-și oficializeze relația chiar de Ziua Îndrăgostiților și să spună „DA” în fața ofițerului de stare civilă.
Ieri
19:10
Cum a jignit-o subtil Iuliana Beregoi pe Andreea Bostanica, după ultimul lor scandal: Urmăritorii ei au taxat-o # UNIMEDIA
Cu toate că a spus că nu vrea să vorbească despre scandalul cu Andreea Bostanica, Iuliana Beregoi a jignit-o subtil, în timpul unui live, pe TikTok. Cântăreața a fost taxată de urmăritorii ei, având în vedere că ea spunea că nu vrea să mai fie implicată în scandaluri, scrie spynews.ro.
19:00
Incident la o stație PECO pe centura Bălți. Potrivit imaginilor video postate pe rețele, o mașină a luat foc.
18:40
(video) Moment de excepție la Românii au talent. Moldoveanca Adriana Babin a renunțat la modelling pentru nai și a ridicat toată sala în picioare: „Ai făcut cu el ce ai vrut tu” # UNIMEDIA
Adriana Babin a reușit, la vârsta de 24 de ani, un lucru pe care nu toți concurenții pot să îl facă: a ridicat juriul „Românii au talent” în picioare. A cântat o piesă la nai și a demonstrat că știe foarte bine să stăpânească acest instrument, scrie protv.ro.
18:10
„Cititul ne ajută să ne auzim propriile gânduri”: Mesajul președintei Maia Sandu, de Ziua Națională a Lecturii # UNIMEDIA
Cu ocazia Zilei Naționale a Lecturii, președinta Maia Sandu a transmis un mesaj în care a subliniat importanța lecturii în dezvoltarea personală. „Cititul ne ajută să ne auzim propriile gânduri”, a scris șefa statului.
17:50
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat vineri că omologul său ucrainean Volodimir Zelenski va rata o oportunitate de pace dacă nu „se mişcă”, spunând că Rusia vrea să facă o înţelegere, în contextul războiului în desfăşurare din Ucraina, relatează Reuters, citat de digi24.ro.
17:30
(video) Accident pe Calea Orheiului: Un microbuz cu pasageri, lovit de o mașină, după ce șoferul ar fi virat la stânga peste trei benzi # UNIMEDIA
Un microbuz de rută a fost implicat într-un accident pe strada Calea Orheiului. Potrivit imaginilor video, șoferul microbuzului ar fi ieșit din stația PECO și a virat la stânga peste trei benzi.
17:20
„Omenirea a ajuns la o nouă răscruce”, avertizează ministrul chinez de Externe: Cum vede Beijingul relațiile cu UE și SUA # UNIMEDIA
Ministrul chinez de Externe, Wang Yi, a avertizat sâmbătă, în cadrul discursului său de la Conferința de Securitate de la Munchen, asupra „turbulenţelor crescânde” din ultimul an, spunând că „omenirea a ajuns la o nouă răscruce”. El a vorbit despre dorința Beijingului ca războiul din Ucraina să se încheie și despre necesitatea reformării organizaţiilor internaţionale, în special a ONU, relatează The Guardian, citat de digi24.ro.
17:00
După o zi frumoasă cu soare, vremea în Moldova se va schimba brusc: Meteorologii au emis cod galben de lapoviță și ninsoare # UNIMEDIA
Serviciului Hidrometeorologic de Stat informează că în perioada 15 februarie, ora 08:00 - 16 februarie, ora 09:00, vor cădea precipitații sub formă de ploaie, spre seară cu transformare în lapoviță și ninsoare, însemnate cantitativ (15–30 l/m²). Izolat depuneri de lapoviță.
16:50
CRBL i-a pus la punct pe cei care vorbesc despre divorțul de moldoveanca Elena Vîșcu: Artistul nu a lăsat loc de interpretări # UNIMEDIA
CRBL a avut o reacție fermă în fața celor care încă vorbesc despre divorțul său de Elena Vîșcu. Artistul a clarificat într-un mod tranșant situația, dorind să pună capăt tuturor discuțiilor nefondate, scrie spynews.ro.
16:30
„La mulți ani, eroina mea!” Mama fetei lovite de o mașină la Strășeni, cu un mesaj emoționant de ziua fiicei sale: Știu cu toată inima mea că vei merge din nou # UNIMEDIA
Mama fetei lovită de o mașină la Strășeni, alături de un băiat care a decedat, a transmis un mesaj emoționant de ziua fiicei sale. Femeia a ținut să sublinieze cât de puternică este copila ei, care, în ciuda tuturor încercărilor, continuă să lupte cu demnitate. „La mulți ani, eroina mea!” se arată într-un mesaj.
16:10
„Nu știu în ce mașină sunt”: Mesajul disperat al unei fetițe de 13 ani, răpită în Cernăuți # UNIMEDIA
O fetiță de 13 ani din Cernăuți care a fost răpită de pe stradă, după ce a fost convinsă de un bărbat să se urce în maşina lui, a fost găsită în siguranță după aproape două zile de căutări, scrie adevărul.ro.
15:30
(video) „Credeți în iubire?” Renato Usatîi, despre relații și cele mai generoase daruri de Ziua Îndrăgostiților: „Am dat 3 mașini într-o noapte” # UNIMEDIA
Renato Usatîi a vorbit despre iubire, relații și generozitate. Deputatul a dezvăluit câteva dintre cele mai generoase cadouri pe care le-a oferit de Ziua Îndrăgostiților și a povestit cum a dăruit trei mașini într-o singură noapte.
15:10
(video) Jaf mai puțin obișnuit în Turcia: Un individ a spart un magazin de bijuterii apoi a fugit călare pe un măgar # UNIMEDIA
Un individ a spart un magazin de bijuterii din Turcia cu un motostivuitor și a fugit călare pe măgar, scrie digi24.ro.
14:40
„Scuze pentru ce, pentru adevăr?”: Prima reacție a Annei Mihalachi, după decizia instanței în dosarul deschis de Maia Sandu # UNIMEDIA
Anna Mihalachi a reacționat ferm după decizia instanței în dosarul deschis de Maia Sandu. „Scuze pentru ce, pentru adevăr? Dovezile, unde-ți sunt?”, a scris Mihalachi pe rețelele de socializare.
14:10
Vladimir Putin nu mai este tânăr, a declarat Volodimir Zelenski vineri, într-un interviu pentru Politico, citat de digi24.ro. „Nu mai are prea mult timp”, a glumit președintele ucrainean, spunând că Statele Unite trebuie să facă presiuni asupra președintelui rus pentru a încheia războiul din Ucraina.
