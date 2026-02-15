„Trec strada așa de parcă au 9 vieți”. Un șofer, enervat pe pietonii din Chișinău, i-a împărțit în categorii: „Câte unul, câte doi, hai la hora noastră”

11:40

Un moldovean stabilit cu traiul în Italia se plânge că propriul frate l-a lăsat fără afacerea deschisă în RM, dar și fără banii pe care i-a investit în aceasta. Igor Ermurachi a relatat, într-un monolog la Dorin Galben, cum a muncit ani la rând, din greu, pentru a aduna peste 300 de mii de euro, pe care i-a transmis fratelui său, ca acesta să deschidă o stomatologie în țară, în care urmau să muncească împreună, să-și scoată investițiile, dar și să împartă veniturile.