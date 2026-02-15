Moldova și-a încheiat participarea JO de Iarnă 2026: Pe ce loc a trecut linia de finiș Alina Stremous, în proba de biathlon pe distanța de sprint 7.5 km

09:30

Valentine’s Day a depășit demult statutul de simplă „zi a îndrăgostiților”. Pe 14 februarie, gesturile romantice, cadourile, mesajele și declarațiile de iubire se îmbină cu așteptări sociale și presiuni subtile. Pentru cupluri, această zi reprezintă un prilej de celebrare vizibilă, în timp ce pentru persoanele singure, evenimentul poate amplifica sentimente de singurătate, comparații sociale sau îndoieli legate de propria valoare. Psihologul Claudia Vîja explică pentru digi24.ro cum poate fi abordată această zi astfel încât să nu afecteze starea emoțională.