Au spus „DA” chiar de Ziua Îndrăgostiților: 12 cupluri din Moldova și-au unit astăzi destinele
UNIMEDIA, 14 februarie 2026 19:40
Agenția Servicii Publice anunță că 12 cupluri din Republica Moldova au ales să-și oficializeze relația chiar de Ziua Îndrăgostiților și să spună „DA” în fața ofițerului de stare civilă.
• • •
Alte ştiri de UNIMEDIA
Acum 15 minute
19:50
(video) Amendați de la înălțime: Peste 20 de șoferi, sancționați după ce au fost surprinși de o dronă cu telefonul la volan, la Orhei # UNIMEDIA
Polițiștii din Orhei au sancționat peste 20 de șoferi care au fost filmați în timp ce foloseau telefonul la volan. Încălcările au fost surprinse cu drona.
Acum 30 minute
19:40
Au spus „DA” chiar de Ziua Îndrăgostiților: 12 cupluri din Moldova și-au unit astăzi destinele # UNIMEDIA
Agenția Servicii Publice anunță că 12 cupluri din Republica Moldova au ales să-și oficializeze relația chiar de Ziua Îndrăgostiților și să spună „DA” în fața ofițerului de stare civilă.
Acum o oră
19:10
Cum a jignit-o subtil Iuliana Beregoi pe Andreea Bostanica, după ultimul lor scandal: Urmăritorii ei au taxat-o # UNIMEDIA
Cu toate că a spus că nu vrea să vorbească despre scandalul cu Andreea Bostanica, Iuliana Beregoi a jignit-o subtil, în timpul unui live, pe TikTok. Cântăreața a fost taxată de urmăritorii ei, având în vedere că ea spunea că nu vrea să mai fie implicată în scandaluri, scrie spynews.ro.
Acum 2 ore
19:00
Incident la o stație PECO pe centura Bălți. Potrivit imaginilor video postate pe rețele, o mașină a luat foc.
18:40
(video) Moment de excepție la Românii au talent. Moldoveanca Adriana Babin a renunțat la modelling pentru nai și a ridicat toată sala în picioare: „Ai făcut cu el ce ai vrut tu” # UNIMEDIA
Adriana Babin a reușit, la vârsta de 24 de ani, un lucru pe care nu toți concurenții pot să îl facă: a ridicat juriul „Românii au talent” în picioare. A cântat o piesă la nai și a demonstrat că știe foarte bine să stăpânească acest instrument, scrie protv.ro.
18:10
„Cititul ne ajută să ne auzim propriile gânduri”: Mesajul președintei Maia Sandu, de Ziua Națională a Lecturii # UNIMEDIA
Cu ocazia Zilei Naționale a Lecturii, președinta Maia Sandu a transmis un mesaj în care a subliniat importanța lecturii în dezvoltarea personală. „Cititul ne ajută să ne auzim propriile gânduri”, a scris șefa statului.
Acum 4 ore
17:50
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat vineri că omologul său ucrainean Volodimir Zelenski va rata o oportunitate de pace dacă nu „se mişcă”, spunând că Rusia vrea să facă o înţelegere, în contextul războiului în desfăşurare din Ucraina, relatează Reuters, citat de digi24.ro.
17:30
(video) Accident pe Calea Orheiului: Un microbuz cu pasageri, lovit de o mașină, după ce șoferul ar fi virat la stânga peste trei benzi # UNIMEDIA
Un microbuz de rută a fost implicat într-un accident pe strada Calea Orheiului. Potrivit imaginilor video, șoferul microbuzului ar fi ieșit din stația PECO și a virat la stânga peste trei benzi.
17:20
„Omenirea a ajuns la o nouă răscruce”, avertizează ministrul chinez de Externe: Cum vede Beijingul relațiile cu UE și SUA # UNIMEDIA
Ministrul chinez de Externe, Wang Yi, a avertizat sâmbătă, în cadrul discursului său de la Conferința de Securitate de la Munchen, asupra „turbulenţelor crescânde” din ultimul an, spunând că „omenirea a ajuns la o nouă răscruce”. El a vorbit despre dorința Beijingului ca războiul din Ucraina să se încheie și despre necesitatea reformării organizaţiilor internaţionale, în special a ONU, relatează The Guardian, citat de digi24.ro.
17:00
După o zi frumoasă cu soare, vremea în Moldova se va schimba brusc: Meteorologii au emis cod galben de lapoviță și ninsoare # UNIMEDIA
Serviciului Hidrometeorologic de Stat informează că în perioada 15 februarie, ora 08:00 - 16 februarie, ora 09:00, vor cădea precipitații sub formă de ploaie, spre seară cu transformare în lapoviță și ninsoare, însemnate cantitativ (15–30 l/m²). Izolat depuneri de lapoviță.
16:50
CRBL i-a pus la punct pe cei care vorbesc despre divorțul de moldoveanca Elena Vîșcu: Artistul nu a lăsat loc de interpretări # UNIMEDIA
CRBL a avut o reacție fermă în fața celor care încă vorbesc despre divorțul său de Elena Vîșcu. Artistul a clarificat într-un mod tranșant situația, dorind să pună capăt tuturor discuțiilor nefondate, scrie spynews.ro.
16:30
„La mulți ani, eroina mea!” Mama fetei lovite de o mașină la Strășeni, cu un mesaj emoționant de ziua fiicei sale: Știu cu toată inima mea că vei merge din nou # UNIMEDIA
Mama fetei lovită de o mașină la Strășeni, alături de un băiat care a decedat, a transmis un mesaj emoționant de ziua fiicei sale. Femeia a ținut să sublinieze cât de puternică este copila ei, care, în ciuda tuturor încercărilor, continuă să lupte cu demnitate. „La mulți ani, eroina mea!” se arată într-un mesaj.
16:10
„Nu știu în ce mașină sunt”: Mesajul disperat al unei fetițe de 13 ani, răpită în Cernăuți # UNIMEDIA
O fetiță de 13 ani din Cernăuți care a fost răpită de pe stradă, după ce a fost convinsă de un bărbat să se urce în maşina lui, a fost găsită în siguranță după aproape două zile de căutări, scrie adevărul.ro.
Acum 6 ore
15:30
(video) „Credeți în iubire?” Renato Usatîi, despre relații și cele mai generoase daruri de Ziua Îndrăgostiților: „Am dat 3 mașini într-o noapte” # UNIMEDIA
Renato Usatîi a vorbit despre iubire, relații și generozitate. Deputatul a dezvăluit câteva dintre cele mai generoase cadouri pe care le-a oferit de Ziua Îndrăgostiților și a povestit cum a dăruit trei mașini într-o singură noapte.
15:10
(video) Jaf mai puțin obișnuit în Turcia: Un individ a spart un magazin de bijuterii apoi a fugit călare pe un măgar # UNIMEDIA
Un individ a spart un magazin de bijuterii din Turcia cu un motostivuitor și a fugit călare pe măgar, scrie digi24.ro.
14:40
„Scuze pentru ce, pentru adevăr?”: Prima reacție a Annei Mihalachi, după decizia instanței în dosarul deschis de Maia Sandu # UNIMEDIA
Anna Mihalachi a reacționat ferm după decizia instanței în dosarul deschis de Maia Sandu. „Scuze pentru ce, pentru adevăr? Dovezile, unde-ți sunt?”, a scris Mihalachi pe rețelele de socializare.
14:10
Vladimir Putin nu mai este tânăr, a declarat Volodimir Zelenski vineri, într-un interviu pentru Politico, citat de digi24.ro. „Nu mai are prea mult timp”, a glumit președintele ucrainean, spunând că Statele Unite trebuie să facă presiuni asupra președintelui rus pentru a încheia războiul din Ucraina.
Acum 8 ore
13:40
(video) Razie antidrog într-un local din capitală: Poliția a ridicat marijuana, PVP, hașiș, ecstasy și cocaină: 19 persoane, conduse la expertiză # UNIMEDIA
Noaptea trecută, polițiștii Inspectoratului Centru au intervenit într-un local de agrement, unde, potrivit informațiilor operative, mai multe persoane ar fi consumat substanțe narcotice în timpul unui eveniment organizat de un agent economic.
13:10
Şoc la Jocurile Olimpice: Marele favorit Ilia Malinin, în lacrimi după ce a căzut de două ori și a încheiat pe locul 8 # UNIMEDIA
Starul american al patinajului artistic, Ilia Malinin, marele favorit la aur, a căzut de două ori în timpul unui program liber dezastruos, vineri seară, la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina. Medalia de aur a fost câştigată de kazahul Mikhail Shaidorov, scrie presa română.
12:50
„Ești cea mai mare realizare a noastră”: Fiul lui Vasile Costiuc celebrează astăzi majoratul. Ce mesaj i-a transmis deputatul # UNIMEDIA
Fiul deputatului Vasile Costiuc, Cosmin, împlinește astăzi 18 ani. Cu ocazia majoratului, părinții săi i-au transmis un mesaj emoționant, subliniind cât de mândri sunt de bărbatul în care s-a transformat. „Ești cea mai mândră realizare a noastră. Drumul abia începe, bucură-te de fiecare clipă”, a scris Costiuc.
12:20
Cum ar putea arăta lumea peste zece ani: Scenariile a aproape 450 de experți internaționali # UNIMEDIA
China depășește economic Statele Unite. Războiul Rusiei din Ucraina se transformă într-un conflict înghețat prelungit. Tensiunile din jurul Taiwanului escaladează și riscă să declanșeze un război mondial. Tot mai multe state obțin arme nucleare. Democrația intră într-o perioadă de declin accentuat, iar sistemul internațional construit după Al Doilea Război Mondial își pierde influența. Criptomonedele erodează dominația dolarului. Inteligența artificială ajunge la nivelul capacităților umane sau chiar le depășește. NATO supraviețuiește, dar se transformă profund, scrie adevărul.ro.
Acum 12 ore
11:50
(video) Un deputat din Găgăuzia, prins la volan fără permis: Acesta a fost privat de dreptul de a conduce în decembrie, după ce a fost depistat beat la volan # UNIMEDIA
Un deputat din Adunarea Populară a UTA Găgăuzia a fost oprit de polițiști în trafic, deși avea permisul suspendat din decembrie, după ce a fost depistat în stare de ebrietate la volan.
11:20
Atac cu cuțitul la Arcul de Triumf din Paris: Un bărbat înarmat, care a rănit un jandarm, a fost împușcat # UNIMEDIA
Un bărbat înarmat cu un cuţit, care îi ameninţa vineri pe jandarmii aflaţi în timpul serviciului sub Arcul de Triumf de la Paris, a fost rănit cu focuri de armă de unul dintre ei, scrie digi24.ro.
11:00
Peste 20 de moldoveni, inclusiv 8 copii, exploatați într-o fabrică clandestină din Italia: „Șefa”, o româncă de 23 de ani, amendată cu 100.000 de euro # UNIMEDIA
Peste 20 de moldoveni, printre care și opt minori, exploatați într-un depozit din Italia. O tânără româncă de 23 de ani a fost denunțată pentru intermediere ilegală și exploatarea muncii, după ce autoritățile italiene au descoperit un „fabrică-lagăr” unde aceștia erau forțați să muncească, scrie rotalianul.
10:30
O nouă rundă de negocieri directe Rusia-Ucraina a fost confirmată: Moscova schimbă șeful delegației și îl aduce pe un diplomat criticat de ucraineni # UNIMEDIA
Delegația rusă va fi condusă de Vladimir Medinski, un consilier al lui Putin care a fost criticat de ucraineni după sesiunile de negocieri anterioare, potrivit Politico, citat de hotnews.ro.
10:10
La 14 februarie, inaugurarea Ateneului Român și înființarea Junimii Române au marcat momente esențiale în cultura și identitatea națională.
10:10
(video) „Omul care a scris cel mai frumos despre mamă”. Omagiu lui Grigore Vieru: Conducerea Primăriei Chișinău a depus flori la bustul poetului # UNIMEDIA
Conducerea Primăriei Chișinău a adus un omagiu marelui poet Grigore Vieru, depunând flori la bustul său din capitală. Evenimentul marchează respectul și recunoștința față de cel care a scris unele dintre cele mai frumoase versuri despre mamă și despre patrie. „Este important să păstrăm această memorie vie și să transmitem mai departe respectul și dragostea pentru opera sa”, a scris Ion Ceban.
10:00
Berbecii se simt plini de încredere, iar Vărsătorii încep noi capitole: Află ce-ți prezic astrele # UNIMEDIA
Conjuncția planetară de astăzi promite o zi de transformări și revelații. Fiecare semn zodiacal va resimți influența astrelor într-un mod unic, iar arhetipurile astrologice vor juca un rol esențial în modul în care fiecare nativ va naviga aceste energii. Horoscopul zilnic de astăzi ar putea dezvălui indicii personalizate care să vă ghideze pașii în această zi specială.
09:40
(video) Cu BMW-ul verde în tufari: Tânărul care și-a luat permisul acum câteva zile și a „reușit” să adune 15 puncte de penalizare într-o zi, a ajuns cu mașina în arbuști # UNIMEDIA
Șoferul de BMW, care a acumulat 15 puncte de penalizare după doar 11 zile de permis, a fost implicat într-un accident. Potrivit imaginilor video apărute pe rețelele de socializare, acesta a ajuns cu mașina într-un tufiș.
09:30
Valentine’s Day a depășit demult statutul de simplă „zi a îndrăgostiților”. Pe 14 februarie, gesturile romantice, cadourile, mesajele și declarațiile de iubire se îmbină cu așteptări sociale și presiuni subtile. Pentru cupluri, această zi reprezintă un prilej de celebrare vizibilă, în timp ce pentru persoanele singure, evenimentul poate amplifica sentimente de singurătate, comparații sociale sau îndoieli legate de propria valoare. Psihologul Claudia Vîja explică pentru digi24.ro cum poate fi abordată această zi astfel încât să nu afecteze starea emoțională.
09:20
Serviciul Hidrometeorologic de Stat informează că astăzi în Moldova vremea va fi predominant noroasă, cu momente de înseninare pe parcursul zilei, și sunt așteptate ploi ușoare.
09:10
Serviciul Hidrometeorologic de Stat informează că astăzi în Moldova vremea va fi predominant noroasă, cu momente de înseninare pe parcursul zilei, și sunt așteptate ploi ușoare.
Acum 24 ore
21:10
(video) Urmărire ca în filme la Congaz: Un polițist a scos arma pe geam în timp ce încerca să stopeze un șofer # UNIMEDIA
Un incident a avut loc la Congaz, unde un polițist a fost surprins cu arma afară din automobil în timpul unei urmăriri pentru a opri un șofer.
20:50
(video) „Moldova poate fi în prima linie a războiului hibrid al Rusiei”: Mesajul Maiei Sandu la Conferința de Securitate de la München # UNIMEDIA
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a susținut un discurs în cadrul Conferinței de Securitate de la München.
20:50
Vlad Filat: Tragedia din Pădurea Domnească de acum 13 ani a scos la iveală putreziciunea din instituții și a declanșat o criză politică # UNIMEDIA
La mai bine de 13 ani de la vânătoarea ilegală din Rezervația Naturală Pădurea Domnească, soldată cu moartea lui Sorin Paciu, Vlad Filat susține că acel caz a scos la iveală „putreziciunea” din instituțiile statului și tentativa de mușamalizare a crimei. Fostul premier afirmă că tragedia a declanșat o criză politică majoră și acuză influența oligarhică ce ar fi capturat instituțiile și ar fi pus în pericol parcursul european al Republicii Moldova.
20:30
Atenționare de călătorie pentru Italia: Se anunță o grevă la nivel naţional care va afecta transportul aerian # UNIMEDIA
Ministerul Afacerilor Externedin România informează cetăţenii care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Republica Italiană, asupra faptului că, la data de 16 februarie, în intervalul orar 00:00 - 23:59, va fi organizată o grevă la nivel naţional care va afecta transportul aerian, scrie digi24.ro.
20:10
Chișinăul strălucește în roșu: Arcul de Triumf a fost iluminat decorativ cu ocazia Anului Nou Chinezesc # UNIMEDIA
Porțile Sfinte (Arcul de Triumf) din Chișinău au fost iluminate decorativ în roșu, cu ocazia Anului Nou Chinezesc, aducând în centrul capitalei culoarea simbolică a norocului și prosperității.
Ieri
19:50
(video) Droguri și bani nejustificați: Polițiștii au ridicat cocaină și hașiș de 300 mii lei, în capitală. Doi tineri, arestați # UNIMEDIA
Polițiștii de la Botanica au reținut doi bărbați, de 26 și 29 de ani, originari din Bălți și Chișinău, suspectați de deținerea și distribuirea drogurilor pe teritoriul capitalei.
19:30
(video) Moment savuros la Conferința de Securitate de la Munchen: Ischinger readuce în scenă ochelarii purtați de Emmanuel Macron la Davos # UNIMEDIA
Wolfgang Ischinger, fost ambasador al Germaniei la Washington, care acum este preşedintele Conferinţei de Securitate de la Munchen (MCS), a deschis, vineri, ediţia din acest an a evenimentului mult aşteptat cu o glumă, spunând că ceea ce s-a întâmplat la Forumul Economic de la Davos (unitatea Europei în faţa lui Donald Trump - n.r.) nu trebuie să rămână la Davos, iar în timp ce spunea aceasta, spre amuzamentul celor prezenţi, şi-a pus ochelari de soare în stil aviator, la fel cum a apărut la Davos preşedintele francez Emmanuel Macron, care suferea la acel moment de o afecţiune oculară inestetică, relatează POLITICO, citat de presa română.
19:00
(foto) Maia Sandu s-a întâlnit cu Marco Rubio și Mark Rutte la München: Consolidarea securității și sprijinirea parcursului european al RM, printre subiectele abordate # UNIMEDIA
Consolidarea rezilienței și securității Republicii Moldova, precum și aderarea la Uniunea Europeană s-au aflat în centrul întrevederilor purtate de șefa statului în marja Conferinței de Securitate de la München, care se desfăşoară în perioada 13-15 februarie. Evenimentul, deschis de cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a reunit 50 de șefi de stat și de guvern și oficiali de rang înalt din Europa și dincolo de continent.
18:40
„Adaptați viteza și evitați manevrele riscante”: Poliția, cu recomandări în contextul codului galben de ceață # UNIMEDIA
În contextul codului galben de ceață, Poliția Națională îi îndeamnă pe șoferi să fie prudenți în trafic. „Conduceți responsabil pentru siguranța dumneavoastră și a celor din jur”, se arată într-un mesaj.
18:20
(video) 15 puncte dintr-o lovitură: Șoferul unui BMW, care a obținut permisul acum 11 zile, riscă să rămână pieton după ce a încălcat grav regulile de circulație # UNIMEDIA
Poliția s-a autosesizat în baza unor imagini video, apărute în mediul online, în care șoferul unui BMW a ignorat normele de circulație rutieră, punând în pericol siguranța participanților la trafic.
18:00
Friedrich Merz știe când se va sfârși războiul din Ucraina, dar avertizează: „Nu am ajuns încă acolo” # UNIMEDIA
Cancelarul german Friedrich Merz a declarat vineri, în deschiderea Conferinţei de Securitate de la Munchen, că este „gata să discute” cu liderii ruşi, dar spune că Rusia nu este încă pregătită pentru discuţii „serioase” privind un armistiţiu în Ucraina şi un acord de pace, scrie digi24.ro.
17:40
Igor Dodon: Nimeni — nici guvernul, nici Maia Sandu, nici Ministerul Justiției, nu are dreptul să le impună oamenilor cărei Mitropolii să aparțină # UNIMEDIA
Igor Dodon, liderul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, a mers astăzi alături de locuitorii din Dereneu. "Prin eforturi comune, am reușit să obținem eliberarea a trei locuitori ai satului Dereneu, reținuți pentru faptul că au ieșit în apărarea bisericii lor. Printre ei se află și primarul localității. În privința celor eliberați au fost impuse anumite restricții, dar sunt convins că în curând acestea vor fi contestate în instanță", a declarat el.
17:30
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, susține în aceste momente un discurs în cadrul Conferinței de Securitate de la München.
17:10
(video) Pâine „cu gust” de evaziune fiscală. O companie de panificație a fost luată pe sus de oamenii legii. Peste jumătate de milion de lei, ridicați # UNIMEDIA
Ofițerii Direcției investigații infracțiuni economice și cei de urmărire penală ai INI, în comun cu procurorii PCCOCS, au deconspirat o schemă de evaziune fiscală a unei companii de panificație, după percheziții în Anenii Noi, Drochia, Ialoveni și Taraclia. Trei persoane din conducerea firmei sunt cercetate penal.
17:10
La ei nu e recesiune: Cresc salariile la Palatul spaniol. Cât vor câștiga în 2026 Letizia și Felipe. Soacra, cel mai prost plătită # UNIMEDIA
Regina Letizia și Regele Felipe al VI-lea se numără printre regalii care vor avea parte de o creștere a salariilor în acest an, scrie okmagazine.ro.
17:00
(video) „Reginele fac artă.” Irina Rimes și Delia au lansat piesa „Petale”: Internauții, entuziasmați # UNIMEDIA
Irina Rimes și Delia Matache au lansat, ieri, piesa „Petale”. Internauții au apreciat videoclipul, exprimându-și entuziasmul pentru noua colaborare.
16:40
(video) Poliția dezminte afirmațiile lui Costiuc despre o fetiță de clasa a 7-a care s-ar fi otrăvit cu droguri: Un fals. Copila a luat pastile acasă, acum e bine # UNIMEDIA
Poliția Națională califică „inadmisibilă postarea deputatului Vasile Costiuc, în care a catalogat drept consumator de droguri un copil” și cere „să nu inducă cetățenii în eroare”. Se întâmplă după ce parlamentarul a declarat, într-un live pe rețele, că „o fetiță din clasa 7-a de la o școală din Ștefan Vodă a fost luată de urgență în stare gravă cu otrăvire narcotică, și internată în terapie intensivă”.
16:30
Doi bebeluși au fost găsiți într-un congelator în Franța. Mama lor a recunoscut că i-a înghețat la o lună după naștere # UNIMEDIA
Descoperire șocantă în Franța: o femeie a fost arestată sub suspiciunea de dublu infanticid, după ce au fost găsite trupurile înghețate ale unor nou-născuți ascunse într-un congelator, relatează Mirror, citată de protv.ro.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.